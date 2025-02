De andere Porsches in Daytona

Natuurlijk ging onze aandacht tijdens de Rolex 24 At Daytona vooral uit naar de Porsches op het circuit, de 963 en de 911 GT3 R. Daarbij bleef het echter niet, want ook op het binnenterrein en op de parkeerplaatsen waren heel wat Porsches te zien. Zoals altijd was ook de Porsche Club of America weer goed vertegenwoordigd met de eigen ‘Porsche-Platz’ als trefpunt voor leden. Een impressie van de Porsches die we tegenkwamen, zonder aanspraak op volledigheid.

Foto’s: Rebocar/R. de Boer

Openingsfoto: Porsche AG/Jürgen Tap (Instagram: @jtap)