De nieuwe Porsche Panamera

Inmiddels is de Panamera niet meer weg te denken uit de Porsche lineup, en nu is er een vernieuwde versie.

De Panamera is optisch en motorisch aangepakt door Porsche. Al is het geen totale modelwijziging. Ik zie deze wijzigingen meer als een zeer geslaagde facelift. Zeker technisch gezien. Maar daarmee wordt de vernieuwde Panamera niet minder interessant, het tegendeel zelfs.

Optische wijzigingen

Bij de vorige modellen was de SportDesign-voorbumper optioneel. Nu is de SportDesign-voorbumper standaard op alle varianten. Bij de Turbo S heeft de nieuwe voorbumper grotere luchtinlaten gekregen. Aan de achterzijde van de Panamera zijn de achterlichten ook gewijzigd. De vernieuwde lichtstrip verbindt de twee nieuw ontworpen led-achterlichten naadloos. Hierdoor is de achterzijde meer een mooi strak geheel. De GTS modellen zijn standaard uitgerust met de nieuwe donkerkleurige Exclusive Design-achterlichten met dynamische coming/leaving home functie. Ook kan je kan nu uit tien verschillende wieldesigns voor de Panamera kiezen. Keuze genoeg dus.

Innovatieve licht- en hulpsystemen

Het Porsche Communication Management (PCM) omvat nu aanvullende digitale functies en diensten, zoals het verbeterde online spraakbesturingssysteem Voice Pilot, Risk Radar voor actuele verkeersbord- en gevareninformatie, draadloze Apple®CarPlay en vele andere Connect-diensten. De vernieuwde Panamera biedt nu ook een uitgebreid assortiment innovatieve licht- en hulpsystemen; zoals Lane Assist met verkeerstekenherkenning, dat nu standaard is, evenals Porsche InnoDrive inclusief adaptieve cruise control. Verder nachtzichtassistent, rijstrookwisselhulp, led-matrixkoplampen inclusief Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus), ParkAssistent inclusief Surround View en een head-up display.

Onderstel

Het onderstel is verbeterd met driekamer-luchtvering, actieve rolstabilisatie en een doorontwikkeld Torque Vectoring, aangepast aan de specifieke varianten. Met een verder ontwikkeld chassis en de verschillende controlesystem en een nieuwe generatie stuurinrichting en banden, dragen deze bij aan meer nog sportiviteit en ook comfort.

4S E-Hybrid

Ook is er nu de 4S E-Hybrid in plaats van een 4 E-Hybrid met meer vermogen. De 136 pk sterke elektromotor en de 440 pk sterke V6 zorgen samen voor een systeemvermogen van 560 pk. 0-100 km/u in 3,7 seconden en een top van 298 km/u. De puur elektrische actieradius is tot 30 procent toegenomen in vergelijking met de eerdere hybride modellen. De brutocapaciteit van de accu is verhoogd van 14,1 naar 17,9 kWh en de rijmodi zijn geoptimaliseerd voor een nog efficiënter energieverbruik. De Panamera 4S E-Hybrid kan volgens de WLTP maximaal 54 kilometer puur elektrisch rijden.

Technische gegevens

De nieuwe Panamera Turbo S levert met 463 kW/630 pk en 820 Nm respectievelijk 59 kW/80 pk meer vermogen en 50 Nm meer trekkracht dan de uitgaande Panamera Turbo. Dit verbetert de prestaties van het topmodel aanzienlijk: de sprint van 0 naar 100 km/u is in de Sport Plus-modus nu al na 3,1 seconden afgerond en de topsnelheid ligt op 315 km/u. De bekende 4,0-liter V8 bi-turbomotor – ontwikkeld in Weissach en gebouwd in Zuffenhausen – is voor dit doel grondig herzien. De nieuwe Panamera Turbo S liet onlangs op de legendarische Nürburgring-Nordschleife al zien waartoe hij in staat is. Wij melden al dat Porsche testrijder Lars Kern de 20,832 kilometer lange ronde op het meest veeleisende circuit ter wereld in 7:29,81 minuten reed: een officieel record in de categorie ‘executive cars’.

De vernieuwde Panamera-modellen – naast de limousine afhankelijk van de aandrijving ook leverbaar als Sport Turismo of als Executive met verlengde wielbasis, is inmiddels te bestellen en staat medio oktober bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijzen zien er als volgt uit.

Model Consumentenadviesprijs Panamera € 130.000 Panamera 4 € 135.400 Panamera 4 Sport Turismo € 141.100 Panamera 4 Executive € 147.200 Panamera 4S E-Hybrid € 136.500 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo € 139.700 Panamera 4S E-Hybrid Executive € 150.800 Panamera GTS € 195.100 Panamera GTS Sport Turismo € 200.100 Panamera Turbo S € 245.500 Panamera Turbo S Sport Turismo € 250.800 Panamera Turbo S Executive € 260.800

Foto’s Pon Porsche Import