Porsche staakt Amerikaans fabrieks-raceprogramma 911 RSR

Porsche IMSA: Porsche neemt dit jaar voor het laatst met twee fabrieks-911 RSR’s deel aan de GTLM-klasse van het Noord-Amerikaanse IMSA-kampioenschap.

Porsche zet aan het eind van het seizoen een punt achter de fabrieksmatige deelname aan het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship, waarin het sinds de start in 2014 constant met twee fabrieks-911 RSR’s in de GTLM-klasse actief was.

Met het stopzetten van de huidige activiteit levert Porsche Motorsport naar eigen zeggen een belangrijke bijdrage om de last van de coronacrisis te helpen dragen. De ondersteuning van klantenteams met de 911 GT3 R in de GTD-klasse en de Cayman GT4 in de IMSA Michelin Pilot Challenge wordt voortgezet. Ook de Amerikaanse Porsche GT3 Cup Challenge, die onder de IMSA-vlag wordt doorgevoerd, staat niet ter discussie.

Bovendien creëert het stopzetten van het GTLM-fabrieksprogramma mogelijkheden in de richting van de nieuwe LMDh-prototypes, waarvoor Porsche serieuze belangstelling aan de dag legt. Het is de bedoeling dat deze nieuwe prototypes vanaf 2022 in de hoogste klasse van zowel de IMSA-serie in Noord-Amerika als het mondiale FIA World Endurance Championship (WEC) kunnen worden ingezet. Voor het eerst sinds de dagen van de Porsche 962 in de jaren tachtig en negentig kan daarmee met één en dezelfde auto weer aan de drie grote lange-afstandsklassiekers van Daytona, Sebring en Le Mans worden deelgenomen. Porsche Motorsport kreeg van Michael Steiner, als lid van de raad van bestuur van Porsche AG, officieel de opdracht om een haalbaarheidsonderzoek naar deelname in deze categorie te doen. Daarmee zou Porsche na het einde van het LMP1-programma met de 919 Hybrid in november 2017 dus weer kunnen terugkeren naar de hoogste categorie van de lange-afstandsracerij.

In de voor 2022 geplande LMDh-klasse zou Porsche voor het eerst sinds de glorietijd van de 962 (foto) met één auto weer de klassiekers van Daytona, Sebring en Le Mans kunnen rijden.



Enzinger: “Niet meer dan consequent”

“De beslissing om de fabrieksdeelname in de IMSA-serie aan het eind van het lopende seizoen te beëindigen, was voor ons niet eenvoudig”, verklaart Fritz Enzinger, hoofd Porsche Motorsport. “Op grond van de huidige bedrijfssituatie in verband met de coronapandemie is het echter niet meer dan consequent dat ook Porsche Mtorsport een bijdrage levert om de economische gevolgen op te vangen. We hebben het vertrek met alle betrokkenen openlijk besproken. Ik wil bij deze gelegenheid ook uitdrukkelijk Jim France en de collega’s bij IMSA danken voor hun begrip. Porsche hoort thuis in de lange-afstandsracerij. We zullen er hard voor werken om te zorgen dat dit slechts een tijdelijk afscheid is.”

Fritz Enzinger, hoofd Porsche Motorsport: “Zorgen dat dit slechts een tijdelijk afscheid is.”



Pascal Zurlinden, algemeen projectleider fabrieks-autosport, zegt: “Voor ons als sporters doet zo’n einde altijd pijn. Voor ons operationele team Core Autosport en alle betrokken personen betreur ik het zeer, dat we deze beslissing niet met een langere aanlooptijd konden nemen. Tegelijkertijd dank ik alle betrokkenen voor de professionele manier waarop ze met deze situatie omgaan.”

Stefan Höllwarth, hoofd inzet IMSA Championship bij Porsche Motorsport, reageert: “We hopen dat er dit seizoen nog races plaatsvinden, zodat we het IMSA-toneel niet geruisloos verlaten. Natuurlijk heeft zo’n beslissing een negatieve weerslag op de stemming, maar we zijn allemaal professionals en onze focus ligt nu op de resterende races van het lopende seizoen.”

Porsche won vorig jaar alle titels in de GTLM-klasse van het IMSA-kampioenschap.

Porsche won vorig jaar alle titels in de GTLM-klasse van het IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Earl Bamber en Laurens Vanthoor werden kampioen bij de rijders. Met name voor Vanthoor, die in de VS zijn nieuwe bestemming vond en in januari van dit jaar zelfs een stuk grond in Florida kocht om daar een tweede thuisbasis te creëren, is de aankondiging van het terugtrekken een bittere pil. “Ik had tranen in mijn ogen toen ik het hoorde”, verklaarde de Belg via Facebook. “Woorden kunnen niet beschrijven hoe dit voelt. We hebben in de loop der jaren zo’n sterk team opgebouwd. Dit was altijd mijn droomprogramma.”

Het is de bedoeling dat het IMSA-seizoen komende maand wordt hervat met twee races in Daytona en Sebring, beide zonder publiek. De lange-afstandsklassieker, de 12 Uur van Sebring, moest in maart worden afgeblazen en is nu verschoven naar november als afsluiting van het seizoen.

Foto’s Porsche AG