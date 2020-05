Larry ten Voorde en GP Elite kampioen!

In spectaculaire stijl haalde Larry ten Voorde tijdens de finale op het virtuele circuit van Monza de kampioenstitel binnen. (Foto: Porsche AG)

Afgelopen weekeinde vond het vierde en laatste evenement plaats van de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition, in het leven geroepen als alternatief zo lang er nog geen fysieke races in de Porsche Mobil 1 Supercup kunnen plaatsvinden. Na een spannende finale schreef onze landgenoot Larry ten Voorde de kampioenstitel in de simrace-serie op zijn naam. Het Nederlandse team GP Elite won de titel in het teamklassement.

“Eigenlijk” is dezer dagen een woord dat veelvuldig gehoord wordt. Eigenlijk had op 3 mei het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup van start moeten gaan, nota bene op ons eigen Circuit Zandvoort in het voorprogramma van de zo lang verwachte terugkeer van de Formule 1. Maar ja, zoals bekend werd het allemaal anders en kan er vanwege de coronacrisis vooralsnog niet fysiek worden geracet. Bij Porsche Motorsport kwam al snel het idee op om dan maar een digitale versie van de Supercup op te zetten, de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition. Alle rijders die ook voor de fysieke Supercup zijn ingeschreven, namen eraan deel, terwijl diverse Porsche-fabrieksrijders met gastoptredens het startveld versterkten.

Larry ten Voorde (rechts) en Ayhancan Güven streden het hele seizoen op her scherpst van de snede, maar uiteindelijk trok onze landgenoot aan het langst eind. (Foto: Porsche AG)

“Een superleuk idee”, vond Larry ten Voorde. De Enschedese rijder werd begin maart gepresenteerd als kopman van het Nederlandse team GP Elite, dat dit jaar voor het eerst een volledig seizoen in de Supercup gaat rijden. Zoals vele rijders van zijn generatie is de 23-jarige een routinier als het om simracen gaat. “Er zijn dagen waarop ik wel zes, zeven uur in de simulator zit. En soms nog wel langer”, lacht hij. Dat Ten Voorde daarmee tot de kanshebbers voor succes in de virtuele Supercup behoorde, was wel duidelijk, maar hij had te maken met een tegenstander van formaat: de Turkse rijder Ayhancan Güven, twee jaar geleden kampioen in de toenmalige Porsche GT3 Cup Challenge Benelux en dit jaar na een strenge selectie gekozen tot Porsche-juniorrijder in de Supercup, is al net zo’n simracingspecialist.

Vier evenementen van elk twee races op iRacing

De digitale versie van de Porsche Mobil 1 Supercup werd verreden op het populaire platform iRacing. In totaal stonden er vier evenementen met elk twee races op het programma, achtereenvolgens op de virtuele circuits van Barcelona, Silverstone, Spa-Francorchamps en Monza. Al tijdens de eerste twee races lieten Ten Voorde en Güven, elk met één overwinning en een tweede plaats, er geen enkele twijfel over bestaan dat zij onderling de titelstrijd zouden beslissen, zo groot was de overmacht die de twee aan de dag legden. Voor de concurrentie, aangevoerd door de Luxemburger Dylan Pereira, was hooguit de rol als outsider weggelegd.

Op Silverstone won Güven de eerste race na eenmaal Ten Voorde te hebben geraakt. In de tweede wedstrijd moest Güven uitwijken toen Jaap van Lagen crashte, waarop Ten Voorde de leiding kon overnemen en won. Op Spa-Francorchamps kwam het in de eerste race wederom tot een aanrijding tussen Güven en Ten Voorde. De Turkse rijder erkende zijn fout en liet zich achter onze landgenoot terugvallen, waardoor ze uiteindelijk in die volgorde als tweede en derde eindigden, achter Dylan Pereira, die van de situatie profiteerde en de overwinning naar huis reed. In de tweede race won Güven voor Ten Voorde, zodat het verschil voorafgaand aan de finale slechts twee punten in het voordeel van Güven bedroeg.

Ook op het virtuele circuit van Spa-Francorchamps handhaafde Ten Voorde zijn 100-procent-podiumscore. (Foto: Porsche AG)



“Druk bij hem, niet bij mij”

“De druk ligt bij hem, niet bij mij”, zei Ten Voorde voorafgaand aan de twee afsluitende wedstrijden van het seizoen. Plaats van handeling was het virtuele circuit van Monza, een locatie waaraan Ten Voorde ook in het echt goede herinneringen heeft: daar behaalde hij in september vorig jaar zijn eerste zege in de fysieke Supercup. Voor de virtuele finale had hij zich samen met het team GP Elite uitermate goed voorbereid: “We zijn heel intensief bezig geweest met het vinden van de juiste afstelling. Dat heeft wel de nodige uren slaap gekost, ja!”

Op het circuit van Monza is een goede slipstream op de lange rechte stukken cruciaal voor een hogere snelheid en daarmee een lagere rondetijd, die in de kwalificatie een betere startpositie betekent. Met uitstekend teamwork in de vorm van ondersteuning van Jesse van Kuijk reed Ten Voorde in de kwalificatie naar de tweede plek op de grid. In de beginfase van de race had hij het nog even met Güven aan de stok, maar al snel nam Ten Voorde de leiding en reed vervolgens de overwinning naar huis, terwijl zijn opponent in de slotfase nog een kostbare fout maakte en daardoor niet verder kwam dan de vierde plaats. Matchpoint voor Ten Voorde derhalve, die in de slotrace alleen nog maar moest zorgen dat hij voor Güven over de eindstreep zou komen. Dat deed hij met verve: Ten Voorde leidde van start tot finish en haalde zo op overtuigende wijze de titel binnen.

Doughnuts van vreugde na het binnenhalen van de titel in de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition (Foto: Porsche AG).

“Geweldig dat het is gelukt!” Ten Voorde stak zijn blijdschap naderhand niet onder stoelen of banken. “Maar het is veel meer dan alleen de rijderstitel voor mezelf. We hebben GP Elite hiermee echt op de kaart gezet, want het is een prestatie van het hele team. Jesse heeft me in de kwalificatie geweldig geholpen, Max (van Splunteren, red.) heeft ook een grote rol gespeeld in de voorbereiding. Zo hebben we dit succes met elkaar bereikt, al die inspanningen in de afgelopen week zijn niet voor niets geweest!”

Zo, nu eerst een…

Waar zijn Turkse opponent onder druk fouten maakte en – zoals in de loop van het seizoen al meerdere malen bleek – ook af en toe een wat agressievere rijstijl niet schuwt, hield Ten Voorde het hoofd koel toen het erop aan kwam en wist hij ook door mooi constant te rijden het succes binnen te halen. “Natuurlijk heb ik ook wel fouten gemaakt, zoals op Silverstone, waar ik in de slotfase teveel blokte en Güven daardoor tegen me aan reed, maar ook daar leer ik van”, gaf hij te kennen. “Nu gaan we vanavond eerst het binnenhalen van het kampioenschap vieren, want een titel is een titel, virtueel of reëel. Ja, daar gun ik mezelf ook wel een biertje voor. Grolsch natuurlijk, daar woon ik bijna naast!”

Naast Larry ten Voorde waren ook Max van Splunteren (24) en Jesse van Kuijk succesvol voor het team GP Elite (Foto: Porsche AG).

Met Ten Voorde als onbetwiste kopman, maar ook met sterke optredens van Jesse van Kuijk en Max van Splunteren, die beide een vierde plaats als beste resultaat lieten aantekenen, was GP Elite ook het beste team in de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition. Reden tot tevredenheid derhalve bij initiatiefnemer Marc Schipper: “Het begon aanvankelijk als een leuk idee om de jongens in de coronatijd een beetje scherp te houden en ook de teamspirit te versterken, maar het is uitgegroeid tot iets heel serieus. Des te mooier is dan ook het binnenhalen van de rijderstitel met Larry en het teamkampioenschap, en dat in ons eerste volledige seizoen in de Supercup! Ik ben ongelooflijk trots op die jongens en wat ze hebben neergezet. Daarbij wil ik ook Atze Kerkhof van Team Redline niet onvermeld laten, zijn inbreng was ook enorm waardevol. Nu is het zaak om het momentum uit de virtuele racerij ook door te zetten naar de reële competitie.” Het eerste Supercup-succes is in ieder geval al binnen!

Vierenzestig.nl-medewerker Loek Hartog was als gastrijder de smaakmaker in de beide races op Spa-Francorchamps. (Foto: Porsche AG)

Loek Hartog smaakmaker in Spa

Naast het succesteam GP Elite met zijn drie rijders kwam ook Jaap van Lagen tijdens de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition in actie. Net als in de echte racerij reed de coureur uit Ede voor het Zwitserse team Fach Auto Tech. Van Lagen zat opvallend vaak in de hoek waar de klappen vielen, waardoor goede resultaten voor hem uitbleven, meestal buiten zijn eigen schuld. Vierenzestig.nl-medewerker Loek Hartog werd door de organisatie van de Porsche Carrera Cup Benelux afgevaardigd als gastrijder tijdens de beide virtuele Supercup-races op het circuit van Spa-Francorchamps.

Daar toonde hij met de sterke vierde startplaats zijn ambities, maar in de eerste race werd hij al in de openingsronde het slachtoffer van een te ambitieuze actie van Porsche-fabrieksrijder Tandy. In de tweede race echter was Hartog de absolute smaakmaker: van achteraan het veld reed hij gestaag naar voren en sloot de race na diverse fraaie acties als vierde af. Hij reed tevens de snelste raceronde. “Die uitval in de eerste race was natuurlijk balen, zeker omdat ik als vierde een heel goede uitgangspositie had”, aldus Hartog. “Zo moest ik de tweede race vanaf de 26e plaats beginnen, maar ik kon meteen heel steady naar voren rijden. Er waren best een paar spannende situaties, maar ik ben heel mooi door het veld kunnen komen en ben heel erg blij met dit resultaat in zo’n sterk veld met zulke grote namen!”