Eendaagse uitstapjes

Nu het organiseren van grote auto evenementen in ieder geval tot september in de koelkast staat, zal 2020 voor veel autoliefhebbers een “saai” jaar worden. Toch hoeft het niet bij ‘een rondje om de kerk’ te blijven. Voor het gezin of voor kleine vriendengroepen zijn er leuke eendaagse auto gerelateerde uitstapjes mogelijk.

64 zal je via deze nieuwe rubriek met regelmaat een leuke tip voor een uitstapje met je Porsche geven.

Als eerste in deze serie: Classic Remise Düsseldorf

Voorheen ook wel bekend onder de naam Meilenwerk, is Classic Remise een concept waarin in een historisch gebouw, klassieke en exclusieve auto’s omarmd worden. Een herkenbaar item is de opslag van particuliere auto’s in glazen boxen. Ook vindt u er dealerbedrijven, winkels voor auto-onderdelen, kleding, modelauto’s, accessoires en mooi ingerichte restaurants.

In Düsseldorf is Classic Remise gehuisvest in een halfrond voormalig locomotief gebouw. Het gebouw heeft zijn prachtige historische karakter behouden en de oude elementen geven het een rustieke ambiance. In de buitenring vindt u de glazen garages voor particulieren, een aantal winkels en een paar garagebedrijven zoals Donkervoort en Alfa Romeo. De inhoud van de twee-laagse glazen garages zijn vaak al een lust voor het oog. Vele bijzondere en exclusieve auto’s staan hier door particuliere eigenaren gestald. Van een oude 356 tot een Carrera GT, maar ook een Pagani en een Mustang 350 GT staan hier te wachten totdat de eigenaar ze ophaalt voor een rit of show.

De binnenring is een grote overdekte ruimte waarin de authentieke uitstraling van de oude remise goed tot zijn recht komt. Aan een zijde hebben een aantal dealers een kantoor en ook is aan deze kant het restaurant Mezzomar gevestigd, maar het overgrote deel van de ruimte staat vol met prachtige klassieke auto’s. In deze ruimte kan vrij tussen de auto’s gewandeld worden en vanaf het “terras” heb je mooi zicht over de ruimte. En stel dat je hopeloos verliefd zou worden op een van de auto’s, dan is er goed nieuws. Alle auto’s in deze open ruimte zijn te koop!

Classic Remise is 7 dagen in de week geopend en de toegang is gratis. In deze tijd wordt u verzocht om een mondkapje te dragen en indien er te veel bezoekers zijn, kan het zijn dat u buiten even op uw beurt moet wachten. Voor het restaurant Mezzomar moet vooraf gereserveerd worden. Houdt hierbij rekening dat een reserveringsaanvraag alleen op werkdagen behandeld en bevestigd wordt. Dus als u de remise op zondag wilt bezoeken, dan dient u uiterlijk vrijdag de reservering in te dienen. Er is een looproute in het restaurant en de tafels staan verder uit elkaar. Aan tafel kunt u natuurlijk uw mondkapje afdoen. Aan de buitenzijde van het gebouw zijn voldoende gratis parkeerplaatsen op eigen terrein en ook treft u daar nog een aantal restaurants en terrassen.

Michiel en ik combineerden het bezoek op zondag met een vroege, snelle rit over de Autobahn met een kleine omweg via Keulen. Net over de grens hebben wij natuurlijk eerst de vrijwel lege benzinetank volgegooid met “Octaan 100” (102 was bij dit tankstation helaas niet verkrijgbaar). Hierna konden de paardjes los. En dat wilden ze maar al te graag. Met de huidige 100 km per uur regels in Nederland slibt het motorblok langzaam dicht, zo’n rit op volle snelheid doet zowel een mens als auto veel goed.

Nog een tweetal algemene aandachtspunten: Classic remise ligt in de milieuzone (Umweltzone) van Düsseldorf. Voor auto’s tot 30 jaar oud dient uw auto voorzien te zijn van een milieusticker, een Umweltplaketten, die overeenkomt met de classificatie behorende bij die Umweltzone. Een milieusticker is kentekengebonden en dient vooraf aangevraagd te worden via bijvoorbeeld de ANWB. Deze wordt u dan per post toegezonden. Auto’s ouder dan 30 jaar vallen in Duitsland onder de oldtimers en die hoeven geen milieusticker te hebben. Een advies voor als je jouw klassieke Porsche openbaar parkeert: leg (een kopie van) het kentekenbewijs op het dashboard.

Het dragen van mondkapjes is bij tankstations verplicht, maar in de auto is het juist verboden om een mondkapje op te hebben. Dit vanwege het automatische bekeuringssysteem in Duitsland, waarbij het gezicht van de bestuurder of bestuurster op de foto’s zichtbaar moet zijn.