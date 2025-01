Porsche blikt positief terug op 2024:

Crisis in Europa? “Nou nee, niet bij ons…”

De auto-industrie heeft het hard te verduren. Het is één van de motoren van de Europese welvaart. Volgens cijfers van het Europese Parlement werken zo’n 13,8 miljoen mensen in de Europese Unie (EU) direct of indirect in de automobielsector, waarmee de auto-industrie goed is voor ruim 6 procent van alle banen in de EU. Maar in de achterliggende periode bleef het slechte nieuws zich maar opstapelen. Hoe verder?

Ambitieus plan

Het begon halverwege vorig jaar met de eerste geruchten over Volkswagen, dat inmiddels van plan is om fabrieken te sluiten in Duitsland. Dat zou de eerste keer in de geschiedenis van het bedrijf zijn. Let wel, tienduizenden mensen zullen daarbij hun baan verliezen! Onder druk van de vakbonden is het nog onduidelijk om hoeveel VW-fabrieken het gaat. En de soep wordt nooit zo heet gegeten als-ie opgediend wordt. Ook Stellantis, het moederbedrijf van onder andere Citroën, Peugeot, Fiat en Opel, zag zijn totale afzet afgelopen jaar sterk teruglopen. Het leidde zelfs tot het plotselinge ontslag (of vertrek) van CEO Carlos Tavares, wat de diepe crisis onderstreepte waarin het op één na grootste autoconcern van Europa verkeert. Daar komt misschien een einde aan nu de Italiaanse overheid en Stellantis in december een historisch akkoord bereikt hebben voor 2 miljard aan investeringen in Italiaanse fabrieken en een fonds van 1 miljard voor de hele autosector vanaf 2025. Een ambitieus plan dat tot doel heeft de productie weer op gang te brengen. Om de keten te versterken en de toekomst van de Italiaanse auto te waarborgen. Juist ja, Italiaans, of heel eigentijds: Europees. Maar dat is dus nog geen Duits. Want naast Volkswagen heeft Duitsland nog meer merken met ieder hun eigen verhaal.

Een teleurstellend 2024

De resultaten van Mercedes in het derde kwartaal van 2024 waren ook teleurstellend. De winst van de personenwagens daalde met twee derde. De situatie is dus delicaat voor de autofabrikant, die zijn aandeelhouders moet overtuigen om aan boord te blijven om het merk te kunnen blijven financieren. Nog een teken dat de gezondheid achteruitgaat, is de winstmarge die daalde tot 4,7%. BMW lijkt er nog aardig mee weg te komen. De autofabrikant uit München heeft al jaren geleden volop ingezet op elektrisch rijden en weet dat in de praktijk goed in te vullen en. Ze blijven zelfs winstgevend. Maar BMW zou BMW niet zijn als het als oorspronkelijke motorenbouwer toch ook niet bezig blijft het ontwikkelen van de verbrandingsmotor. In 2026 komen ze zelfs met wat nieuws. Terwijl sommige autoconcerns aangeven dat ze hun laatste verbrandingsmotoren al ontwikkeld hebben, gaat BMW stug door. Onlangs vertelde topman Oliver Zipse nog onomwonden hoe dom het beleid van sommige bureaucraten is. Hij noemde heel verstandig geen namen. Maar het feit dat de Duitse Ursula von der Leyen voor haar tweede ambtsperiode in Brussel als speerpunt van haar beleid heeft gekozen om de Europese auto-industrie te redden, maakt duidelijk wie Zipse ermee bedoelde. Onder andere, ja, want zij is natuurlijk niet de enige… Volgens Zipse houdt het beperkende beleid een normale overgang naar schonere techniek juist tegen. Hij ziet meer in een mix van verschillende aandrijvingsvarianten. Daarin is dan ook nog een rol weggelegd voor de verbrandingsmotor, al dan niet op e-fuel. En ook Audi hanteert sinds afgelopen zomer een flexibelere aanpak. De autofabrikanten trekken hun ambitieuze EV-doelen, die ze een paar jaar geleden stelden, geleidelijk in. En Audi is de laatste die toegeeft dat de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren de geplande sluitingsdatum mogelijk zal overschrijden. In 2021 beloofde Audi plechtig om in 2033 over te stappen op alleen elektrische voertuigen, maar sinds vorig jaar heeft Audi beslist om voertuigen met een verbrandingsmotor (ICE) voor een langere periode in zijn assortiment te houden. Kortom, de elektrificatie van het mondiale wagenpark verloopt trager dan verwacht. De vertraagde verkoop van elektrische auto’s zorgt mee voor recordverlies aan jobs bij Europese toeleveranciers. Robert Bosch, ZF Friedrichshafen, Continental, Schaeffler en nog verschillende andere Europese toeleveranciers van de auto-industrie kondigden in 2024 aan samen tienduizenden banen te schrappen. Onder meer door de afnemende vraag naar elektrische auto’s zijn de investeringen in diverse projecten aanzienlijk gereduceerd. De Europese toeleveranciersorganisatie CLEPA becijferde dat in de komende twee tot vijf jaar ongeveer 54.000 banen zullen worden geschrapt. De klimaatdrammers komen nu op de koffie want de autofabrikanten, hun dealerorganisaties en toeleveranciers krijgen rendementsproblemen. Met als gevolg ontslagrondes!

The Berlaymont building lit up in blue on 24 October 2020 to commemorate the 75th anniversary of the United Nations © European Union, 2025, CC BY 4.0

Actie vanuit Brussel?!

Op 9 september 2024 heeft Mario Draghi het rapport genaamd ‘De toekomst van het Europese concurrentievermogen – Een strategie voor het concurrentievermogen van Europa’ aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aangeboden. Het Draghirapport kan zonder twijfel het rapport van het jaar genoemd worden, vermoedelijk van het decennium. De Italiaan luidde de noodklok dat de Europese welvaart verloren gaat als de concurrentieslag met de VS en China niet serieus wordt genomen. En als ‘Supermario’ iets zegt, dan wordt er geluisterd, want het rapport staat vol met aanbevelingen. Het inspireerde EU-voorzitter Ursula van der Leyen om de Europese auto-industrie persoonlijk te gaan redden in haar komende, tweede termijn. Toch moet Brussel goed nadenken over welke maatregelen ze gaat nemen tegen de grootste bedreiging op de markt in de vorm van de Chinese armada van nieuwe auto’s. Met te hoge importtarieven vrezen met name de Duitse autoproducenten dat die een averechts effect zullen hebben, omdat ze zelf minder auto’s zullen kunnen verkopen in China, dat zich zou kunnen vergelden tegen de heffingen, die het “oneerlijk en protectionistisch” noemt. De grote Duitse automerken hebben fabrieken in China, die ook moeten blijven draaien. Dus kunnen we concluderen dat Brussel veel te laat is met actie ondernemen. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

EU-voorzitter Ursula van der Leyen © European Union, 2025, CC BY 4.0

Porsche deed het beter

Welke Duitse premium autofabrikant blijft er na al deze algemene marktbeschouwingen nog over? Juist, Porsche! En in tegenstelling tot al het gesomber van zijn collega, Duitse autofabrikanten, kijkt Porsche best positief terug op het achterliggende jaar inclusief al zijn bedreigingen. Crisis in Europa? “Nou nee, niet bij ons…”, zeggen ze bij Porsche, eerder verontschuldigend dan arrogant. Als we ons eerst even tot Europa beperken dan boekte Porsche een behoorlijke groei in de meeste landen. De meeste Duitse autofabrikanten kampten met omzetdalingen, maar Porsche slaagde erin om dit weg te poetsen. In Duitsland werd zelfs een grote stijging van het aantal registraties gerealiseerd. Er werd precies 11 procent meer geregistreerd dan in 2023, namelijk 35.858 stuks. De Cayenne bleef de grootste stijger met meer dan 60 procent, ondanks dat er in 2024 een generatiewisseling van het model plaatsvond. Maar dat was nog niet genoeg om de grootste aantallenmaker van Porsche te zijn. Die eer ging naar de klassieke 911, die in 2024 behoorlijk werd opgefrist. Het verschil is niet groot, slechts 19 eenheden. Niks dus.

Elektrificatie niet naar wens

Bij de Porsche Panamera ligt de situatie iets anders. Hier heeft de modelverandering waarschijnlijk de groei met maar liefst 48 procent aangejaagd omdat de derde generatie in het voorjaar van 2024 op de markt kwam, Bij de kleine Porsche 718 is het beeld voor tweeërlei uitleg vatbaar. Terwijl de Boxster zijn nieuwe registraties kon opdrijven, kreeg de Cayman te maken met een terugval. Met name op de thuismarkt in Duitsland valt er nog veel werk te verzetten voor beide modellen.

Veel werk is ook het vermarkten van de 100% elektrische auto’s. Dat gaat nog niet naar wens. De verkoop van de tweede generatie van de Macan komt nog niet van de grond. En de bedoeling was dat-ie alleen elektrisch verkrijgbaar zou zijn. Vanwege de strenge cybersecurity-eisen waaraan de fabriek niet meer kon voldoen, deed ook het plan mislukken om de achterblijvende elektrische verkopen te compenseren met een langere productie dan gepland van de Macan met verbrandingsmotor. En de opfrissing van het uiterlijk van de Macan in 2024, veranderde ook niet veel aan de koopinteresse. Kortom, de Macan moest met 25,8 procent minder over 2024 het grootste verlies van nieuwe registraties achter zijn typenaam noteren.

Groei in vier regio’s

Porsche groeit in vier van de vijf regio’s van de wereld. Op de thuismarkt Duitsland konden 35.858 klanten dus hun nieuwe Porsche in ontvangst nemen, een al eerdergenoemde stijging van 11 procent. In Europa (exclusief Duitsland) leverde Porsche vorig jaar 75.899 auto’s af. Dat is acht procent meer dan vorig jaar. Europa deed het dus goed! Met 86.541 leveringen in 2024 is Noord-Amerika opnieuw de grootste verkoopregio, met een stijging van één procent ten opzichte van vorig jaar. Geen noemenswaardige stijging maar wèl veel aantallen. In China werden er 56.887 auto’s aan klanten overgedragen. Dat is een daling van 28 procent ten opzichte van 2023, die vooral te wijten is aan de aanhoudende moeilijke economische situatie in China. Desondanks houdt Porsche vast aan zijn ‘waarde-gerichte’ verkoopaanpak met als doel om vraag en verkoop in evenwicht te brengen. De ‘Overseas and Emerging Markets’ ontwikkelden zich opnieuw positief, met een groei van zes procent. In totaal werden in deze regio 55.533 auto’s aan klanten overgedragen. Als we over pijn spreken, dan kunnen we China aanwijzen als het gebied waar Porsche aan de bak moet. Of dat gaat lukken is maar de vraag. Als de markt structureel krimpt dan kun je nog zulke goeie auto’s maken, maar de trend hou je meestal niet tegen. Een uitdaging dus in 2025!

Vernieuwd modellenprogramma

Wat in 2024 ook speelde was dat Porsche zijn modellenprogramma grondig vernieuwde. Maar liefst vier van de zes modellijnen werden vervangen door een nieuwe: de Panamera, Taycan, 911 en Macan. Een dergelijke modellenwijziging komt de winstgevendheid niet ten goede, maar Porsche wist zich goed te handhaven. Een andere ontwikkeling was dat het aandeel elektrische geëlektrificeerde sportwagens steeg van 22 naar 27 procent. Bijna de helft daarvan waren puur elektrische voertuigen. In totaal leverde Porsche in 2024 310.718 auto’s af. Dit aantal betekent een lichte daling van drie procent ten opzichte van 2023. Niet slecht, als je je bedenkt dat er zo veel modellenwijzigingen plaatsvonden. En een pleister op de wond van de winstderving was het feit dat steeds meer Porsche-klanten hun nieuwe bestelde auto’s steeds meer individualiseren en de standaarduitrusting aanpassen naar hun persoonlijke wensen.

Vooruitblik 2025

Vooruitkijkend naar 2025 zegt Detlev von Platen, lid van de raad van bestuur voor verkoop en marketing bij Porsche AG: “Met het jongste productassortiment in de geschiedenis van het bedrijf is ons aanbod zeer aantrekkelijk voor onze klanten. Tegelijkertijd verwachten we natuurlijk wel dat de economische en geopolitieke omstandigheden ons in 2025 meer dan ooit zullen uitdagen. Toch is het ons doel om ons merk wereldwijd verder te versterken en het marktpotentieel te benutten. We doen dit in lijn met de vraag in de afzonderlijke regio’s, om in de toekomst trouw te blijven aan ons principe van waarde gedreven verkopen.” De voorzitter van de Raad van Bestuur, CEO Oliver Blume, vult aan: “2025 wordt weer een spannend jaar voor Porsche – vol innovaties en nieuwe kansen. We hebben een aantal spannende ontwikkelingen voor de boeg en putten uit het beste dat traditie en vooruitgang te bieden hebben. Onze nieuwe modellen zullen de harten sneller doen kloppen. En met de flexibele aandrijfopties hebben we voor elke behoefte precies het juiste voertuig – of het nu gaat om een krachtige, op gas aangedreven auto, een dynamische plug-in hybride of een volledig elektrisch model. Bij Porsche leven we voor prestaties, exclusiviteit en onvergelijkbare kwaliteit. En dat is precies wat we onze klanten blijven bieden. Ons doel is om hen te inspireren en een rijervaring te creëren die ongeëvenaard is. Het is geheel aan onze klanten – en wat ze ook kiezen, het zal voor 100 procent een Porsche zijn.”

Foto’s: Porsche AG, vierenzestig.nl, met dank aan European Union, 2025, CC BY 4.0