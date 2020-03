Volop te genieten op 20e editie Retro Classics

Wellicht nog een idee voor wie er dit weekeinde op weg naar of vanuit de wintersport in de buurt komt, of gewoon een bestemming zoekt voor een leuk weekeinde weg: nog tot en met aanstaande zondag vindt in de Messe Stuttgart de 20e editie van Retro Classics plaats, een van de grootste klassiekerbeurzen ter wereld. Passend in de bakermat van Porsche is er natuurlijk volop te vinden voor liefhebbers van dit merk. Vierenzestig.nl was er op de openingsdag en keek uitgebreid rond.

Goed, het is iets verder rijden dan Maastricht, Essen of Bremen, maar een bezoek aan Retro Classics is zonder meer de moeite waard. Het beurscomplex van Stuttgart, op loopafstand van de luchthaven en pal naast de snelweg A8 – het Bosch-Parkhaus, de grote parkeergarage voor bezoekers voert zelfs over de snelweg heen! – is een van de prettigste in zijn soort. Licht en luchtig van opzet en enorm ruim, wat natuurlijk een voordeel is ten opzichte van veel oudere accommodaties in andere steden die soms middenin een woonwijk liggen en daardoor nauwelijks ruimte voor uitbreiding hebben.

Maar afgezien van de logistieke voordelen is ook de beurs Retro Classics zelf zonder meer een bezoek waard. Dat constateerden we in de afgelopen jaren al meerdere malen en die indruk werd dit jaar eens te meer bevestigd. Het begint al direct na binnenkomst, want in de Atriumhal staat een flink gedeelte van de vermaarde ROFGO-collectie van de Duitser Roald F. Goethe. Een adembenemende verzameling van raceauto’s met sponsoring van olieconcern Gulf, meestal uitgevoerd in de beroemde lichtblauw met oranje kleurencombinatie van het merk. De beide Gulf-Porsches 908/3 en 917 behoren natuurlijk tot de onbetwiste hoogtepunten en niet te missen is ook de enorme Mercedes-transporter van het JW Automotive Engineering-team, dat in de jaren 1970 en 1971 de Gulf-Porsches inzette. Bezoekers van deze site konden al eerder kennismaken met de ROFGO-collectie, want wij waren er in september al te gast.

Natuurlijk mag Porsche in de eigen stad ook niet met een fabrieksstand ontbreken. Die is te vinden in de rechter hoek achterin hal 1. Elektriciteit is hier het thema, zoals de laatste tijd bij vrijwel alle officiële uitingen van het merk. Natuurlijk staat er een Taycan, maar Porsche laat tevens zien dat elektrische aandrijving niet iets van de laatste drie jaar is: een 918 Spyder in recorduitvoering en een Cayenne Hybrid zijn er ook, evenals een replica van de beroemde Lohner-Porsche ‘Semper Vivus’ Mixte uit het jaar 1902. Die was al voorzien van elektrische aandrijving en geldt als de eerste hybride-auto ter wereld.





Lohner-Porsche “Semper Vivius”; replican van de eerste hybride-auto ter wereld



Toch zijn er ook Porsches met verbrandingsmotor: de eerste gebouwde Porsche, de 356 ‘Nummer 1’ en de vroegste 911 in de fabriekscollectie, die met productienummer 57 nog als 901 gebouwd werd. Daarnaast zijn er diverse informatiebalies, ondermeer van het Porsche Museum, Porsche Classic Centres en de Porsche Experience, en is er ook een hoek waar merchandise als boeken en modelauto’s verkocht wordt.

Blikken Distler Porsches met originele verpakking



Schuin ertegenover is op de stand van Selection RS een enorme keuze aan Porsche-artikelen tegen sterk gereduceerde prijzen te vinden, van kleding tot koffers en van modelauto’s tot boeken. Naast de stand van de fabriek bevindt een ruime presentatie van de gezamenlijke Duitse Porsche-clubs. Hier is een van de hoogtepunten een 911 S, een perfecte replica van de auto waarmee Walter Röhrl in 1970 de Rallye Bavaria reed, het eerste rallyoptreden van de latere tweevoudig wereldkampioen, die weliswaar uitviel door een technisch defect, maar met vele snelste klassementsproeftijden de concurrentie zoek reed en daarmee de aandacht op zich vestigde. De originele auto van destijds, een ex-fabrieksrallyauto van Sobieslav Zasada, bestaat niet meer, maar dit exemplaar stamt uit dezelfde periode, werd een maand eerder gebouwd met slechts 33 chassisnummers verschil.

Perfecte replica van de eerste rally-911 van Walter Röhrl

Voor de rest zijn er overal op de beurs Porsches te vinden: 911’s in alle maten en soorten, enkele 914’s, tranxaxle-modellen als 928, 944 en 968 en ook nog een paar originele wedstrijdauto’s. Zo zagen we een ex-David Piper-917, de groene 917-5LT, een ex-Fitzpatrick-956 (chassisnummer 102), een ex-Dauer Racing-962 (chassisnummer 141) en een Advan-962 (chassisnummer 111), de laatste prachtig gerestaureerd door SPS Automotive. De Oostenrijker Kris Rosenberger, die met zijn familie een flink fortuin verdiende dankzij de exploitatie van wegrestaurants, toont een fraaie 911 in rallytrim, bijna een Safari-versie. Elders vonden we een 911 RSR Carrera Turbo in Martini-kleuren. En in de diverse hallen waar particulieren en handelaren hun auto’s aanbieden, is er uiteraard een ruime keuze. Ook verzamelaars van Porsche-memorabilia als boeken, brochures, modelauto’s, instructieboekjes, technische handboeken en andere zaken kunnen zich ruimschoots uitleven dankzij het riante aanbod.

























De Oostenrijker Kris Rosenberger toont een fraaie 911 in rallytrim.





En wie nog niet genoeg heeft: het tonen van een toegangskaartje van Retro Classics geeft vanwege het 20-jarig jubileum van de beurs recht op 25 procent korting op de toegang van het Porsche Museum in Zuffenhausen. Dat hoeft overigens niet perse dit weekeinde: deze aanbieding geld tot eind juni. Retro Classics in de Messe Stuttgart is tot nog tot en met zondag aanstaande geopend, dagelijks van 9 tot 18.00 uur. Voor nadere informatie: www.retro-classics.de.

Foto’s: Rebocar/R. de Boer