Boekrecensie ROFGO collection

De ROFGO-collectie, die we in september vorig jaar tijdens de officiële opening bezochten spreekt bij auto- en autosportliefhebbers enorm tot de verbeelding. Raceauto’s in de beroemde lichtblauw en oranje kleuren van Gulf, allemaal met originele competitiehistorie. De collectie is niet te bezoeken, maar nu verscheen een bijbehorend boek. Wie er een wil, moet snel zijn: de oplage is beperkt.

Er zijn van die boeken, daar kijk je als liefhebber naar uit. De voorpret stijgt als de email binnenkomt met de melding dat het boek onderweg is. Dat gevoel hadden we nog nooit bij een online-publicatie, maar dat terzijde. Het boek over de ROFGO-collectie verscheen bij de Britse uitgever Porter Press, wat op zich al nagenoeg een garantie voor kwaliteit is, en ook deze uitgave stelt bepaald niet teleur.

Twee belangrijke Gulf-Porsches maken deel uit van de collectie, een 908/3 (chassisnummer 308/3/012) en een 917 (chassisnummer 031/026). (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Het verhaal van de ROFGO-collectie is waarschijnlijk genoegzaam bekend, maar hierbij toch nog maar even beknopt. De afkorting staat voor Roald F. Goethe, een van origine Duitse autosportliefhebber die zijn geld verdiende in de olie-industrie. Goethe had als kind een miniatuurauto van een Ford GT40 in Gulf-kleuren en hapte toe toen zich de gelegenheid voordeed, een origineel exemplaar op ware grootte en met aantoonbare racehistorie. Die aankoop verliep via de Britse handelaar Adrian Hamilton, in navolging van zijn vader Duncan Hamilton, in 1953 winnaar van de 24 Uur van Le Mans, al decennia lang gespecialiseerd in de handel in exclusieve sportwagens en raceauto’s. Samen met Hamilton vatte Goethe al snel het idee op om op basis van die eerste Ford een verzameling te starten en zo ontstond in een tijdsbestek van enkele jaren de ROFGO-collectie, die inmiddels ruim 30 auto’s omvat, plus wat aanverwant materieel als een vrachtauto en bestelbusjes.

De presentatie van de collectie op Rétromobile in Parijs in 2011 was een regelrechte sensatie. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Een ware sensatie

Goethe werd partner van Hamilton, de onderneming werd omgedoopt tot Duncan Hamilton/ROFGO en er werd in een gehucht in het Britse graafschap Hampshire een prachtig nieuw onderkomen gerealiseerd, waar niet alleen de handelsvoorraad, maar ook de indrukwekkende collectie van Goethe kon worden gepresenteerd. Daarnaast heeft Goethe zich ten doel gesteld, in ieder geval een deel van de collectie met enige regelmaat te exposeren tijdens evenementen. In 2011 werd de verzameling voor het eerst getoond tijdens Rétromobile in Parijs, destijds een ware sensatie.

In juli 2013 was een deel van de collectie te zien op het dak van het pitgebouw van het Circuit de Spa-Francorchamps tijdens de 24-uursrace. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

In juli 2013 was een deel van de collectie te zien op het dak van het pitgebouw van het Circuit de Spa-Francorchamps tijdens de jaarlijkse 24-uursrace aldaar en in maart van dit jaar – tijdens een van de laatste beurzen die nog doorgang vond – vormde de ROFGO-collectie de topattractie tijdens de beurs Retro Classics in Stuttgart.

Begin maart van dit jaar was de collectie de topattractie tijdens de beurs Retro Classics in Stuttgart. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Vorig jaar, toen we aan de vooravond van de Goodwood Revival te gast waren bij de opening van de ROFGO-collectie, was er daar als begeleider bij de rondgang een overdruk van een uitgebreide reportage in het Britse tijdschrift Octane met wat korte informatie over alle auto’s. Op zich prima, maar toen al hadden we het gevoel dat dit niet alles kon zijn. Zo’n geweldige verzameling auto’s verdient meer, een fatsoenlijke catalogus die recht doet aan de collectie. Die is er nu dus in de vorm van het nieuwe boek, dat simpelweg de titel ‘ROFGO Collection’ draagt.

Gezaghebbend

Auteur is de Brit Doug Nye, een autosporthistoricus met een encyclopedische kennis en met inmiddels zo’n 70 boeken op zijn naam. Nye is onder andere een van de oprichters van het Goodwood Festival of Speed en is als expert betrokken bij veilinghuis Bonhams. Het begrip ‘gezaghebbend’ is hier dus zonder meer van toepassing.

Bij het uitpakken valt naast het flinke gewicht – 2240 gram – direct op dat het boek in oblong-formaat, oftewel liggend, is uitgevoerd. Dat is een trend die tegenwoordig bij meer en meer fotoboeken zichtbaar is, en dat is ook zeker niet verkeerd, want zo is er meer ruimte voor beeld over een hele pagina. Tenslotte kun je een auto op een liggende foto prominenter afbeelden dan op een staande.

Foto’s belangrijk element

Foto’s zijn bij dit boek een belangrijk element: op de ruim 300 pagina’s zijn ook 300 afbeeldingen verwerkt, waarvan heel wat op volledige paginagrootte. Daarbij is tweeledig te werk gegaan. Elk van de auto’s is apart gefotografeerd op het terrein van de ROFGFO-collectie, tegen een rustige, industriële achtergrond van de grote hallen, waarbij ook heel wat detailfoto’s gemaakt zijn. Daarnaast zijn van alle auto’s ook foto’s uit de actieve periode opgenomen: actiebeeld uit races, opnamen vanuit de pits en in sommige gevallen bijvoorbeeld ook prijsuitreikingen na afloop van succesvol verlopen wedstrijden.

Na een voorwoord van de auteur en een prachtige foto van Roald F. Goethe temidden van zijn collectie is het boek ingedeeld in drie hoofdbestanddelen. Allereerst de auto’s uit de zestiger jaren, zoals de eerste Gulf-Mirage, de Brabham-Repco, de Ford GT40 en de Howmet met turbinemotor. Aan iedere auto wordt acht tot twaalf pagina’s besteed met goed gefundeerde tekst, zoals van Doug Nye mag worden verwacht. Van iedere auto worden de historie en de raceloopbaan beschreven, waarbij ook coureurs, teamleiding en monteurs aan het woord komen. Zoals gemeld is het geheel gelardeerd met veel beeld. Geweldig is bijvoorbeeld een zwart-witfoto van de Howmet van achteren bij Tertre Rouge op Le Mans in 1968, met een forse powerslide het rechte stuk opkomend. Of de eveneens paginagrote kleurenfoto van de GT40 die in de regen in Spa langs de pits boendert.

Het tweede deel is het omvangrijkst en behelst de auto’s uit de jaren zeventig, McLarens zijn in de meerderheid: Formule 1, IndyCars en CanAm-sportwagens. Maar uiteraard ontbreken ook de beroemde Porsches 908/3 en 917 niet, alsmede de Mercedes-Benz transporter van het JW Automotive-team. De Gulf-Mirage en Gulf-Cosworth GR7 en GR8 staan er ook in, evenals een Porsche 911 Carrera RS 2.7 in rally-uitvoering. Verrassingen zijn er ook, zoals een Mirage Formule Ford of een Tyrrell 007, waarmee Patrick Depailler aan 21 Grands Prix deelnam, de enige Formule 1-auto die ooit volledig in Gulf-kleuren geracet heeft. Vanuit Nederlands perspectief mooi: een grote actieplaat van de auto met Alessandro Pesenti-Rossi aan het stuur in de Gerlachbocht op Zandvoort, waar hij zich in 1976 niet voor de Grote Prijs van Nederland wist te kwalificeren.

Het eveneens forse derde deel draagt de titel ‘The 1980s and beyond’ en bestaat nagenoeg volledig uit auto’s voor de GT- en lange-afstandsracerij. De enige uitzondering is een Ralt-Alfa Romeo Formule 3-auto. Voor de rest auto’s die voor een deel nu al klassiekers zijn: de prachtige McLaren F1 in ‘short tail’ en ‘long tail’-uitvoering, de Audi R8, waarmee ondermeer Tom Coronel in Le Mans racete en de geweldige Aston Martin DBR9 die ook in twee uitvoeringen vertegenwoordigd is, ‘clean’ en ‘Dirty Girl’, waarbij we de laatste, de Le Mans-klassewinnaar van 2008, met het stof, de steenslag, de insecten en het vuil van Le Mans voor de eeuwigheid geconserveerd onder een blanke laklaag, de mooiste vinden. Het zijn niet allemaal winnaars: de Aston Martin AMR-One LMP1 mag gerust als ‘hopeloos’ worden omschreven, maar verdient natuurlijk ook zijn plek in de collectie. Recentere auto’s zijn er ook, zoals de Lamborghini Gallardo GT3 die de 24 Uur van Spa en twee keer de 24 Uur van Dubai reed, en de Aston Martin Vantage, die in 2013 de GTE-Am-titel in het FIA WEC won.

Dat een groot deel van de auto’s nog in rijdende conditie verkeert, blijkt uit het laatste hoofdstuk ‘Racing the collection’, met wat opnamen van ondermeer Le Mans Classic en de Grand Prix de Monaco Historique. Roald Goethe rijdt zelf, maar inmiddels zijn ook zijn beide zoons Oliver en Benjamin actief in de sport. Oliver rijdt voor MP Motorsport in de Spaanse Formule 4, Benjamin rijdt met GT’s, werd vorig jaar ondermeer derde in de 24 Uur van Barcelona en komt samen met Rik Breukers en Stuart Hall uit in een WRT-Audi R8 tijdens de Endurance Cup van de GT World Challenge Europe. Drie keer raden in welke kleuren…

Een overzicht op zo’n 30 pagina’s van alle auto’s in de collectie, compleet met technische gegevens en volledige racehistorie, rondt het boek af. Naar goed Brits gebruik is er ook een volledig register met namen en trefwoorden opgenomen. Het geheel is prachtig verzorgd en goed gedrukt, gebonden in hardcover met stofomslag waarop een 917 is afgebeeld. Het boek is gedrukt in een gelimiteerde oplage van 950 exemplaren, waarmee het een gegarandeerd collectors’ item is. Gezien de populariteit van auto’s in Gulf-kleuren en de kwaliteit van het boek doet iedere koper hiermee een zeer verstandige aanschaf!

Doug Nye: Rofgo Collection. Uitgave: Porter Press, 304 pagina’s, 30×24 cm, gebonden in hardcover met stofomslag, Engelstalig. ISBN: 978-1-907085-67-3.