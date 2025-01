Voorbeschouwing Rolex 24 At Daytona 2025

Komend weekeinde, zaterdag 25 en zondag 26 januari, gaat met de Rolex 24 At Daytona het seizoen 2025 in het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship van start. Porsche won het afgelopen seizoen alle titels in de prototype- en GTD-Pro-klasse en ook voor dit jaar zijn de verwachtingen natuurlijk hooggespannen. Vierenzestig.nl hoopt in Daytona ter plekke te zijn en blikt alvast vooruit.

Met in totaal 19 overwinningen is Porsche verreweg de succesvolste fabrikant in de historie van de 24-uursrace in Daytona. In 1968 zorgden Vic Elford, Jochen Neerpasch, Rolf Stommelen, Jo Siffert en Hans Herrmann met de Porsche 907 voor de eerste overwinning van het merk. Ook met de 917, de Carrera RSR, de 935, de 962 en zelfs de 911 behaalde Porsche overwinningen in Daytona, terwijl Porsche als motorleverancier zelfs op 23 zeges staat, want ook winnende prototypes als de March 83G, de Kremer K8 Spyder en de Riley MkXI werden aangedreven door een Porsche-krachtbron.

Het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport kende vorig jaar de best mogelijke seizoensstart met de overwinning in Daytona, de eerste 24-uurszege voor de Porsche 963. Met dit resultaat werd de basis gelegd voor een grandioos seizoen dat uitmondde in een hele reeks kampioenstitels.

Ook dit jaar komt Porsche in Daytona natuurlijk goed beslagen ten ijs. Mathieu Jaminet, Matt Campbell en Kévin Estre vormen de rijderscombinatie in de Porsche 963 met het startnummer 6. Felipe Nasr, Nick Tandy en Laurens Vanthoor komen in actie met de nummer 7-Porsche. Daarbij zijn Jaminet/Campbell en Nasr/Tandy de duo’s die het volledige seizoen in de Noord-Amerikaanse serie rijden, Estre en Vanthoor komen er als versterking voor de lange-afstandsraces in Daytona, Sebring, Indianapolis en op Road Atlanta bij.

Twee Porsche-prototypes worden daarnaast ingezet door klantenteams. Het Duitse Proton Competition rijdt met het nummer 5 met coureurs Neel Jani, Tristan Vautier, Nico Pino en Julien Andlauer. Het Amerikaanse team JDC Miller Motorsports zet een 963 in voor de Nederlandse coureur Tijmen van der Helm plus Gianmaria Bruni, Formule E-wereldkampioen Pascal Wehrlein en Bryce Aron.

Van der Helm begint aan zijn derde seizoen met het Amerikaanse team en tekende een “meerjarige overeenkomst” met de renstal onder leiding van John Church. “Ik heb het tot nu toe erg naar mijn zin bij het team en ik ben blij met iedereen verder te kunnen werken om onze doelen met de Porsche 963 te behalen”, zegt Van der Helm. “Er zijn voor 2025 belangrijke veranderingen doorgevoerd en met de rijdersbezetting hebben we alles in huis wat nodig is om mee te doen voor overwinningen. Dank aan John Church en de familie Miller voor het vertrouwen en de ondersteuning, zodat ik weer kan rijden.”

In de GTD-Pro-klasse verdedigt de Duitser Laurin Heinrich met zijn 911 GT3 R van het team AO Racing met het startnummer 77 de kampioenstitel. Hij deelt de auto, de bij de fans ongelooflijk populaire ‘Rexy’, met de Oostenrijker Klaus Bachler en de Belg Alessio Picariello. Een tweede 911 in de GTD-Pro-klasse is er van Proton Competition met het nummer 20, bestuurd door de Italianen Claudio Schiavoni en Matteo Cressoni en de Oostenrijkers Richard Lietz en Thomas Preining.

Twee 911 GT3 R’s zijn ingeschreven in de GTD-klasse. Onder het startnummer 83 rijden de ‘Iron Dames’, te weten de Belgische Sarah Bovy, de Deense Michelle Gatting en de beide Zwitserse rijdsters Rahel Frey en Karen Gaillard. De Wright Motorsports-Porsche met het startnummer 120 heeft de Amerikanen Adam Adelson en Elliott Skeer, de Australiër Tom Sargent en de Turkse Porsche-fabrieksrijder Ayhancan Güven als bezetting.

Van vrijdag tot en met zondag werd er in de aanloop naar de race al getest in Daytoa tijdens de gebruikelijke ‘Roar Before The Rolex 24’. In de eerste sessies eindigde telkens een BMW-coureur op de eerste plaats, maar op zaterdagavond was Porsche-rijder Laurens Vanthoor het snelst, terwijl Neel Jani in de Proton-Porsche in de door regen uitgestelde zondagssessie de snelste tijd liet aantekenen, direct gevolgd door Gianmaria Bruni in de Porsche van JDC Miller Motorsports. De gereden tijden hebben echter niet al te veel betekenis, want teams rijden met verschillende strategieën, onder andere ten aanzien van banden en brandstofhoeveelheid.

Op donderdag begint het officiële programma van de Rolex 24 At Daytona met twee vrije trainingen, van 10.05-11.35 uur en van 18.30-20.00 uur lokale tijd (16.05-17.35 en vrijdag 0.30-2.00 uur Nederlandse tijd) en daartussen de kwalificatie van 14.10-15.40 uur (20.10-21.40 uur Nederlandse tijd). Op vrijdag is er van 11.20-12.20 uur (17.20-18.20 uur Nederlandse tijd) nog een vrije training. De race start op zaterdag om 13.40 uur lokale tijd (19.40 uur in Nederland) en eindigt op zondag op hetzelfde tijdstip. De race is in Nederland live te volgen via Ziggo Sport en via de livestream met Engelstalig commentaar op IMSA.tv.

Foto’s: Porsche AG/Jürgen Tap (Instagram: @jtap)