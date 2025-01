De mooiste foto’s uit Daytona deel 2

Vandaa vindt de 63e editie van de Rolex 24 At Daytona plaats, de openingsrace van het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship en een van de grote sportwagenklassiekers wereldwijd. Porsche is vertegenwoordigd in de hoogste prototypeklasse en in de beide GT-klassen. Dankzij Porsche AG kan Vierenzestig.nl wederom beschikken over de voltallige productie van Porsche-fabrieksfotograaf Jürgen Tap (Instagram: @jtap) die tot de besten in de branche behoort. We delen in een aantal afleveringen dan ook graag zijn foto’s.

De Porsche-teams in de race:

GTP-klasse (prototypes):

#5 Proton Competition-Porsche 963: Neel Jani/Tristan Vautier/Nico Pino/Julien Andlauer

#6 Porsche Penske Motorsport-Porsche 963: Mathieu Jaminet/Matt Campbell/Kévin Estre

#7 Porsche Penske Motorsport-Porsche 963: Felipe Nasr/Nick Tandy/Laurens Vanthoor

#85 JDC Miller Motorsports-Porsche 963: Tijmen van der Helm/Gianmaria Bruni/Pascal Wehrlein/Bryce Aron

GTD-Pro-klasse:

#20 Proton Competition-Porsche 911 GT3 R: Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Richard Lietz/Thomas Preining

#77 AO Racing-Porsche 911 GT3 R: Laurin Heinrich/Klaus Bachler/Alessio Picariello

GTD-klasse:

#83 Iron Dames-Porsche 911 GT3 R: Sarah Bovy/Rahel Frey/Michelle Gatting/Karen Gaillard

#120 Wright Motorsports-Porsche 911 GT3 R: Adam Adelson/Elliott Skeer/Tom Sargent/Ayhancan Güven