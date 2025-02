Expositie ‘Racing Imagination’ van Frits van Eldik tot en met het Paasweekeinde te zien in Ootmarsum

Tot en met het Paasweekeinde is in het Museum Ton Schulten in het Twentse stadje Ootmarsum de expositie ‘Racing Imagination’ met autosportfoto’s van Frits van Eldik te zien. Geweldige foto’s van Formule 1, GT’s, sportprototypes en rallyauto’s, die op groot formaat, mooi uitgelicht en in een passende ambiance optimaal tot hun recht komen en de fascinatie van de autosport op een prachtige wijze weergeven. Vandaag verrichte Jan Lammers de opening, Vierenzestig.nl was erbij en genoot.

Natuurlijk is het kijken naar race- of rallyauto’s in hun natuurlijke omgeving, op een circuit of op een klassementsproef, voor liefhebbers de beste manier om van de sport te genieten. Maar als dat niet kan, zijn foto’s het beste alternatief. Bij wedstrijdverslagen, om een beeld te geven van wat er tijdens een evenement gebeurde, maar ook in boeken, om van te genieten, om bepaalde momenten opnieuw te beleven of gewoon om een indruk te krijgen van de vele aspecten die de autosport zo mooi maakt. Vaak gaat het daarbij om dynamiek, maar ook om techniek, mensen, teamwork, emoties.

Frits van Eldik behoort al ruim 30 jaar tot de bekendste autosportfotografen in ons land. Hij begon voor het PR-bureau Van + Van, volgde de betreurde Marcel Albers, Jos Verstappen sinds de vroegste dagen van diens loopbaan, John Bosch in de rallysport, zette de stap naar zelfstandigheid en werd een vaste waarde in de Formule 1. Hij stond aan de basis van het tijdschrift ‘Race Report’ en was jaren later een van de stuwende krachten achter ‘Maximum Speed’, dat helaas een te kort leven beschoren was. Bij een brand in 2006 ging een groot deel van zijn archief, zo’n 150.000 dia’s verloren, maar een aantal opnamen is gelukkig nog beschikbaar.

Na talloze publicaties op papier en online heeft Frits van Eldik nu zijn eigen tentoonstelling. In het stadje Ootmarsum, vol met musea en galerieën en een waar mekka voor kunstliefhebbers, is in het museum van schilder Ton Schulten een speciale expositie ingericht, waar een stuk of twintig autosportfoto’s van Frits van Eldik mooi geprint en op groot formaat te bewonderen zijn. De dynamische autosportfoto’s zijn een prachtig contrast met de schilderijen van Ton Schulten, de landschappen die een serene rust uitstralen.

Van een Porsche 917 in zwart-wit op Le Mans via een prachtige foto van Max Verstappen op een rustig moment te midden van de hectiek van een teamfoto, de georkestreerde dynamiek van een Formule 1-pitstop, een Audi quattro rallyauto in de bossen tot aan een Porsche 935 bij ondergaande zon in Le Mans: de getoonde foto’s zijn enorm veelzijdig en tonen de enorme bandbreedte van de sport. Tekstpanelen in het Nederlands en Duits geven nadere informatie over de getoonde opnames, met QR-codes is een door Frits van Eldik gesproken uitleg te horen.

Een speciaal element van de expositie is ‘The Monaco Project’, een reeks van verschillende opnamen met meerdere camera’s die Frits van Eldik vanuit de bergen boven Monte Carlo maakte van de start van de Grand Prix van Monaco in 2018. Fascinerend is het om te zien is hoe veel verschillende beelden er van één situatie te maken zijn, maar minstens zo fascinerend is de gecompliceerde logistiek die er nodig was om de opnames die Van Eldik in zijn hoofd had, mogelijk te maken. Dat alles is ook vastgelegd in een interessante ‘Making of’-film van Erik van Meegen, die ook tijdens de expositie te zien is. “Die opnamen zijn tot nu toe niet te zien geweest, want in een krant of tijdschrift komen die niet zo tot hun recht, maar deze expositie is de ideale gelegenheid om ze op groot formaat te tonen, waar ik al een paar jaar naar zocht”, aldus Van Eldik.

Natuurlijk waren er heel wat bekenden uit de auto- en autosportwereld voor de opening van de expositie naar Ootmarsum gekomen. We troffen coureur Colin Caresani, samen met vader Roman, die druk is met de organisatie van de Red Bull Ring Classic tijdens het laatste weekeinde van april, en manager René Oudman. Vanuit de PR-hoek ontmoetten we Tom Wouda (Pon Porsche) en Ard van den Eijnde (Pon Audi, SEAT en Cupra). Met Jan Peter Nijmeijers en Mick de Haas waren de beide stuwende krachten achter het evenement Wheels at Mariënwaerdt aanwezig. Uit de journalistieke hoek waren er Erik van Haren (De Telegraaf), Ward op de Brouw (NRC) en Wim Oude Weernink, de ‘éminence grise’ van de Nederlandse autojournalistiek. Vincent van Zadelhoff, vroeger bij Van Amersfoort Racing en daarna bij MTEK, was er ook, evenals Maarten Buitenhuis, oprichter en eigenaar van Tachyon Motorsport, en rallyman Gerard Grouve, samen met Dirk Hebels, die in 2008 samen nauw betrokken waren bij het succesvolle project met de Porsche RS Spyder van Van Merksteijn Motorsport by Equipe Verschuur, waarvoor Van Eldik destijds de fotografie deed

Jan Lammers liet de F4-seizoensstart (en, naar later bleek, de eerste overwinning) van zijn zoon René in het Spaanse Jérez de la Frontera schieten om de opening van de expositie van Frits van Eldik in Ootmarsum te kunnen verrichten. “Ik ken Frits natuurlijk ook al jaren, we hebben heel wat tijd samen in Le Mans doorgebracht”, aldus Lammers. “Vaak stond er bij al die races een horde fotografen om de auto, of langs de baan, allemaal bij elkaar, maar Frits stond vaak net ergens anders, dat je als rijder denkt: ‘Dat is een mooie foto’.” Zulke mooie foto’s zijn in het Museum Ton Schulten in Ootmarsum de komende tien weken te bewonderen. Een bezoek is van harte aan te raden! Voor meer informatie: www.tonschulten.nl

Tekst: René de Boer (vanuit Ootmarsum, X/Bluesky: @renedeboer)

Foto’s: Rebocar/R. de Boer, Alain Feld Vierenzestig.nl