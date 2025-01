Goede uitgangsposities voor Porsche in 63e Rolex 24 At Daytona

De startplaatsen drie, vijf, tien en elf in de GTP-klasse, zeven en 14 in GTD-Pro en de pole-position en de tiende startplaats in GTD, dat zijn de uitgangsposities voor de Porsches 963 en 911 GT3 R’s in de 63e editie van de Rolex 24 At Daytona. De race gaat op zaterdag om 19.40 uur Nederlandse tijd van start en is in ons land live te volgen via Ziggo en IMSA.tv. Vierenzestig.nl is in Florida ter plekke en volgde de activiteiten.

Iedereen praat vooral over de weersomstandigheden in Daytona, want met temperaturen die overdag niet boven de tien graden uitkomen en ’s nachts zelfs rond het vriespunt liggen is het in Florida uitzonderlijk koud voor de tijd van het jaar. Met regen en veel wind voelt het zelfs nog kouder aan, uw verslaggever was ook al bij wedstrijden voor de wereldbeker alpineskiën waar het warmer was dan in Daytona. Vooruitzichten voor de race zijn wel wat beter, met een maximumtemperatuur van 15 graden op zaterdag en 16 graden op zaterdag en in ieder geval geen regen meer.

Natuurlijk is de startpositie bij een 24-uursrace niet van zo groot belang als bij een sprintwedstrijd, want dankzij strategie heb je in een etmaal genoeg tijd om terrein goed te maken, maar toch is het altijd lekker om in ieder geval in de voorste gelederen van het veld te staan, al was het alleen al voor het zelfvertrouwen.

De kwalificatie voor de GTP-klasse, de hoogste prototypedivisie in het veld, was een beetje een loterij, want na vijf minuten viel een van de beide fabrieks-BMW’s met technische problemen stil op de baan, waarop de wedstrijdleiding de sessie staakte en er nog eens bijna vijf minuten nodig waren om de gestrande auto weg te krijgen. De tijd bleef, zoals het reglement voorschrijft, intussen wel gewoon doorlopen, zodat er, toen de training weer werd hervat, nog minder dan zes minuten op de klok stonden waarin de deelnemers een snelle rondetijd moesten zien te realiseren. De Belgische BMW-rijder Dries Vanthoor behaalde de pole-position, Felipe Nasr was in de nummer 7-Porsche de snelste Porsche-coureur met de derde tijd.

“Na de rode vlag moest ik de banden zo snel mogelijk in het juiste temperatuurvenster krijgen”, aldus Nasr, die de auto deelt met de Brit Nick Tandy en de Belg Laurens Vanthoor. “Dat lukte goed, al was het nog wel lastig. In mijn eerste ronde leek het wel alsof de auto op ijs reed, maar dat was voor iedereen hetzelfde. Nu ligt de volledige concentratie op de race: we moeten ervoor zorgen dat we voor zaterdag en zondag een auto hebben die constant snel is.”

Op de vijfde plaats start de Porsche van het team JDC Miller Motorsports, waarin de Italiaan Gianmaria Bruni de kwalificatie voor zijn rekening nam. Bruni rijdt samen met onze landgenoot Tijmen van der Helm, de Duitser Pascal Wehrlein en de Amerikaan Bryce Aron. De tweede fabrieks-Porsche van Mathieu Jaminet, Matt Campbell en Kévin Estre, waarin Campbell de kwalificatie reed, start vanaf de tiende plaats. De Porsche 963 van het klantenteam Proton Competition kwam tijdens de kwalificatie niet in actie als gevolg van schade door een gebroken ophanging in de vrije training op donderdagochtend. Deze auto start de race op zaterdag vanaf de twaalfde en laatste plaats in het GTP-veld.

In de GT-klassen zorgde het team Wright Motorsport voor het grootste succes met de pole-position in de GTD-categorie , die op naam kwam van de Amerikaan Elliot Skeer in de Porsche 911 GT3 R met het startnummer 120. Skeer deelt de auto met zijn landgenoten Adam Adelson en Jake Sargent en de Turkse Porsche-fabrieksrijder Ayhancan Güven. De Porsche van de Iron Dames Sarah Bovy, Rahel Frey, Michelle Gatting en Karen Gaillard start als elfde in de klasse.

In de GTD-Pro-klasse is de AO Racing-Porsche van Laurin Heinrich, Klaus Bachler en Alessio Picariello met de zevende tijd de best geklasseerde 911. De Proton-Porsche van Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni, Thomas Preining en Richard Lietz start vanaf de 14e plaats in de klasse.

Foto’s: Porsche AG/Jürgen Tap, Instagram: @jtap