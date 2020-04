Autosport in tijden van corona: interview met Pascal Zurlinden van Porsche Motorsport

Net zoals de hele autosport liggen ook bij Porsche Motorsport in Weissach de activiteiten grotendeels stil. Gelukkig is er nog de telefoon, zodat we uitgebreid konden spreken met Pascal Zurlinden, hoofd fabriekssport bij Porsche, over de huidige situatie, maar ook over de tijd na corona, inclusief de mogelijke deelname van Porsche aan de nieuwe topklasse in de lange-afstandsracerij.

“Als we elkaar niet op de circuits van deze wereld kunnen treffen, dan doen we het maar telefonisch”, was het idee van Porsche-PR-man Oliver Hilger, die een klein aantal journalisten uitnodigde voor een gespreksronde op afstand. Zo konden wij met drie Duitstalige collega’s deelnemen aan een interview met Pascal Zurlinden, die verantwoordelijk is voor de fabrieks-GT-aciviteiten en de Formule E-racerij bij Porsche. “Zo’n vijftig mensen zijn op dit moment nog actief in ons hoofdkwartier in Weissach”, zegt de Elzasser, gevraagd naar de actuele situatie bij Porsche Motorsport. “De meesten kunnen van huis uit werken, bijvoorbeeld vrijwel alle ingenieurs. Iedereen die thuis werkt, is weer terug bij zijn of haar familie, en wat voor ons ook belangrijk was, met zoveel coureurs die over de hele wereld verspreid waren, dat al onze coureurs nu ook weer thuis zijn, bij hun gezin, of op de plek waar ze de komende weken willen zijn.”

Het laten werken vanuit huis vergde de nodige aanpassingen, zo vertelt Zurlinden: “Het was voor de hele Porsche AG, dus niet alleen voor Porsche Motorsport, best lastig om alles om te schakelen naar VPN (beveiligde netwerkverbinding, red.), zodat veel mensen via een serververbinding kunnen werken. Dat was niet zo eenvoudig, maar dat is heel goed opgelost, dus nu kunnen veel mensen zonder beperkingen thuis werken. “Het werken vanuit het ‘home office’ was voor velen best een omschakeling, maar we hebben er ook veel door geleerd, bijvoorbeeld hoe je efficiënt gebruik kunt maken van allerlei IT-systemen. Ik geloof dat de werkomgeving hierdoor verandert, niet alleen bij Porsche, maar in het algemeen.”

Ontwikkeling gaat gewoon door

“De hele ontwikkeling, zowel voor de serieproductie als voor de autosport, loopt gewoon door”, benadrukt Zurlinden. “Daarbij helpen de ingenieurs van de sportafdeling ook hun collega’s bij de serieproductie, zodat bepaalde deadlines toch kunnen worden gehaald, ondanks dat we van afstand soms niet zo efficiënt kunnen werken als wanneer we ter plekke zijn. In andere afdelingen, bijvoorbeeld klantensport, wordt minder gewerkt, want onze klantenteams rijden op dit moment natuurlijk niet. Uiteraard zullen we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het niet tot ontslagen komt. We zijn een grote familie en willen als zodanig bij elkaar blijven, maar om het budget onder controle te houden hebben we voor de mensen die minder te doen hebben, bijvoorbeeld bij de klantensport en de fabrieks-racesport, wel werktijdverkorting aangevraagd. De overheid biedt die mogelijkheid en daarvan maken we gebruik.”

Pascal Zurlinden met Porsche-fabrieksrijder Earl Bamber





Wat gebeurt er bij een sportafdeling eigenlijk precies wanneer er niet geracet wordt?

Zurlinden verklaart: “Er is natuurlijk altijd wel wat te doen, bijvoorbeeld in de Formule E, wat voor ons nog steeds nieuw is en waarin we al volop werken aan de ontwikkeling voor het volgende seizoen. Wat we natuurlijk niet kunnen, is testen. Het testwerk, zowel op onze eigen baan in Weissach als op circuits elders, ligt volledig stil. Daarentegen kunnen we veel doen door middel van simulaties en ontwikkelingswerk. Ook met de 911 RSR zijn we nog steeds bezig. We rijden sinds afgelopen zomer met de huidige versie, de RSR-19, en maken gebruik van deze pauze om nog meer te leren, bijvoorbeeld door nauwkeurige analyse van de data. De ontwikkeling staat nooit stil. Ook is er nog geen sprake van schaarste van materialen doordat toeleveranciers niet produceren. Natuurlijk helpt het dat we momenteel niet bezig zijn met de bouw van een nieuwe auto. Onze magazijnen zijn nog goed gevuld.”

De toekomst na de crisis

Veel mensen vrezen voor de toekomst van de autosport na de coronacrisis. Is er bij Porsche al sprake van signalen die zouden kunnen wijzen op verminderingen van budgetten, bijvoorbeeld vanuit de raad van bestuur? Zurlinden: “Op dit moment is er nog geen sprake van verminderingen ten aanzien van de autosport. Zeker, er zullen besparingen komen, maar er zijn geen plannen om onze activiteiten in de autosport te verminderen. Porsche is bijvoorbeeld sinds 1951 aanwezig in Le Mans, zij het met klantenteams of als fabriek, en er zijn geen plannen om daarin verandering te brengen.”

Met de actuele 911 RSR-19 was Porsche direct competitief



De WEC-races in Sebring, Spa en Le Mans zijn vooreerst verschoven. Welke consequenties had dat voor Porsche? “Vooral organisatorische”, antwoordt Zurlinden. “We moesten vluchten, hotels, huurauto’s afzeggen en voor andere data boeken, natuurlijk met het risico dat het opnieuw afgeblazen wordt, maar we zijn volop bezig met de planning en we bereiden ons voor op de verschuivingen. Le Mans wordt dit jaar voor ons iets bijzonders, want het is de eerste keer dat we er met de RSR-19 rijden. Daar komt bij dat Le Mans in september is. De testdag is voor dit jaar geschrapt, maar dat is voor iedereen hetzelfde. Corvette heeft ook een gloednieuwe auto, voor iedereen zijn bovendien de banden nieuw. De vraag is hoe goed we ons kunnen voorbereiden tijdens de twee dagen voorafgaand aan de race. Anderzijds zaten we er bij de eerste race met de RSR-19 direct goed bij, dus iedereen in het team heeft in de voorbereiding heel goed gewerkt. Dat geeft ons ook vertrouwen voor Le Mans.”

We kunnen binnen twee weken weer racen

Komt er ergens een moment waarop het geen zin meer heeft om het seizoen te laten beginnen, zoals in de Porsche-merkencups, of voort te zetten, zoals in WEC, IMSA of Formule E? “Dat is niet in eerste instantie onze beslissing”, zegt Zurlinden. “Daarin volgen we de beslissingen van de organisaties van die kampioenschappen. Voor ons staan te allen tijde de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en alle betrokkenen voorop. Ook voor de merkencups geldt dat die afhankelijk zijn van andere series die het hoofdprogramma vormen, en die beslissen hoe en wanneer evenementen plaatsvinden. Wanneer we weer beginnen, kan niemand zeggen, maar als we alles weer opstarten, wanneer de grenzen weer open zijn, er weer gevlogen wordt, dan kunnen we binnen twee weken weer racen.”

Tijdens de 12 uur van Sebring had eigenlijk het reglement voor de LMDh, de nieuwe topklasse in de internationale lange-afstandsracerij in IMSA en WEC, gepresenteerd zullen worden. Hoe staat het daarmee, en met de mogelijke deelname van Porsche aan deze categorie? “Enkele weken geleden heeft Dr. Steiner (als lid van de raad van bestuur van Porsche verantwoordelijk voor technische ontwikkeling, red.) ons gevraagd om een concept op te stellen om te beoordelen of deelname aan deze klasse mogelijk is. Deze opdracht zullen we uitvoeren zo gauw het reglement bekend is. Ook IMSA en ACO werken vanuit ‘home office’, waardoor er wat vertraging ontstaan is, maar het reglement komt er en wij zullen onze conceptstudie uitvoeren, zodat we de raad van bestuur een voorstel voor deelname aan de topklasse kunnen doen.”

Documentaire ‘Endurance’ over 24-uursraces

Vorige week was de documentaire ‘Endurance’, over de deelname van Porsche bij de beide 24-uursraces van Le Mans en de Nürburgring in twee opeenvolgende weekeinden, voor het eerst te zien via YouTube. Vanaf 3 april is de film wereldwijd te zien via Amazon Prime. Hoe vond Zurlinden het om constant door de camera te worden gevolgd? “Het idee was om de fans een keer te laten zien wat ze normaal gesproken nooit te zien krijgen, echt een blik achter de schermen. Daartoe hebben we besloten om een camerateam ons 30 dagen te laten volgen met een paar hoofdrolspelers: management, race-ingenieur, rijder, het gezin van de rijder, om echt te laten zien wat er in en om de pits gebeurt, niet alleen op de baan. De eerste dag was het wel even wennen: steeds over je schouder kijken, ‘Hé, oppassen, iemand volgt me’, maar vanaf de tweede dag was het volledig normaal, we merkten niet eens meer dat de camera er was. En de reacties wijzen uit dat we precies datgene hebben bereikt wat we wilden: de mensen hebben kunnen zien wat er bij Porsche tussen die twee grote races gebeurt. Geen marketingfilm, maar datgene wat de fans willen zien. Ongefilterd.”

Foto’s Porsche AG