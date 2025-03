De rijders zijn bekend, de Cupauto heeft een nieuw uiterlijk: GP Elite is klaar voor de titelstrijd

En dan hebben we het natuurlijk om de titel in de Porsche Mobil 1 Supercup.

Kas Haverkort en Huub van Eijndhoven zijn de twee kopmannen die op de titel gaan jagen. Jonge coureurs die toch echt al de nodige ervaring hebben. Vorig jaar haalden ze allebei podiumplekken in de Supercup. Beide mannen zeggen dat dit naar meer smaakt. “We zijn er klaar voor”.

Op een winderige woensdag presenteerde GP Elite de Cup auto’s met de nieuwe livery op het circuit van Zandvoort, en stond het team klaar om je alle informatie te geven die je maar wilde. Ook Kas en Huub stonden iedereen vriendelijk en enthousiast te woord. Het was voor fotograaf Jos en voor mij dan ook geen straf om daarbij aanwezig te zijn. Dat er ondertussen gewoon een trackday was maakte het alleen maar mooier.

Wat natuurlijk erg leuk is, is dat het Nederlands GP Elite, Nederlandse coureurs op de baan heeft. Dit jaar komt er zelfs een derde bij, Wouter Boerekamps. Met twee top tien finishes in gastraces op Zandvoort en Monza met zijn eerste races in dit niveau is hij klaar om mee te strijden voor de winst. Succes Wouter!

Foto’s bovenstaand blok: GP Elite

De auto’s

De Cup Porsches hebben een nieuw, fris uiterlijk. De kleuren; oranje, zwart-wit zijn behouden. Logisch, want zo kent het publiek de race auto’s van GP-Elite. Ze zijn wel lichter van kleur, omdat de kleur wit meer is toegepast. Hierdoor oogt de auto niet alleen frisser, maar springen de partnerlogo’s er nog beter uit. We gaan ze vaak zien, ergens voorin het veld gaan we van uit.

Kas, Huub en Wouter. Vierenzestig.nl wenst jullie en jullie team heel veel succes in het nieuwe seizoen. We komen zeker een keer kijken.

Internationaal

Supercup

GP Elite is ook internationaal sterk vertegenwoordigd. Na een sterke winter in de Porsche Sprint Challenge Southern Europe is Ariel Levi klaar om in de kop van het veld mee te doen. Daarnaast sluit Sam Shahin zich weer bij het team aan in de Supercup.

Porsche Carrera Cup Deutschland

Dit jaar komt GP Elite ook weer in actie in de Porsche Carrera Cup Deutschland. Huub, Kas en Ariel combineren beide kampioenschappen en rijden hiermee 24 races verdeeld over 16 weekenden. Daarnaast heeft Jonas Greif zich deze winter bij het team aangesloten. Na een voorbereiding in Zuid-Europa is hij startklaar voor een seizoen in de Duitse Cup. Het team wordt compleet gemaakt door regerend Pro-Am kampioen Sören Spreng. Hij gaat alles op alles zetten om zijn titel te prolongeren.

Porsche Carrera Cup Benelux

In de Porsche Carrera Cup Benelux zet Domas Raudonis zijn groei van vorig jaar door met het team. Wij houden zijn verdere ontwikkeling dit seizoen in de gaten.

Rondje Zandvoort met Kas Haverkort

Fotograaf bij vierenzestig.nl is een …baan. Je verdient geen stuiver en dan moet je nog enge dingen doen ook. De schrijver dezes had mooi z’n snor al gedrukt. Kas biedt Jos een ritje aan. Eerlijk gezegd mensen, vindt Jos dat fantastisch dus greep hij deze kans met beide handen aan. Hij heeft genoten. Rijd je mee?

Met dank aan GP Elite.

Foto’s en video: Jos Berkien