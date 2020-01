Porsche smaakmaker in spannende race Daytona

Met een zinderende strijd in de slotfase, waarin Porsche-fabrieksrijders Earl Bamber en Nick Tandy elkaar geen duimbreed toegaven, was Porsche de smaakmaker in de GTLM-klasse bij de Rolex 24 At Daytona.

Uiteindelijk moest Porsche de overwinning nipt aan BMW laten, maar met twee podiumplaatsen bij de Noord-Amerikaanse racepremière van de nieuwe 911 RSR was de stemming niettemin goed.

De verwachtingen waren hooggespannen voor de openingsrace van het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship, dat traditioneel met de langste en belangrijkste wedstrijd van het jaar het seizoen begint. Na de succesvolle start van het FIA WEC-seizoen 2019-2020 betekende de race in Florida het eerste wedstrijdoptreden van de vrijwel geheel vernieuwde 911 RSR in Amerikaanse competitie. Met de volledige eerste startrij voor de Porsches dankzij de pole-position van Nick Tandy en de tweede tijd van Laurens Vanthoor in de kwalificatie was de uitgangspositie voor het Porsche GT Team al uitstekend.

De nieuwe 911 RSR beleefde in Daytona zijn racepremière in Noord-Amerika. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

Ideale omstandigheden, hoog tempo

Anders dan vorig jaar, toen het in Daytona wel herfst leek en de race vanwege zware regenval een aantal uren onderbroken en uiteindelijk ook voortijdig gestaakt moest worden, waren de omstandigheden dit jaar uitstekend: lekkere temperatuur van een graad of 20 bij de start, strakblauwe lucht en zon. Ideale racecondities derhalve, en zo lag het tempo in de GTLM-klasse, waarin de beide fabrieks-Porsches tegen twee BMW’s, twee Corvettes en een Ferrari in actie kwamen, vanaf het begin van de race zeer hoog. De onderlinge verschillen waren klein, waardoor zelfs de kleinste vertragingen bij het inhalen van langzamere deelnemers of bij de pitstops vaak al tot positiewisselingen leidden.

Al vanaf de startfase lag het tempo bijzonder hoog. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

De nummer 4-Corvette van Oliver Gavin, Tommy Milner en Marcel Fässler verloor alle kansen op een goede klassering door een technisch probleem met de versnellingsbak, waardoor de auto in totaal zo’n 7,5 uur in de pits stond voor reparatie. De nummer 25-BMW liep in het eerste kwart van de race tijdverlies op door een gescheurde olieleiding, het gevolg van het rijden over brokstukken op de baan. Daardoor bleven de beide Porsches, de nummer 911 van Nick Tandy, Fred Makowiecki en Matt Campbell en de nummer 912 van Laurens Vanthoor, Earl Bamber en Mathieu Jaminet, alsmede de nummer 24-BMW (John Edwards/Augusto Farfus/Chaz Mostert/Jesse Krohn) als voornaamste kanshebbers voor de overwinning over. De nummer 3-Corvette (António García/Jordan Taylor/Nicky Catsburg) deed het weliswaar goed, maar kwam zeker in vergelijking met de BMW wat snelheid tekort, wat eveneens gold voor de nummer 62-Risi-Ferrari (James Calado/Alessandro Pier Guidi/Daniel Serra/Davide Rigon). De Ferrari had er na de galavoorstelling bij de seizoensfinale van vorig jaar in een aanpassing van de ‘balance of performance’ aardig wat gewicht bij gekregen.

Al vanaf de vroege ochtend ging de strijd om de klassezege tussen Porsche en BMW. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

Spannende strijd

De strijd tussen de ene BMW en de twee Porsches echter was bijzonder spannend, met name in het laatste uur van de race. De BMW, met de Fin Jesse Krohn aan het stuur, verloor bij de twee na laatste pitstop tijd doordat er een andere auto voor hem de weg versperde. Daarmee kon Jaminet in de nummer 912-Porsche de leiding weer overnemen, nadat hij al een aantal spectaculaire duels met Krohn had uitgevochten. Bij de laatste stops echter stond de Porsche, waarin Bamber het stuur had overgenomen, iets langer stil om te tanken dan de BMW. Die kwam daardoor als eerste weer de baan op, nog voor de beide Porsches. In een intern Porsche-duel wisselden Nick Tandy in de nummer 911 en Earl Bamber in de nummer 912 een paar maal van positie, maar ze hadden uiteindelijk geen weerwoord op de wat hogere snelheid van Krohn in de BMW, die daardoor kon uitlopen en uiteindelijk net als vorig jaar de klassezege voor BMW in Daytona veiligstelde. De 912-Porsche van Bamber, Vanthoor en Jaminet eindigde als tweede, de 911-Porsche van Tandy, Makowiecki en Campbell werd derde.

Het onderlinge verschil tussen de beide fabrieks-Porsches was minimaal. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

Perfect debuut

Hoewel Laurens Vanthoor voor de live-TV-camera toegaf dat het mislopen van de klassezege “shit” was (wat de Engelstalige interviewster gelijk tot excuses voor het taalgebruik van de Belg noopte), had bij Pascal Zurlinden, hoofd GT-fabriekssport bij Porsche, tevredenheid de overhand: “Een perfect debuut voor de nieuwe Porsche 911 RSR”, stelde hij. “In de eerste race in de VS, en gelijk al een 24-uursrace, hadden we geen enkel technisch probleem en staan we met beide auto’s op het podium. De teamprestatie, de strategie en het werk in de pitstraat: alles functioneerde perfect en foutloos. Bij de volgende race in Sebring willen we onze overwinning van vorig jaar herhalen.”

Met de vierde plaats was de 911 GT3 R van Wright Motorsports de best geklasseerde Porsche in de GTD-divisie. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

In de GTD-klasse reed de 911 GT3 R van het Canadese team Pfaff Motorsports, die vanaf de pole-position startte, gedurende de eerste helft van de race riant aan de leiding. Voor Dennis Olsen, Zach Robichon, Lars Kern en Patrick Pilet zorgde een gebroken aandrijfas echter voor tijdverlies, waarmee alle kansen op een mogelijke klassezege in rook opgingen. Zo eindigde het kwartet slechts als 13e in de klasse. De best geklasseerde 911 in de GTD-klasse, waarin de winst voor het derde jaar op rij in Daytona naar een Lamborghini ging, was de auto van Wright Motorsports met coureurs Patrick Long, Ryan Hardwick, Anthony Imperato en Klaus Bachler. Ondanks schade aan de bodemplaat eindigde dit team op de vierde plaats.

Na een sterke opmars vanaf de laatste plaats op de grid eindigde de Black Swan-Porsche 911 GT3 R (54) met ondermeer Jeroen Bleekemolen als vijfde in de klasse. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

Bleekemolen: “Mogen zeker niet klagen”

Aan datzelfde team Wright Motorsports was het te danken, dat ook Black Swan Racing met rijders Jeroen Bleekemolen, Tim Pappas, Sven Müller en Trenton Estep in de race in actie kon komen. Wright stelde een ander chassis beschikbaar, nadat de oorspronkelijke 911 van het team door een crash van Estep in de eerste vrije training onbruikbaar geworden was. Vanaf de laatste plaats in de startopstelling reed de Black Swan-Porsche goed naar voren en werd uiteindelijk als vijfde in de GTD-divisie geklasseerd. “Daarmee mogen we zeker niet klagen”, stelde Jeroen Bleekemolen vast. “Donderdag waren er al mensen bezig met het omboeken van vluchten om eventueel eerder naar huis te komen, want het zag ernaar uit dat we niet meer konden rijden. Dan, zonder enige training en met een niet ideale afstelling, uiteindelijk toch vijfde worden is een mooi resultaat. Ik moest ook nog wel even wennen, want ik heb nog niet zoveel ervaring met de nieuwe GT3 R. Het was tijdens de race nog even zoeken waar alle knoppen precies zitten. Verder verloren we beide buitenspiegels en raakte de diffusor beschadigd. Zonder die problemen hadden we zelfs kunnen meedoen voor het podium, want de snelheid zat er zeker in.”

Porsche heeft vele fans in Daytona, die vaak ook met leuke auto’s komen. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

Foto’s: Porsche AG/Jürgen Tap)