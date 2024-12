Rijden met de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Vaak wordt bij hybride plug in auto’s gesproken over groene auto’s. Is dat wel helemaal reëel? Deze vraag kan je zeker bij de Panamera Turbo S E-Hybrid stellen. 4.0 liter V8, gecombineerd vermogen 782 pk en een gecombineerd koppel van 1.000 Nm en daardoor waanzinnige prestaties. Toch blijkt in de praktijk dat onder bepaalde omstandigheden de elektrische aandrijving wel degelijk zijn waarde toont.

Rit in de spits

De ochtend nadat ik de Panamera had opgehaald bij Pon, haalde ik Alain op die deze dag de beelden zou maken. Alain woont ergens in de rimboe en daar moest ik in de spits doorheen. Het was druk, maar heel soms vond het kind in mij het wel leuk om even flink op het gas te gaan als de auto voor me naar rechts ging. Gewoon voor het geluid en de trekkracht van die heerlijke V8. Ik weet het, nutteloos voor die paar honderd meter, maar hé, zo vaak rijd ik niet in een V8. Wat ik wil zeggen is dat het verbruik tijdens deze rit 7,0 liter per 100 kilometer bedroeg, 1:14,2 vind ik best netjes, en het had best nog netter gekund. Het boordsysteem gaf aan dat deze Panamera vanaf de datum dat ze is ingezet een gemiddeld verbruik heeft van 10,5 l/100 km. 1:9,5. Niet slecht voor een dergelijke auto, die ook nog eens dienst doet als tester en demo.

Het gaat te ver om te zeggen dat de Panamera Turbo S E-Hybrid plug in daardoor een groene auto is. De Panamera die wij hebben meegebracht mag zich echter absoluut een groene auto noemen. Ze staat hier in de kleur Aventuringroen metallic, en dat staat haar heel goed. Zeker in de combinatie met het bruine interieur.

Dit model Panamera is ongeveer een jaar geleden geïntroduceerd. Naar de Sport Turismo zoek je tevergeefs op de prijslijst. Die is niet meer in productie. Je kunt tegenwoordig bij de Hybrid kiezen uit twee uitvoeringen; de Sedan, die wij hier rijden, en de Executive. Deze heeft een met 150 mm verlengde carrosserie, die vooral de achterpassagiers ten goede komt. Op de achterbank van de Sedan is het ook heel goed toeven hoor. Veel ruimte, je kunt het gewenste klimaat instellen en als je wilt je vermoeide hoofd tegen een (verwijderbaar) hoofdkussen laten rusten. De Executive is € 11.500 duurder. Het zal op de Chinese markt wel populair zijn denk ik. Hieronder zie je de ruimte in de Sedan, die dus 150 mm “mist”.

Superieure klasse

Het is Porsche gelukt om het gevoel van klasse dat je in de nieuwe Panamera hebt, naar een nog hoger niveau te tillen; superieure klasse. Nou is dit voor ieder verschillend natuurlijk, maar zodra ik erin zat ervoer ik dat gevoel gelijk, meer dan bij de voorgaande Panamera. Komt dit doordat we hier het topmodel rijden? Dat zal iets helpen, maar voor mij staat het niet ter discussie dat de Panamera van superieure klasse is. Hm. Dit klinkt best een beetje vaag nu ik het herlees. Ik vind het ook moeilijk om dit uit te leggen. Weet je wat? Stap eens binnen bij een Porsche Centrum en ga in een Panamera zitten. Kijken of je dit gevoel van superieure kwaliteit ook ervaart. Je hoeft er geen meter voor te rijden. Waarschijnlijk krijg je nog een kop koffie ook. Mét een koekje.

Het interieur ziet er schitterend uit, met hoogwaardige materialen en de nieuwste digitale technologieën, zonder dat het er als een kermis uitziet. Herkenbaar Porsche gebleven gelukkig. Toch viel mij direct op dat nu ook bij de Panamera, de anologe toerenteller plaats heeft moeten maken voor een digitale versie. Voordeel is natuurlijk dat er nu heel veel diverse weergaven zijn voor het instrumentenpaneel.

Dit is en blijft mijn favoriete uitvoering. Het herkenbare Porsche instrumentenpaneel. Met die mooie knipoog naar het verleden in de toerenteller.

Fahren auf der Autobahn

Eh…grenscontrole. Daar hadden we niet bij stilgestaan dus hebben we ons paspoort niet bij ons. Und jetzt? Afrit af. Auto’s voor ons worden de parkeerplaats opgestuurd. Wij krijgen een vriendelijk zwaai van de agente en mogen gewoon onze weg vervolgen. Zien wij er zo betrouwbaar uit of had de beambte gewoon geen zin in een discussie met die twee oude mopperaars uit de Muppet show? Zullen we nooit achter komen maar de Autobahn is hierdoor wel leeg voor ons…

Rico Verhoeven in een maatpak

Zoals ik al schreef had ik in Nederland zo nu en dan, heel soms al een beetje het gaspedaal ingetrapt. Om even te accelereren. De weg voor ons is leeg, geen snelheidslimiet dus gas erop. Mensen, ik ben echt wel wat gewend op autogebied, maar wat hier gebeurt. Deze 2.440 kg zware, chique vierdeurs sedan knalt naar voren en verandert in een beest. De V8 brult het uit en de snelheid gaat heel rap omhoog. Wauw….Wat een ervaring. De digitale toerenteller heeft soms moeite het bij te benen. Op papier al indrukwekkende prestaties; van 0-100 km/u in 2,9 s. en doorgaan tot 325 km/u en keramische remschijven om de boel weer op tijd te laten stoppen. Die 2,9 s haal je met veel EV’s ook, maar dit is gewoon waanzinnig. Dat geluid. Kippenvel. Een vierdeurs Supercar, vermomd als limousine. Wat een beleving!

Active ride suspension

Optioneel levert Porsche Porsche Active Ride op de hybride modellen. Hiermee past het onderstel zich aan alle omstandigheden aan. Kort gezegd. Inveren, uitveren, remmen, accelereren of bochten, de Panamera blijft nagenoeg stabiel. In het begin moet je wel even wennen aan het feit dat de auto oneffenheden in het wegdek opvreet, niet overhelt in bochten en niet duikt bij remmen. Maar daar ben je zo aan gewend. Wat ligt dat strak op de weg zeg. Een hoogstandje dit systeem! Kijk maar eens wat het doet.

Wat dit systeem ook heeft is een instaphulp. Zodra je een portiergreep aanraakt, gaat de auto omhoog, om weer rustig te dalen als het contact wordt aangezet met de portieren dicht of als de auto wordt afgesloten. Ook kan je de auto via een app op je mobieltje bewegingen laten maken. Dat heb ik niet geprobeerd overigens.

En dan…

Uit met de pret. 98 erin en naar Nederland. De elektrische aandrijving komt onder deze snelle rit puur ten goede aan de kracht en dus is het verbruik bijna weer gewoon van een V8. Wat wel opvalt is dat het systeem in de Sportstand aardig oplaadt. Na een kort ritje in Sport stond er 9 kilometer elektrisch op de klok. Wat een cadeautje.

Pikorde

In de pikorde staat de Panamera Turbo S E-Hybrid op nummer 1 van de Panamera’s. Het is echter niet de duurste. De vanaf prijs van € 239.600 (Sedan) ligt € 9.600 onder die van de Panamera GTS. De Executive zit hier met € 251.200 € 3.000 boven. De GTS is echter alleen als Sedan leverbaar. De reden dat de Turbo S E-Hybrid toch bovenaan staat mag duidelijk zijn. Kracht en prestaties. Bovendien zou de feitelijke vanaf prijs wel degelijk hoger zijn als er geen sprake was van een geringe BPM voor de plug in Hybrid met op papier lagere uitstoot. Nou is de GTS echt geen doetje hoor met zijn 500 pk en 660 Nm, maar het verschil is toch groot. Zelfs zonder elektrische ondersteuning levert de V8 in de Turbo S E-Hybrid 599 pk en 800 Nm. Als je in de gelukkige omstandigheden verkeert om zo’n vette Panamera te kunnen aanschaffen, zou je dan gaan voor de Turbo S E-Hybrid of de GTS? De Turbo S E-Hybrid heeft mij gegrepen, maar een vergelijking kan ik niet maken, simpelweg omdat ik geen meter met de GTS heb gereden. Bij een GTS ligt de focus gebruikelijk meer op sportiviteit, wat ook erg leuk is. Ik kan je maar een ding adviseren; maak met beide modellen een uitgebreide proefrit en leg alle specificaties en cijfers naast elkaar. Succes met de keuze.

Turbonite

Al bijna 50 jaar genieten de Turbo-modellen de hoogste positie binnen Porsche. Zij staan voor uitzonderlijke hoge prestaties en de uitbeelding van iedere modellenlijn. Om hun superioriteit te benadrukken, heeft Porsche hun uitstraling opnieuw vernieuwd. Zo hebben de Turbo-modellen bijvoorbeeld een speciale, exclusieve versie van het moderne Porsche-embleem, waarbij de nieuwe kleur Turbonite in plaats van goud de boventoon voert. De nieuwe Panamera Turbo trapte hiermee af bij zijn wereldpremière op 24 november 2023. Ik vroeg me toen af hoe dit er in het echt zou uitzien. Zelf houd ik namelijk wel van dat rood met goud embleem. Ik moet toegeven, het oogt zeer fraai.

Elektrisch rijden

Natuurlijk heb ik ook volledig elektrisch gereden. De Panamera Turbo S E-Hybrid komt ook elektrisch snel van z’n plek en kan dat tot 140 km/u. De actieradius is volgens WLTP zo’n 78-88 kilometer. In de praktijk is dat veelal voldoende. Met de bruto batterijcapaciteit van 25,9 kWh is de laadtijd voor gelijkstroom (AC) met 9,5 kW 3,25 uur en met 11 kW 2,7 uur. Niet bijster snel, maar ook veelal voldoende voor in de praktijk. De afstand van mijn huis naar Pon Porsche Import is 78 kilometer. In de praktijk zou ik dit dus elektrisch rijdend moeten kunnen afleggen. De ochtend dat ik de auto ging terugbrengen was deze volledig opgeladen. Vlot meerijdend met het verkeer zag ik de actieradius minder afnemen dan het aantal nog te verrijden kilometers. Vastgesteld is dus dat de Panamera dat makkelijk zou halen. Met deze positieve vaststelling kwam een abrupt einde aan deze consumententest. Want hé. Ik rijd niet iedere dag in een V8 en kon nog maar even van dit geluid genieten…

Conclusie

Volgens mij heb je mijn conclusie al tussen de regels door kunnen lezen. De Panamera Turbo S E-Hybrid heeft me gegrepen. Chique, luxueus, strak op de weg en als je wilt en kunt bloedsnel. Daar hangt uiteraard een prijskaartje aan, zeker als je nog wat opties aankruist zoals bij deze demo, maar je moet haar wegzetten tegen de concurrentie. En dan komt de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid heel erg goed uit de verf.

Wat vind Alain ervan?

Het gebeurt niet vaak, maar soms testen Robin ik een auto samen of we gaan bij elkaar langs. Al is het alleen maar om elkaars mening te horen en een beetje te brainstormen over een auto. Deze keer kwam Robin mijn kant op want dan konden we meteen een stukje Autobahn meenemen in de test. Ik woon vrij dicht aan de Duitse grens. De Panamera op de oprit is een imposante verschijning. Groot is de Panamera altijd al geweest, maar als deze dan voor mijn 996 Turbo staat lijkt die nog groter. De kleur Aventuringroen metallic is echt geweldig. En de extra Turbo kenmerken maken de auto helemaal af. Ook deze Panamera Turbo S heeft het nieuwe Porsche logo die alle nieuwe Turbo’s nu voeren. Ik persoonlijk vindt het zwart grijze logo zeer geslaagd en heb zelf ook een donker Porsche logo op mijn Porsche. Maar het embleem/crest in de originele kleuren blijft het enige ware crest. Na ons gebruikelijk praatje en het uitwisselen van het laatste nieuws kwamen we al snel te spreken over Robins ervaringen met deze Panamera. En het eerste wat mij opviel was dat hij zeer enthousiast was over hoe hij de Panamera ervaren had. Het comfort en rijplezier, naast de enorme acceleratie, souplesse en wegligging van de Panamera hadden duidelijk indruk op hem gemaakt. En ja, er was ook geen woord van overdreven. Deze nieuwe Panemera is werkelijk indrukwekkend in elk opzicht.

Eerst maar wat foto’s en video’s gemaakt hier in het bos. En daarna richting de Duitse grens. Waar we meteen in een grote grenscontrole reden. En natuurlijk had geen van ons een paspoort of ID kaart bij ons. En ja, die is echt verplicht als je de grens overgaat… ook naar Duitsland. Maar twee eerlijke gezichten in een mooie Duitse auto waren voldoende om te mogen doorrijden. Na deze controle lag voor ons Die Autobahn….. Kilometers asfalt en betonplaten zonder snelheidsbeperkingen. En dat betekent dat deze Porsche werd vrijgelaten op de vrije wild baan. Acceleratie is zo geweldig als Robin al meermaals had aangegeven. De Panamera heeft geen enkel probleem om vanuit nul door te trekken naar hogere snelheden. Het is of de auto niets weegt, en dat is zeker niet het geval want de Panamera weegt al snel 2.440 kg. Leeg zonder passagiers. De 782 renpaarden/pk’s doen hun werk. Ook de remmen van de Panamera zorgen ervoor dat afremmen iets is waar je geen moment bij stil hoeft te staan. Ook bij hogere snelheden en in bochten zijn deze subliem. Iets wat we inmiddels van Porsche wel gewend zijn. Maar bij een Porsche van bijna 2300 kilo is dat toch wel indrukwekkend, en zeker in combinatie met het Active Ride systeem geeft het nog meer stabiliteit dan wij hadden verwacht. De Panamera ligt als een blok op de weg. Wat bij mij de meest indruk maakte was de stabiliteit in bochten met hogere snelheden en dan bedoel ik niet met 130 km/u. Als copiloot van Robin was het interessante ervaring. Je kan je focussen op meer details en ervaart zo de rit anders. Dus een positieve ervaring en zeker iets wat we vaker zullen gaan doen in de toekomst. Nog even snel tanken want dat scheelt best een hoop. En dan valt het op dat het verbruik ook verassend goed is. Al met al is mijn ervaring met de Panamera Turbo S E-Hybrid net zo positief als die van Robin. De afwerking is zoals we mogen verwachten. Ja. ook de Panamera is digitaal geworden. Displays, meters en klokken zijn digitaal en kunnen naar ieder zijn voorkeuren worden ingesteld. Porsche heeft inmiddels stilletjes van het analoge tijdperk afscheid genomen. Hier en daar nog een “ouderwetse” schakelaar, maar dat was het dan wel. Persoonlijk hoeft het van mij niet allemaal digitaal te zijn. Een draaiknop hier en daar, een schakelaar en een contactsleutel blijven voor mij zijn charme behouden. Al met al was het een verrassend positieve ervaring deze Panamera Turbo S E-Hybrid. Robin bedankt voor de geweldige dag samen in een zeer indrukwekkende Porsche.

Is ze volmaakt?

Niemand en niets is volmaakt. Ook bij deze Panamera zijn er een paar dingen die beter kunnen. Net als bij iedere moderne auto worden alle (zogenaamde) veiligheidssystemen ingeschakeld zodra je het contact aanzet. Een aantal daarvan zet je liever uit, een daarvan is de automatische keep your lane die redelijk fors ingrijpt als je maar even een lijntje raakt. Als je eraan denkt dan ga je voor je wegrijdt even het menu in, maar meestal denk je er pas aan als ze weer ingrijpt. Lastig. Als je de cruise control op de gebruikelijke wijze activeert, verschijnt er in het instrumentenpaneel een klein vragenlijstje met de functies die je zou willen inschakelen. Ik kwam er onder het rijden niet uit. Verder zou een fysieke knop voor het activeren voor de liftfunctie van de vooras erg handig zijn. Bijna volmaakt dus.

De Turbo S E-Hybrid in beeld

Panamera modellenlijn

Er zijn zeven uitvoeringen van de Panamera Sedan en twee van de Panamera Executive.

Panamera, vanaf € 161.900

Panamera 4, vanaf € 172.100

Panamera 4 E-Hybrid, vanaf € 130.100

Panamera 4S E-Hybrid, vanaf € 146.400

Panamera GTS, vanaf € 249.200

Panamera Turbo E-Hybrid, vanaf € 206.500

Panamera Turbo S E-Hybrid, vanaf € 239.600

Panamera 4 E-Hybrid Executive, vanaf € 141.400

Panamera Turbo S E-Hybrid, vanaf € 251.100

Prijzen van december 2024 Pon Porsche

Foto’s: Alain Feld, Robin Groenendijk. Video: Alain Feld.