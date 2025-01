Volop Porsche-genot op Interclassics Maastricht 2025

Nog tot en met aanstaande zondag (19 januari) kunnen liefhebbers in het MECC in Maastricht weer terecht voor de grootste klassiekerbeurs van de Benelux, Interclassics, die dit jaar zijn 30e editie beleeft. Dat er op het gebied van Porsche heel wat te vinden is, spreekt voor zich. Wie het nog wil beleven: informatie en kaartverkoop via www.interclassics.events

Wat ooit vrij kleinschalig begon is inmiddels uitgegroeid tot de toonaangevende beurs op dit gebied in de lage landen, met vanwege de strategische locatie in de zuidelijkste en meest Bourgondische stad van Nederland niet alleen een internationaal publiek, met ook tal van bezoekers uit België, Duitsland en Frankrijk, maar ook een sfeer waarin het ‘joie de vivre’ centraal staat. Geen wonder dus dat er naast de vele stands met auto’s en automobilia ook een rijk gastronomisch aanbod is, met over het algemeen nog alleszins schappelijke prijzen.

Voor de speciale thema-expositie kregen bezoekers ditmaal het woord: vanwege het 30-jarig jubileum mochten bezoekers hun favoriete auto’s kiezen, waaruit een interessante selectie gemaakt werd, met een schitterende Ferrari 250 GT Berlinetta SWB als topstuk, maar bijvoorbeeld ook een originele Jaguar D-Type met Le Mans-historie uit de collectie van het Louwman Museum, een Lotus Formule 1-auto uit 1987 en meerdere Bugatti’s. Bij de selectie ook een fraaie lichtblauwe 911 2.7 RS uit 1973.

Op de stand van Passione Engadina een zeldzame Porsche 718-RSK Spyder. Het exclusieve evenement in St. Moritz heeft dit jaar Porsche als bijzonder thema. “We staan dit jaar voor het eerst als exposant op deze beurs, nadat ik er als bezoeker natuurlijk al meerdere malen was”, vertelde organisator Paulo Spalluto. “We hebben heel veel positieve reacties ontvangen.”

De Zweedse aanbieder Motikon bracht een Porsche 962 mee naar Maastricht, een auto die op zichzelf al zeldzaam is, laat staan dat hij ook nog te koop wordt aangeboden. Het gaat om chassisnummer 147, oorspronkelijk ingezet in races in Japan en gerestaureerd met tal van Freisinger-onderdelen. “Gereserveerd”, staat er op het papier onder de ruitenwisser, hoewel dat natuurlijk ook een truc kan zijn om meer belangstelling te wekken…

De Porsche Centra Gelderland en Porsche Centrum Brabant|Maastricht zijn beide op de beurs vertegenwoordigd, waarbij met name Gelderland, inclusief het eigen Classic Center, net als in afgelopen jaren weer groots uitpakt.

Ook wie op zoek is naar automobilia (brochures, boeken, modelauto’s) kan op Interclassics uitstekend terecht. Op zaterdag 18 en zondag 19 januari is Interclassics in het MECC in Maastricht geopend van 9.00 tot 18.00 uur.

Foto’s: René De Boer, Alain Feld