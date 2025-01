Porsche succesvol met 20e overwinning in Daytona

Voor het tweede jaar op rij won Porsche de Rolex 24 At Daytona, een van de grote sportwagenklassiekers. In Florida zegevierden Felipe Nasr, Laurens Vanthoor en Nick Tandy met de Porsche 963 van het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport. In totaal eindigden er drie Porsches in de top zes, Tijmen van der Helm was de succesvolste Nederlander in de race als zesde met de Porsche van JDC Miller Motorsports. In de GTD-klasse was er podiumsucces voor de 911 van Wright Motorsports, die als tweede eindigde.

“Je moet er in het laatste uur bij zitten, pas dan wordt het beslist”, weten heel veel mensen in de autosport als het om de 24 Uur van Daytona gaat. Inderdaad zijn ze er in de Amerikaanse sportwagenracerij heel goed in, via allerlei neutralisaties het veld zo lang mogelijk dicht bij elkaar te houden, zodat niemand te ver kan uitlopen en het voor het publiek spannend blijft. Autosport is tenslotte ook entertainment. Toch wordt er ook gestreden op het scherpst van de snede, zo werd ook tijdens de 63e editie van de Rolex 24 At Daytona wel weer duidelijk.

De race startte op zaterdag om 13.40 uur lokale tijd bij zon en een blauwe hemel, hoewel het nog wel vrij fris was voor de tijd van het jaar in Florida. Toch was het een stuk beter dan de winterse kou die we er de eerdere dagen meemaakten. De Porsches hadden heel behoorlijke uitgangsposities voor de race, zoals we na afloop van de kwalificatie op donderdag al berichtten (link: https://www.vierenzestig.nl/114699/goede-uitgangsposities-voor-porsche-in-63e-rolex-24-at-daytona/). Toch duurde het een tijdje voordat de Porsches zich echt goed voorin het veld lieten zien: in de eerste uren van de race waren het met name de BMW’s, de Acura’s en de Cadillacs die in de schijnwerpers stonden. Velen hadden de indruk dat de Porsches nog niet hun volledige snelheid hadden getoond.

Na een paar uur, toen de zon inmiddels was ondergegaan, kwamen de Porsches successievelijk naar voren en laat op de avond manifesteerden de beide Porsches, de nummer 6 met Kévin Estre, Matt Campbell en Mathieu Jaminet en de nummer 7 met Laurens Vanthoor, Nick Tandy en Felipe Nasr, zich nadrukkelijk aan de kop van het veld. De race kende flink wat incidenten, bijvoorbeeld in het achtste uur, toen niet minder dan acht auto’s betrokken raakten bij een massacrash, nadat de Zwitser Louis Delétraz net na een herstart na een neutralisatie de controle over zijn Cadillac op koude banden had verloren. Hij ging in de rondte en in het dicht opeengepakte veld konden meerdere rijders geen kant meer op, wat voor diverse teams tot de voortijdige uitval leidde.

Halverwege de race reden de beide fabrieks-Porsches op de eerste twee plaatsen en wisselden elkaar af en toe aan de kop van het veld af, afhankelijk van de uiteenlopende pitstopstrategieën. Ook de beide fabrieks-BMW’s en de snelste van de beide fabrieks-Acura’s (de Acura met Renger van der Zande had in de avond al flink wat tijd verloren als gevolg van een defecte ophanging) reden goed in de kopgroep mee.

Gedurende de nacht bleven de Porsches ook grotendeels het tempo aan de kop van het veld bepalen en dat beeld hield aan toen even na zeven uur op zondagochtend de zon boven de Daytona International Speedway opkwam. De nodige neutralisaties, ‘full-course yellows’ in Amerikaanse racetermen, zorgden ervoor dat het veld nooit te ver uit elkaar trok, zodat het nog geenszins een gelopen koers voor de Porsches was. Terwijl de bezoekers genoten van koffie en ontbijt manifesteerden zich ook de nummer 24-BMW, de nummer 60-Acura en de nummer 10-Cadillac voorin het veld. De nummer 25-BMW, waarin ook onze landgenoot Robin Frijns in actie kwam, was inmiddels wat teruggevallen als gevolg van een wissel van de remschijven en een straf voor een niet geoorloofde actie tijdens de race.

Ook in de loop van de zondagochtend bleven de Porsches constant in de kopgroep, waarbij de posities met enige regelmaat wisselden als gevolg van uiteenlopende pitstopstrategieën. Rond lunchtijd, in het laatste uur van de wedstrijd, werd het veld weer vrijgegeven na een neutralisatie, waarna er nog 40 minuten op de klok stonden. Dat werd een slotakkoord waarbij de liefhebbers hun vingers konden aflikken. Dries Vanthoor reed zeer aanvallend in de nummer 24-BMW, maar moest dat uiteindelijk bekopen met schade aan de frontpartij van zijn auto, waardoor hij geen kans meer maakte op de overwinning.

Ook tussen de beide Porsches was er sprake van strijd, geheel indachtig de filosofie ‘Let them race’ van teameigenaar Roger Penske. Matt Campbell leidde in het laatste uur in de nummer 6-Porsche, maar Felipe Nasr in de nummer 7-Porsche was erop gebrand, zijn succes van vorig jaar in Daytona te herhalen, terwijl van achteren de snelle Tom Blomqvist in de nummer 60-Acura opstoomde. Kort na de herstart, toen het gevaar van Dries Vanthoor in de BMW geweken was, nam Felipe Nasr de leiding over en hield vervolgens flink het gas erop. Campbell moest uiteindelijk ook zijn meerdere erkennen in de opstomende Blomqvist, maar Nasr hield vooraan het hoofd koel en reed de overwinning naar huis. Hij kwam 1,335 seconde voor Blomqvist over de eindstreep en stelde zo, samen met teamgenoten Nick Tandy en Laurens Vanthoor, de overwinning veilig . Achter de Meyer Shank Racing-Acura eindigde Campbell als derde, samen met Kévin Estre en Mathieu Jaminet.

Voor Porsche was het de 20e overwinning in de 24-uursrace van Daytona en de tweede op rij, nadat het merk vorig jaar met de zege in Florida een periode van 21 jaar zonder zege in Daytona had weten te beëindigen. Nasr won voor de derde keer, Tandy voor de tweede keer (na een klassezege in 2013) en Laurens Vantoor voor de eerste maal, drie maanden nadat hij in Qatar de wereldtitel in het FIA WEC met Porsche gewonnen had. Tandy realiseerde als eersre rijder bovendien het bijzondere feit dat hij de ‘Grand Slam’ met algehele overwinningen in de 24-uursraces van Le Mans, Daytona, de Nürburgring en Spa-Francorchamps binnenhaalde.

“Sensationeel, een seizoensstart zoals die moet zijn”, zei Urs Kuratle, hoofd fabrieksautosport LMDh van Porsche. “Met de eerste en de derde plaats is ons resultaat zelfs nog beter dan dat van vorig jaar. Onze fabriekauto’s hebben de lange afstand zonder problemen afgelegd, de tactiek was top en de pitstops waren perfect: een super optreden van het hele team. Ik ben heel trots op alle betrokkenen!” Ook teameigenaar Roger Penske uitte zijn tevredenheid: “Dit is het resultaat van consequente voorbereiding. In 2024 zijn we ons ongeëvenaarde seizoen gestart met een overwinning in Daytona. Het is mooi dat we dat met de derde overwinning voor Team Penske en de 20e zege voor Porsche in Daytona aan het begin van het jaar 2025 hebben kunnen herhalen.”

De Porsche 963 van het klantenteam JDC Miller Motorsports, met onze landgenoot Tijmen van der Helm, Pascal Wehrlein, Gianmaria Bruni en Bryce Aron, eindigde als zesde. Van der Helm was daarmee de best geklasseerde Nederlander in de race. “We hadden veel problemen om de remmen en de banden op de juiste temperatuur te krijgen, dat heeft ons eigenlijk de hele race parten gespeeld”, zei de rijder uit Delft, die op de zondag van de race zijn 21e verjaardag vierde. De Porsche van Proton Competition met Julien Andlauer, Nico Pino, Tristan Vautier en Neel Jani viel met een defect aan de ophanging in de nacht uit.

In de GTD-Pro-klasse reed de ‘Rexy’-Porsche van het team AO Racing met titelverdediger Laurin Heinrich, Klaus Bachler en Alessio Picariello ook tot in de slotfase in de voorste gelederen mee, maar in het strijdgewoel na de laatste herstart liep de auto schade op, waardoor het team genoegen moest nemen met de achtste plaats in de klasse. De Proton-Porsche met Richard Lietz, Thomas Preining, Matteo Cressoni en Claudio Schiavoni werd tiende in de klasse. In GTD was er podiumsucces voor de Wright Motorsport-Porsche van Ayhancan Güven, Tom Sargent, Elliott Skeer en Adam Adelson, die achter de winnende Corvette van het team AWA op de tweede plaats eindigden. De Iron Dames-Porsche met Karen Gaillard, Michelle Gatting, Rahel Frey en Sarah Bovy werd achtste in de klasse.

Foto’s: Porsche AG/Jürgen Tap (Instagram: @jtap)