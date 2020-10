Overwinning voor Porsche bij ‘Petit Le Mans’

Porsche stond al ruim een jaar lang droog als het gaat om overwinningen in de GTLM-klasse van het Noord-Amerikaanse IMSA-sportwagenkampioenschap. Tijdens de tien-uursklassieker ‘Petit Le Mans’ op het circuit van Road Atlanta kwam hierin verandering: Nick Tandy, Fred Makowiecki en Matt Campbell zorgden voor de eerste IMSA-zege met de voor dit jaar nieuwe 911 RSR.

De actuele 911 RSR, op vele punten gewijzigd, waarbij in ruime mate gebruik werd gemaakt van de ervaringen die met de vorige generatie uit 2017 werden opgedaan, werd in de zomer van 2019 gepresenteerd. In september vorig jaar beleefde de auto zijn racedebuut in het FIA World Endurance Championship, dat toen nog een raceseizoen kende dat zich over twee kalenderjaren uitstrekte. Eind januari van dit jaar volgde het eerste optreden in het kader van het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship bij de 24 Uur van Daytona.

Overwinning in de GTLM-klasse bij ‘Petit Le Mans’ voor Fred Makowiecki, Nick Tandy en Matt Campbell (vlnr)

Na het winnen van alle kampioenstitels (rijders, merken en teams) in de Amerikaanse serie vorig jaar trad Porsche als titelverdediger in de GTLM-klasse aan. Het Ford-fabrieksteam was verdwenen nadat het programma met de Ford GT volgens plan na vier seizoenen was beëindigd. Als concurrenten waren er BMW, dat ondanks het vertrek uit het FIA WEC met de M8 GTE nog wel actief bleef in de Amerikaanse serie, plus Corvette, dat dit jaar voor het eerst de raceversie van de nieuwe C8 met middenmotor inzet. Daarnaast was er sprake van incidentele deelnames van Ferrari.

Het IMSA-seizoen begon voor Porsche behoorlijk met een podiumplaats in Daytona, waarna de lange onderbreking als gevolg van de coronapandemie volgde. Vanaf juli werd er in de serie weer geracet, maar het was vooral Corvette dat de lakens uitdeelde, met tot dusver zes klassezeges. BMW won tweemaal, waaronder de klassieker in Daytona. Porsche deed niet echt mee in de strijd om de overwinning, wat deels ook te maken kan hebben met een ongunstige ‘balace of performance’, maar in tegenstelling tot sommige andere merken is het bij Porsche de filosofie dat daarover in ieder geval niet in het openbaar geklaagd wordt.

De 911 RSR debuteert dit seizoen in de Amerikaanse IMSA-serie.

Vanwege het uitgestelde seizoen vormde de tien-uursrace ‘Petit Le Mans’ op Michelin Raceway Road Atlanta anders dan in andere jaren ditmaal niet de afsluiting van het kampioenschap, want die vindt pas medio november plaats met de 12 Uur van Sebring, verschoven vanuit de maand maart. Porsche, dat heeft aangekondigd aan het eind van dit seizoen de fabrieksmatige deelname aan het IMSA-kampioenschap stop te zetten, schreef voor ‘Petit Le Mans’ de twee fabrieksauto’s in, waarbij de reguliere coureurs versterking kregen. Nick Tandy en Fred Makowiecki, de vaste bezetting van de Porsche met het startnummer 911, reden samen met Matt Campbell, die voor het eerst bij het evenement in actie kwam. Laurens Vanthoor en Earl Bamber, titelverdedigers in de klasse, reden de auto met het nummer 912 samen met Matthieu Jaminet.

Corvette behaalde dit jaar met de nieuwe C8 met middenmotor al zes overwinningen, Porsche stond tot nog toe droog.

In de kwalificatie reed Vanthoor in 1:15,657 minuten de vierde tijd in de klasse. Teamgenoot Tandy wist zich in de andere Porsche met een tijd van 1:15,858 minuten als zesde te kwalificeren. “We zijn niet helemaal tevreden met het resultaat, maar we hebben in de training meer gewerkt aan een goede raceafstelling”, verklaarde Steffen Höllwarth, verantwoordelijk voor de deelname aan de IMSA-serie bij Porsche.

In de race bleven de topteams in de GTLM-klasse door meerdere interventies van de safety-car gedurende vrijwel de hele race dicht bij elkaar. Vaak waren de onderlinge verschillen slechts enkele seconden. Afhankelijk van de pitstopstrategie wisselden meerdere auto’s elkaar aan de leiding af. In het vijfde uur beleefde Matt Campbell even een spannend moment toen hij werd geraakt door een andere deelnemer en in de rondte ging, maar er was slechts lichte schade, waardoor de jonge Australiër de race kon voortzetten.

“Een geweldig resultaat voor het team”, zei Pascal Zurlinden, hoofd fabrieksautosport (geheel links).

In de Porsche met het nummer 912 reed Laurens Vanthoor de snelste raceronde in de klasse, maar het team verloor wat tijd als gevolg van een ‘drive-through penalty’, die Matthieu Jaminet opliep vanwege een aanrijding met een concurrent. Daardoor kreeg de Porsche met het nummer 911 de taak om de aansluiting met de leider in de klasse te behouden. Daardoor kon Makowiecki een half uur voor het geplande einde van de race de leiding overnemen, toen de BMW van Farfus, De Phillippi en Edwards de pits in moest. Ook twee safety-car-fases en herstarts brachten Makowiecki niet meer in de problemen, waardoor hij na tien uur als winnaar in de klasse werd afgevlagd. Voor Porsche was het de eerste klassezege van het seizoen en de 21e overwinning bij ‘Petit Le Mans’.

De race eindigde achter de safety-car als gevolg van een ongeval, waarbij ook Laurens Vanthoor in de nummer 912-Porsche verwikkeld was. De Belgische rijder kon de beschadigde auto in ieder geval nog aan de eindstreep brengen en werd als vijfde geklasseerd. De tevredenheid over de zege overheerste uiteraard: “Een geweldig resultaat voor het team”, zei Pascal Zurlinden, hoofd fabrieksautosport. “We hebben dit IMSA-seizoen al zoveel tegenslagen moeten incasseren. Deze overwinning is de beloning voor het harde werk van iedereen, zowel het team hier in de VS als op de thuisbasis van Porsche Motorsport in Weissach.”

Met de sporen van urenlang racen: de 911 RSR.

Coureur Nick Tandy zei: “Het was zeker in de slotfase extreem spannend. We hebben met een gewaagde strategie het contact met de kop kunnen vasthouden. In de beginfase hadden we wat kleine problemen, maar de laatste uren verliepen perfect. Na alle problemen die we dit jaar al hebben gehad, zouden we al blij geweest zijn met een podiumplaats. Fred nu als eerste over de eindstreep te zien komen was een heel emotioneel moment.” Fred Makowiecki zelf sprak van: “Een echt onverwacht resultaat. In het reguliere raceverloop waren we niet in een positie om voor de klassezege te kunnen strijden, maar we waren op het juiste moment op de juiste plaats. Samen met Nick heb ik ‘Petit Le Mans’ al een keer gewonnen, nu maakte Matt Campbell deel van ons team uit. Die heeft het ook prima gedaan!”

Pitstop voor de uiteindelijk winnende 911.

In de GTD-klasse voor klantenteams met GT3-auto’s was er geen podiumsucces voor Porsche weggelegd. Hier eindigde de 911 GT3 R van het team Wright Motorsport met de Amerikanen Patrick Long en Ryan Hardwick en de Belg Jan Heylen op de vierde plaats. De vijfde plaats was voor het team Pfaff Motorsport, waar Porsche-testrijder Lars Kern, de Noor Dennis Olsen en de Canadees Zach Robichon de auto bestuurden.

De 911 RSR met Laurens Vanthoor, Earl Bamber en Matthieu Jaminet werd vijfde in de klasse.

Ondanks de corona waren er toch behoorlijk wat bezoekers.

De Wright-Porsche greep als vierde net naast het podium in de GTD-klasse

Foto’s: Porsche AG