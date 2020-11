De onverwachte dubbeltest

Wanneer op de redactie bij vierenzestig de vraag binnen komt van PON of we de 992 Turbo S cabriolet willen testen zijn er, zoals je vast zult begrijpen, genoeg journalisten die dat heel graag willen. Collega Maurice heeft de coupe al getest, een journalist minder, dus ik werp mezelf ook in de strijd om deze te mogen testen. Testen, ik word gek van dat woord, maar dat terzijde… Als “zielig getroffen” horeca ondernemer mag ik uiteindelijk de Turbo S gaan proberen, wat een beetje medelijden al niet kan doen 😉

De kennismaking met de Turbo S

Ik denk dat het zo’n 15 jaar geleden is, de kennismaking met de Turbo S, destijds het model 996 Turbo S. Ik reed een E46 M3 en ging proefrijden met de 996. De verkoper van A-point zei letterlijk: ‘take your time’. Nou dat duurde niet lang, na een rondje A9/A2 bracht ik de auto terug waarna de verkoper mij vroeg wat hij eraan moest doen zodat ik de auto zou kopen. Ik heb hem voorgesteld de auto wel te willen kopen, mits ik er 4 rijbewijzen bij zou krijgen, zo makkelijk hard dat hij ging. Dat was echter te veel gevraagd en de koop heeft nooit plaats gevonden. Aangekomen in 2013, inmiddels was ik Porsche gek en reed een 991 Carrera S. De nieuwe 991 Turbo S kwam uit en ik kreeg hem even mee als “leenauto”. De volgende dag bracht ik de auto terug en vertelde bij Porsche Amsterdam dat ze heel trots mochten zijn de beste auto ooit te hebben gemaakt… Inmiddels rijd ik een 991 GT3 RS en ik ben benieuwd hoe mijn ervaring nu zal zijn.

Het weer

Maandag 2 november om 10:00 mag ik de 992 cabrio ophalen in Leusden. Ik heb het hele weekend het weer in de gaten gehouden. Helaas, windkracht 8 en regen worden voorspelt, pas vanaf woensdag wordt het beter weer. Gelukkig heb ik t/m donderdag de tijd. Het is immers een cabrio en dat moeten we testen in combinatie met die geweldige power 650 pk. Ik sta buiten in de regen te wachten, mijn collega Robin komt ook aangereden, hij gaat de 992 Targa testen. Ook lekker weer voor de Targa, maar niet heus.

Krijt

Daar staat hij dan, in het krijt. De zwarte details komen mooi uit met die lichte kleur. Zelf ben ik meer een witte auto man, maar een bijzondere auto moet een bijzondere kleur hebben. Ik denk dat geel of Lizzard groen ook top op de Turbo zullen staan. Ik neem plaats achter het stuur en mijn collega naast mij in de Targa, wat een leven toch. Een beetje dokter Rossi kan als horeca ondernemer in deze tijd geen kwaad, en dat is toch precies wat iedere Porsche met je doet. Een euforisch gevoel. Het bewonderenswaardige is dat je niet eens hoeft te rijden, kijken naar een Porsche, het lijnenspel is al een genot.

Regen en wind

Aan de regen word ik gelijk herinnerd, het dashboard adviseert mij namelijk om de ‘wet-modus’ aan te zetten. Ok, ‘wetmodus’ it is… Ik rijd op de A1, ter hoogte van Bunschoten, een meeuw probeert met man en macht tegen de wind in te vliegen, maar mist echt kracht, het lukt hem niet. In tegenstelling tot de machine die ik nu onder mijn kont heb. 650 pk, ik kijk of de olie al netjes op temperatuur is en geef lekker een “beetje” gas. De dagelijkse auto’s die ik rijd hebben meer dan 500 pk, ik ben dus wel wat gewend, maar wat is dit lekker zeg…. Vloeiend en rustig rijd ik 180km/h, lekker met het verkeer mee 😉

Beleving

Muziek in de auto geeft mij altijd een extra beleving. In deze 992 zit een installatie van Burmester. Op Spotify heb ik mijn ‘timecapsule’ lijst aangezet, nu met het nummer “Ice Ice baby”, maar helaas moet die nu iets zachter. Ik rijd namelijk de Gaaspertunnel in en dat betekent muziekvolume op nul en sportuitlaat open. Vol gas door de tunnel, wat een heerlijk geluid. Even terugschakelen en er zijn lekkere klappen te horen in de SportPlus modus. Maar vooral, wat is dat “ding” toch focking snel!!

A9/A2/A9

Fijne bochten combinatie, langs Ikea, bocht naar links, parallel aan de A2, bocht naar rechts de A9 weer op. Wat HEEERLIJK!!! Toch doe ik een beetje rustig aan, nat wegdek, koude banden. Ik heb nog steeds die balende Russel op mijn netvlies staan tijdens de GP van Imola gisteren. Hij ging eraf achter de safety car door te gek te doen op koude banden.

Wind in de haren

Even een sprongetje, we vergeten het slechte weer en gaan door naar de woensdag.

Vorig jaar heb ik de 992S Cabriolet getest en was toen al enorm onder de indruk. In de Turbo S is daar de X-factor aan toegevoegd. Ik hoef jullie niet meer te vertellen hoe snel en hoe goed de kap van de cabrio is. Jasper Koek van PON vertelde me dat de cabrio pas boven de 220 km/h ‘vervelend’ gaat doen met wind. Ik heb dat niet kunnen testen, maar dat lijkt me ook echt niet nodig, want wat is het toch waanzinnig om met deze power onder je kont “open” te kunnen rijden. Alles klopt gewoon, de perfecte machine is het.

GT3 RS

“Hij stuurt net zo goed als de 991 GT3 RS”, dat is wat ik hoorde van vrienden die hem al hadden gereden. Na 3 dagen met de Turbo S zijn we flink naar elkaar toegegroeid. Ik ben gaan wennen aan zijn 4 WD, gaan wennen aan het heerlijke koppel, gaan wennen dat als je korte bochten snel wilt rijden je hem toch meer op toeren moet rijden, gaan wennen aan de vertraagde krachtopbouw. Kortom heel anders dan een GT3 RS, die kloof moet mijn inziens blijven en misschien wel groter worden. De Turbo S is een Turbo S en de 992 is weer de beste Turbo S.

All that she wants…

Maar wie koopt er dan een Turbo S als je voor dat geld ook een Lamborghini, McLaren of een andere exoot kunt kopen? Een beetje aangeklede Turbo S komt al gauw op een 330K.

Toevallig heb ik nog dezelfde playlist aanstaan met “All that she wants” van Ace of Base. Dat brengt me tot de volgende gedachte: Je koopt een Turbo S als je genoeg centjes hebt verdiend, je niet opzichtig wilt zijn, je verliefd bent geworden op de kwaliteit van Porsche en je geen andere auto’s kwijt kunt. De Turbo S is echt “all that you want”, een perfecte compromis. Voor wintersport heb je lekker 4WD, voor de zomer de cabrio, voor circuit genoeg power voor leuke ronde tijden en voor een reisje Zuid Frankrijk heb je alle comfort.

Verkeerde autosleutel

Donderdagochtend ga ik de auto terugbrengen naar Leusden. Eenmaal aangekomen pak ik mijn spulletjes uit de Turbo S en neem afscheid, het waren 4 bijzondere dagen. Ik loop naar mijn C63s en probeer de auto openen met de sleutel. Dom van me, ik had de sleutel van de G63 aan mijn bos zitten. Hoe kom ik nou thuis? Aan de andere kant van de parkeerplaats zit Robin in een nieuwe Panamera Hybride Sport Turismo om deze te testen. Ik vraag hem of hij me misschien thuis wil afzetten. Robin had een beter idee; “neem jij die Panamera maar mee en test jij hem maar”.

RS6

In 2009 kocht ik mijn eerste RS6, de V10 5.0 Biturbo. Wat een auto was dat toen, maar het stuurde voor geen meter. Ik weet nog goed het verschil toen ik voor het eerst in een Panamera GTS reed. Dat ding ging wel heel erg lekker de rotonde over. Na nog 2 RS6’en verder kan ik denk ik wel mee praten over een power station, dus vond ik mezelf wel de beste proefpersoon om de nieuwe Hybride Panamera te testen.

Geen kennis

Van het nieuwe type Panamera heb ik geen idee en stap dus zonder kennis van het type in de auto. Hybride 4S ST, dat is alles wat ik weet. Nou dat zal dan wel een 4 wiel aangedreven zijn met hybride motor, zo moeilijk is het bij Porsche niet. Dezelfde rit als met de Turbo S staat er nu weer aan te komen. Dat hybride staat me wel aan, enige tijd een Golf GTE gereden en dat beviel uitstekend.

A1/A9/A4

Hele eerste stuk A1 waanzinnig!!! Hele stuk A9 met al het bochtenwerk waanzinnig!!!!!

Hele A4 tot Lisse waanzinnig!!!! Ik voel me een beetje schuldig om zo enthousiast te zijn over de nieuwe Panamera, terwijl ik net een “heilige graal” Turbo S had gereden. Echt even serieus, wat is dat een heerlijke reiswagen!!!! Op de rechte stukken in de normale hybride modus lijkt het wel een vliegend tapijt, terwijl je voortdurend door het stuur je gevoel met het wegdek blijft houden. Vlak voor het bochtige werk A9/A2/A9 zet ik hem op sport en spreek het sportieve karakter van de 4 deurs station aan. Vanaf de eerste Panamera voel je gewoon dat deze auto gebouwd is door mensen waarbij sportauto’s maken hun hart ligt. De RS6 is gewoon een opgevoerde station ten opzichte van de Panamera, en dan rijd ik nog niet eens met de dikste uitvoering. Wat zal die nieuwe Panamera Turbo S een killer worden!! Een vraag aan Alain Feld (onze hoofdredacteur), ik kan niet wachten om deze te mogen testen!

Complimenten

De kleur is donkerblauw, Chrome raamlijst en het interieur is donkerbruin, zou absoluut niet mijn keuze zijn. Ik zou gaan voor de zwarte, donkere velgen en wit leren bekleding. Maar ik schaam me er niet voor, ik krijg zelfs complimenten van een oudere man wanneer ik de auto parkeer. “Mooie auto meneer, ik vind hem er erg sjiek uitzien”, zei hij. Ik verontschuldig me en zeg hem dat het niet mijn auto is, maar ik hem wel mag testen komende dagen.

175k

Thuis gekomen kruip ik snel achter mijn MacBook om hem even snel zelf te configureren. Inderdaad, zwart van buiten, donkere velgen en de lichtste leerkleur van binnen. Met behoorlijk wat andere opties kwam ik uit op een prijs van rond de 175K, echt een hoop geld voor een 6 cilinder hybride station. Maar wat zie ik op de site van Porsche?? 560 pk? In slechts 3,8 seconden 0-100km/h? Ik had nog niet echt gas gegeven met de Panamera. Nou als ik straks weer even ga rijden ga ik zeker even echt gas geven.

Wat een Porscherijder wil

Ik had de auto ook even aan de lader thuis gezet en accu zit helemaal vol. Even een rondje warm rijden en hier bij Langevelderslag is een mooi bochtig weggetje dat ik wel even kan uitproberen. De zware station is gewoon ook weer een genot om te mogen besturen. In Stuttgart weten ze gewoon wat een Porscherijder wil. Scherp stuurgedrag en een auto met karakter, ook de nieuwe Panamera heeft dat weer. Vergeet dus de 4 ringen uit Ingolstadt en rijdt met klasse en stijl in een Panamera.

Binnenkort zal onze 64 eindredacteur Robin Groenendijk een vergelijk maken tussen de vorige en huidige Panamera Hybrid.

Foto’s: Paul Ammerlaan