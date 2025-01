Terugblik op InterClassics 2025

Jubileum

Al 30 jaar lang start het klassiekerjaar in het zuiden van Nederland. En wel tijdens de InterClassics Car Show in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). De internationaal bekende InterClassics vierde dus het 30-jarig bestaan en vond afgelopen week plaats van 16 tot en met 19 januari.

Om deze mijlpaal te vieren konden autoliefhebbers het afgelopen jaar tijdens twee voorrondes stemmen op hun favoriete auto’s. Uit de selectie van meer dan 100 exclusieve oldtimers en andere supercars die het populairst waren tijdens de afgelopen 30 jaar. De auto’s met de meeste stemmen, verdeeld over 10 categorieën, werden tentoongesteld op een prominente plaats tijdens het evenement.

Zelf heb ik ook meegedaan met die stemrondes, voorzien van de argumentatie waarom ik specifiek voor die auto’s had gekozen. En tot mijn grote verbazing vond ik twee weken geleden een e-mail in mijn inbox van de Interclassics-organisatie. Mijn inzending was als een van de winnaars geselecteerd en ik had daarmee twee vrijkaarten gewonnen. Maar dat was niet alles. Op de beursvloer zou mijn inzending tevens worden tentoongesteld bij de geselecteerde auto. Wat een verrassing. En nu was het afgelopen week dus zover. Ik had de donderdag geselecteerd om te gaan omdat het dan altijd de rustigste dag is van het event, en het mij dus de gelegenheid gaf om al het moois goed te kunnen bekijken en fotograferen zonder te veel mensen voor de mij en de lens te hebben. Toch leuk als je je eigen inzendingen zo ziet staan?

Extra Porsche intake

Nu mag het je niet verbazen dat ik met name voor de Porsches naar dit evenement zou gaan, aangezien ik ook deel uit maak van dit Porsche Portal en dat dit merk mij toch echt wel aan mijn hart ligt. Ik verwachtte wel dat er meer dan genoeg Porschemodellen te zien zouden zijn bij de Interclassics. Maar aangezien de deuren voor de beurs op deze eerste dag pas om 12 uur open zouden gaan, had ik bedacht om in de ochtend al richting Maastricht te gaan om even bij het nieuwe Porsche Centrum Brabant langs te gaan voor wat extra Porsche intake.

Ik werd hartelijk ontvangen met een heerlijke kop koffie en deed me vervolgens te goed aan met name de jongste generatie aan Porsches. Dit is voor mij altijd uitermate genieten omdat je hier alles ongestoord van heel dichtbij kunt bekijken en kunt vastleggen.

Na mijn jeugdige hart gevuld te hebben met al dit moois was het tijd om op weg te gaan en mijn klassieke ziel ook te vullen met klassiekers van weleer en niet alleen van het merk Porsche.

Overweldigend

Na een korte autorit vanaf PCB met mijn eigen liefde uit Stuttgart, parkeer ik deze naast een berg sneeuw op het parkeerdek van de MECC en loop ik uiteindelijk de beursvloer op. Alle zintuigen worden direct geprikkeld door de bedrijvigheid, maar vooral door de overweldigende hoeveelheid aan mooie auto’s in alle soorten en maten. Het opgepoetste chroom en de gepolijste lakken van de auto’s weerkaatsen alle fel gekleurde verlichting en geven het gevoel van een enorm pretpark.

Nadat de initiële hartslag weer een beetje tot een normaal niveau is gedaald, bedenk ik me een strategie hoe ik de enorme hoeveelheid aan auto’s tot me zal nemen. Ik begin bij de grote grote stand van Porsche Centrum Gelderland die ook vertegenwoordigd is met het eigen Classic Center, en dus een hele mooie collectie klassiekers, young timers en zelfs moderne modellen heeft staan, waarvan er een, een Porsche 902/912 de titel “Best of the sixties” heeft gewonnen bij de InterClassics Awards.

Het thema

Hierna vervolg ik mijn weg langs de speciale thema expositie van het 30-jarig jubileum van deze InterClassics, en vallen mijn ogen op de topselectie auto’s van de verschillende categorieën waarbij ik eerlijk moet zeggen dat niet elke geselecteerde auto mijn favoriet is.

Welke dat zeker wel is, is de lichtblauwe Porsche 911 2.7 RS uit 1973 met de mooie 5-spaaks Fuchs velgen, de iconische ducktail spoiler, 210 PK en een topsnelheid van 240 km/h. In één woord schitterend!

In dezelfde sectie staan er ook nog twee hele mooie film-klassiekers; te weten de Ford Mustang genaamd ‘Eleanor’ uit de film “Gone in 60 Seconds”. De film waarbij een autodief de opdracht krijgt om binnen 24 uren 50 bijzondere auto’s te stelen waaronder deze Shelby GT 500 met een vermogen van 544 pk.

De andere legendarische en wereldberoemde filmauto was de Aston Martin DB5 uit onder andere de James Bond film “Goldfinger”, voor dit event uitgeleend door het Louwman Museum. De auto uit 1964 was voor de film gemodificeerd met enorm veel gadgets zoals de schietstoel, mitrailleurs, uitschuifbare stootbumpers en kogelvrij scherm, beiden goed te zien op de foto en de draaibare nummerplaat, iets waar menig autorijder tegenwoordig nog jaloers op is.

De andere Porsches

Iets voorbij de thema expositie was ook Porsche Centrum Brabant van de partij, alhoewel hier met wat nieuwere modellen vertegenwoordigd. Een daarvan een speciale 718 Spyder RS in Weissach uitvoering.

En daarnaast toch wel een van mijn persoonlijke favorieten, een toekomstige “classics” zou ik zeggen, maar helaas iets boven mijn budget met net een paar Euro boven de vier ton. De nieuwe speciale 50-year uitvoering van de 911 Turbo in GT-silver metallic en Tartan bekleding. Een ontzettend mooie droomauto. Maar dat zal het ook wel altijd blijven.

Hierna vervolg ik mijn weg kris kras over de beursvloer, en kom ik met genoegen een grote verscheidenheid aan Porschemodellen tegen. Van jonger tot heel oud, waarvan hieronder een kleine impressie.

Als onderdeel van de InterClassics was een speciaal gedeelte van de beurs ook nog ingericht voor specifieke oldtimerclubs. Dit was een iets hoger gelegen hal en ik ben bang dat een deel van de bezoekers dit mogelijk hebben gemist omdat dit niet direct zichtbaar was. Voor die mensen wil ik toch nog twee specifieke auto’s uitlichten die daar stonden en naar mijn mening een veel beter podium verdienden.

Porsche 928S Strosek

Als eerste een vuurrode Porsche 928S Strosek uitvoering uit 1983. Een uit de kluiten gewassen bolide met een 4.6 liter V8 motor met 300 pk en veel spoilers en skirts. Iets wat velen absoluut niet mooi vinden en anderen juist weer heel bijzonder. En juist voor die laatste groep wil ik hem hier niet onthouden. En mocht jij hem wel heel mooi vinden dan kan ik melden dat hij in Duitsland te koop is voor net iets meer dan 38.000 Euro.

Wide body Singer 911

Als laatste bijzondere auto wil ik jullie de volgende niet onthouden, de Wide Body Singer model 911. Compleet gerestaureerd met originele onderdelen en volledig retro stijl interieur met gewoven leren Singer bekleding, inclusief de frunk, in bordeaux rood en champagne kleur. Tevens is er een bijpassende set weekendtassen gemaakt van hetzelfde leer. Ook dit is weer een auto waar de meningen enorm over zullen verschillen, maar hoe dan ook, het is een heel bijzonder exemplaar. En ook deze is te koop, echter voor een iets grotere portemonnee aangezien je hiervoor 345.000 Euro moet meebrengen.

Buiten de enorme variëteit aan auto’s waarvan er zelf velen te koop werden aangeboden, kon je daarnaast ook met een kleiner budget jezelf te goed doen aan auto-gerelateerde boeken, modellen, kunst en andere memorabilia.

Er was zelfs zo enorm veel moois tentoongesteld dat ik het allemaal niet in één dag tot me heb kunnen nemen en ik denk dat ik volgend jaar dus maar twee dagen ga.

Al met al was de InterClassics 2025 in Maastricht een enorm succes, met een record aantal bezoekers van meer dan 40.000. We hebben gigantisch genoten van al het moois wat er te zien was. Volgend jaar ben ik er zeker weer bij.

Loop je nog even mee?

Foto’s: Jos Berkien. Video: Alain Feld.