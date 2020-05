Een 911 om op te eten!

Porsche-miniaturen zijn er in vele uiteenlopende schalen, van het indrukwekkend grote 1:8 tot het minuscule 1:160 (en misschien zelfs nog wel kleiner), en in diverse materialen: metaal, plastic, kunsthars, hout, rubber… En zelfs in chocolade!

Enkele dagen geleden stond er onverwacht iemand aan de deur met een grote mand vol lekkernijen. Een zakelijke relatie die ik bij de oplossing van een probleem geholpen had, toonde zich op een originele manier erkentelijk. Tussen de diverse mediterrane specialiteiten trok een houten kistje de aandacht. ‘Chocolissimo Car Collection’, stond erop, plus een wat karikaturaal getekend autootje.

Het kistje bleek, zorgvuldig verpakt in een passende plastic vorm, een miniatuur in chocolade van een Porsche 911 Carrera van de generatie 996. De schaal is zo’n beetje 1:28: de lengte bedraagt 16 cm, tegenover de 4,43 meter van het origineel.

De detaillering is prachtig: het Porsche-wapen op de voorklep is mooi uitgewerkt, ruitenwissers voor- en achterop zijn zichtbaar, kop- en achterlampen zijn ingezet in de vorm van contrasterende witte chocola, de louvres in de achterspoiler zijn zichtbaar en ook de contouren van de portieren, het dak, voor-, zij- en achterruiten zijn fraai weergegeven.

Ook de detaillering van de onderzijde is prachtig, inclusief het opschrift Porsche 911 Carrera in de lettertypes van de Porsche-huisstijl, en het profiel op het loopvlak van de banden.

De fabrikant is MM Brown Deutschland AG in Frankfurt am Main, dat onder de naam Chocolissimo diverse chocoladespecialiteiten aanbiedt. De naam ‘Car Collection’ doet vermoeden dat er meer automodellen in het assortiment zitten, maar een blik op de website (www.chocolissimo.de) liet zien dat de Porsche het enige automodel is. Opeten of bewaren, dat is nu natuurlijk de vraag…