Voorbeschouwing Michelin 24H Dubai

Dit weekeinde, 11 en 12 januari, wordt op het Dubai Autodrome in de Verenigde Arabische Emiraten de 20e editie van de jaarlijkse 24-uursrace voor GT’s en toerwagens verreden. De race wordt georganiseerd door Creventic uit het Noord-Limburgse Gennep en heeft dit jaar voor het eerst Michelin als titelsponsor en exclusieve bandenleverancier. Uiteraard staan er heel wat Porsches aan de start, Vierenzestig.nl blikt vooruit.

In 2006 werd de eerste 24-uursrace op Dubai Autodrome verreden op initiatief van twee Nederlandse amateurcoureurs, Ivo Breukers en Gerrie Willems. Breukers had na een bezoek als toeschouwer aan het Dubai Autodrome het idee opgevat om daar een 24-uursrace te laten verrijden, waarvoor hij groen licht kreeg van de circuitdirectie. Zijn racemaatje Gerrie Willems zegde zijn baan op, Helen Roukens kwam erbij en zo ontstond het bureau Creventic, dat dus inmiddels al 20 jaar actief is met het organiseren van lange-afstandsraces over de hele wereld.

De race in Dubai, waarmee het allemaal begon, is het vlaggenschip van wat na een aantal jaren de 24H Series werd. Ondertussen behoort de race, steevast in januari op het Dubai Autodrome, tot de klassieke internationale 24-uursraces. Het aantal amateurteams met kleinere auto’s (meestal toerwagens) is in de loop der jaren steeds kleiner geworden, inmiddels bestaat het overgrote deel van het veld uit GT3- en Porsche Cup-auto’s.

De GT3-klasse is met in totaal 31 auto’s de grootste in het veld en is opgedeeld in drie subcategorieën: GT3 overall, GT3 Pro-Am en GT3-Am, afhankelijk van de vraag hoeveel amateurrijders er per auto in actie komen. Voor deze rijders gelden minimale rijtijden, waarmee de kwaliteit van de ‘Am’-rijders dus een grote invloed op de uitkomst van de race heeft.

In de algemene GT3-klasse is Porsche met drie klantenteams vertegenwoordigd. Met het startnummer 24 rijdt het Italiaanse Dinamic GT met onder anderen onze landgenoot Loek Hartog in de gelederen, als kampioen in de Noord-Amerikaanse Porsche Carrera Cup. Ook fabrieksrijder Klaus Bachler maakt deel uit van dit team. Het Duitse Herberth Motorsport rijdt onder het nummer 91 met onder anderen Kay van Berlo (waarom die als ‘Pro’ en Loek Hartog als ‘Semi-Pro’ geldt, blijft onduidelijk). Het team Pure Rxcing uit Litouwen kent met oud-DTM-kampioen Thomas Preining, Supercup-racewinnaar Harry King en WEC-GT3-kampioen Alex Malykhin in de breedte waarschijnlijk de sterkste bezetting van de drie GT3-Porsches.

Het team Ebimotors rijdt onder de naam van Manamauri Energy by Ebimotors en daarmee onder de vlag van de Emiraten met drie Italiaanse rijders en een Roemeen met een 911 GT3 R in de Pro-Am-klasse. Andere Pro-Am-Porsches zijn er van het Duitse Car Collection Motorsport (dat er al bij de eerste race in Dubai in 2006 bij was) en van Proton Huber Competition, waar onder anderen tweevoudig wereldkampioen rally Kalle Rovanperä tot de rijders behoort. De Fin, deze week nog druk met testwerk voor de Rally Monte Carlo, rijdt in Dubai zijn eerste 24-uursrace, nadat hij afgelopen seizoen al de nodige circuitervaring opdeed in de Porsche Carrera Cup Benelux. In de Am-klasse zijn er één Porsche van Huber Motorsport en twee 911’s van Herberth Motorsport.

Ook de klasse voor Porsche 992 Cup-auto’s, in totaal 19 inschrijvingen sterk, kent een onderverdeling in een algemene classificatie met zeven auto’s en een amateurcategorie met twaalf Cup-Porsches. In de eerste categorie vinden we drie Nederlandse teams. Allereerst Bas Koeten Racing (ook een deelnemer van het eerste uur in 2006), ditmaal rijdend onder Indiase vlag en uitkomend als Ajith Kumar Racing by BKR. Ajith Kumar is als acteur een grootheid uit de Indiase filmwereld en maakt in Dubai zijn ambitie van een team onder eigen naam waar. Red Camel-Jordans.nl is het team van Dubai-initiator Ivo Breukers, die samen rijdt met zijn beide zoons Luc en Rik en de Zwitser Fabian Danz. Na een jaar met veel technische problemen is dit team nu een van de grote kanshebbers voor succes, zeker ook omdat de Belgische rivalen van Red Ant Racing ditmaal ontbreken. Het derde Nederlandse team in de algemene 911-klasse is Tierra Outdoor Racing by HWM met rijders Ralph Poppelaars, de broers Lucas en Huub van Eijndhoven en Jop Rappange. Ook dit kwartet moet hoog worden ingeschat, zoals bijvoorbeeld al bleek tijdens de 992 Endurance Cup in september.

Nog een Nederlander in de algemene 992-Cup-klasse is Sam Jongejan, die we kennen uit de Carrera Cup Benelux. Hij rijdt voor het Italiaanse Fulgenzi Racing. Interessant is ook de deelname van de Duitser Theo Oeverhaus, voor dit jaar gekozen tot de officiële-fabrieks-juniorrijder van Porsche Motorsport. Hij komt uit met een 911 onder de vlag van Duel Racing by Huber. Onder de twaalf auto’s in de 992-Am-categorie vinden we dan nog Paul Meijer, runner-up in de eindstand van de Porsche Carrera Cup Benelux van vorig jaar, als een van de rijders bij het Franse SebLajoux Racing. Een Porsche 718 Cayman GT4 CS van het Duitse team Sorg Rennsport in de TCE-klasse completeert de Porsche-inbreng in de Michelin 24H Dubai van dit jaar.

De hele week hadden teams en rijders al de gelegenheid om kilometers op Dubai Autodrome te maken tijdens tal van testsessies. De eerste officiële activiteit is de vrije training op vrijdag van 11.15-12.45 uur lokale tijd (8.15-9.45 uur Nederlandse tijd), gevolgd door de kwalificatie in meerdere groepen van 14.25-18.00 uur (11.25-15.00 uur Nederlandse tijd) en de avondtraining van 19.30-21.00 uur (16.30-18.00 uur). Na een opwarmtraining op zaterdagochtend van 9.40-10.10 uur (6.40-7.10 uur) start de race op zaterdag om 13.00 uur lokale tijd (10.00 uur Nederlandse tijd) en eindigt op zondag op hetzelfde tijdstip.

De kwalificatie en de volledige race, voorzien van het deskundige Engelstalige commentaar van het team van Radio Show Limited, zijn te volgen via de livestream op het YouTube-kanaal van de 24H Series.

Foto’s: Creventic/Nico Mombaerts