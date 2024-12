Cadeautip 3: Jaarboeken, kwartetspellen en een kalender

In de decembermaand stelt Vierenzestig.nl een aantal cadeautips voor, om te geven, om te krijgen of om jezelf een plezier mee te doen. Natuurlijk allemaal met een Porsche-link. Vandaag deel 3, diverse Porsche-gerelateerde autosportjaarboeken plus twee kwartetspellen en een kalender gekoppeld aan de 24-uursrace op de Nürburgring, natuurlijk ook met volop Porsche.

Porsche Sport 2024

Allereerst de boeken, en dan beginnen we natuurlijk met de absolute standaard als het gaat om jaarboeken over Porsche. De titel luidt simpelweg ‘Porsche Sport’ en dekt volledig de lading, want alle autosportactiviteiten op het circuit van enig kaliber waarin Porsches een rol spelen, komen in deze uitgave voor. Het jaarboek bestaat al sinds 1993. Ulli Upietz, jarenlang de officiële fotograaf voor Porsche Motorsport, begon ooit met deze boekenreeks, die net als zijn uitgeverij Gruppe C Motorsport Verlag wordt voortgezet door zijn zoon Tim.

Porsche Sport telt sinds enkele jaren niet minder dan 400 pagina’s. Dat is bij het uitpakken altijd weer indrukwekkend en laat tegelijkertijd zien hoeveel er over de hele wereld met Porsches geracet wordt. En dat ook nog eens bijzonder succesvol, vooral het afgelopen seizoen, waarin Porsche nagenoeg alle titels in het FIA WEC en de Noord-Amerikaanse IMSA-serie won en Porsche-rijder Pascal Wehrlein ook wereldkampioen in de Formule E werd. Logisch derhalve dat de 963 van Porsche Penske Motorsport uit het FIA WEC, de 911 GT3 R van AO Racing die de titel in de IMSA-GTD-Pro-klasse won en de Formule E-auto van Pascal Wehrlein op de cover staan.

Binnenin is het eerste gedeelte na een aantal algemene artikelen aan de Formule E gewijd, gevolgd door de diverse GT- en sportwagenkampioenschappen waarin Porsche fabrieksmatig vertegenwoordigd is. Dan volgt een flink deel over de diverse Porsche-merkencups, aangevoerd door de Supercup en inclusief alle officiële Carrera Cups, waaronder natuurlijk de Benelux-variant op tien pagina’s. Ook de successen van de Nederlandse rijders in diverse andere Carrera Cups komen uitgebreid aan bod. Dan is het de beurt aan alle Sprint Challenges, van Australië tot Brazilië en alles daartussen. Het volgende deel is gewijd aan alle 24-uursraces, van Dubai via Daytona, de Nürburgring, Le Mans en Spa tot aan Zolder. Diverse andere series en evenementen, van de Porsche Sports Cup en de Nürburgring Langstrecken Serie, de nieuwe Michelin 992 Endurance Cup van Creventic, diverse Endurance Cups, -Trophy’s en en -Challenges en GT4-series en meerdere Sprint-series ronden het geheel af. Van alle series zijn eindstanden opgenomen en het aantal foto’s is overweldigend. Voor liefhebbers een prachtige terugblik op een voor Porsche zeer succesvol seizoen.

Porsche Sport 2024, uitgave Gruppe C Motorsport Verlag, 400 pagina’s, formaat 23,5 x 31,5 cm, gebonden in hardcover, Duits- en Engelstalig, ISBN 978-3-948501-33-4, prijs 60 Euro. Bestellingen: https://www.gruppec-verlag.de/products/porsche-sport-2024

Porsche Sports Cup Deutschland 2024

Het jaarboek over de Porsche Sports Cup Deutschland, de grootste amateurracecompetitie met Porsches ter wereld, bestaat ook al sinds 2010. Heel wat rijders, niet in de laatste plaats onze zeer succesvolle landgenoot Larry ten Voorde, legden via de Duitse Porsche Sports Cup de basis voor hun verdere autosportcarrière, maar voor anderen staat het plezier van het racen in een omgeving van gelijkgestemden voorop en die blijven vaak jarenlang met groot genoegen in de serie actief.

Er zijn diverse categorieën, met GT3’s, GT4’s, met sprint- en endurance-races, met straat- en met racebanden, zelfs met oudere modellen (993, 964) in de Classic-serie, zodat het nooit een probleem is om het programma van de raceweekeinden vol te krijgen. Daarvan waren er in het afgelopen seizoen zes: op de Duitse circuits van Hockenheim, Oschersleben en de Nürburgring, op de Red Bull Ring in Oostenrijk en op Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen, waarbij er op Hockenheim twee keer gereden werd, de seizoensstart en de finale. Weinig tekst, veel foto’s is het devies in het boek: mensen willen zichzelf graag zien, dus er zijn veel deelnemers afgebeeld. Ook Nederlanders zijn te vinden: Marcel van Berlo, Bart van Helden en Daan Pijl (‘Arrow’) behoorden dit jaar tot de deelnemers aan de Duitse Porsche Sports Cup. Zo’n boek is natuurlijk vooral interessant voor degenen die nauw bij de serie betrokken zijn, maar voor wie alles op het gebied van Porsche wil hebben, hoort ook dit in de kast.

Porsche Sports Cup Deutschland 2024, uitgave Gruppe C Motorsport Verlag, 176 pagina’s, formaat 24,5 x 30 cm, gebonden in hardcover, Duitstalig, ISBN 978-3-948501-35-8, prijs 50 Euro. Bestellingen: https://www.gruppec-verlag.de/products/porsche-sports-cup-24

24 Stunden Nürburgring Nordschleife 2024

Porsches doen het al sinds de vroegste geschiedenis van het merk op circuits over de hele wereld goed, maar de roemruchte Nürburgring-Nordschleife, het circuit in de Eifel waar ook alle high-performance-productie-Porsches uitgebreid worden getest als wezenlijk onderdeel van het ontwikkelingsprogramma, neemt ook bij Porsche een bijzondere positie in.

De belangrijkste wedstrijd op de Nürburgring is de jaarlijkse 24-uursrace, die in 1970 voor de eerste maal gehouden werd. Met 13 overwinningen is Porsche na BMW (20 zeges) de succesvolste fabrikant in de historie van de 24-uursrace in de Eifel. Dit jaar vond de 52e editie plaats, maar het werd qua racetijd de kortste tot dusver. Rond half twaalf in de avond werd de race vanwege slecht zicht door mist gestaakt en pas op zondagmiddag vanaf 13.30 uur werden er nog een paar ronden achter de safety-car gereden, waarna de race voortijdig werd afgevlagd en niet meer werd hervat. Voor alle betrokkenen een teleurstellende situatie, maar het is onder zulke omstandigheden ook heel moeilijk om alle tegengestelde belangen op één lijn te brengen, en in zo’n geval is het begrijpelijk dat veiligheid bovenaan staat.

Er stonden ook dit jaar weer heel wat Porsches tussen de in totaal 127 auto’s die in de race van start gingen. De meeste aandacht ging uit naar de topklasse SP9, waarin diverse teams (Falken, Manthey, Dinamic, Lionspeed, Herberth) al dan niet met ondersteuning van fabrieksrijders met de 911 GT3 R uitkwamen. De Cup 2-klasse, exclusief voor de Porsche 911 GT3 Cup, met 14 auto’s, en de Cup 3-klasse, voor de Cayman GT4, met zes auto’s, waren ook goed bezet. Daarnaast waren er Porsches in de ‘gewone’ GT4-klasse (SP10) en de klassen SP4, SP7, V5 en V6, zodat het merk goed was voor ongeveer een derde van het veld. Nederlandse Porsche-rijders waren er ook, te weten Larry ten Voorde, Morris Schuring, Tom Coronel, Jan Jaap van Roon, Paul Meijer Patrick Huisman en Marco Van Ramshorst in Cup 2 en Indy Dontje, die in de Lionspeed-Porsche de Pro-Am-categorie in de klasse SP9 won.

Het verhaal van de race wordt als altijd in woord en beeld verteld in het officiële jaarboek van het evenement. Het boek begint met de kwalificatieraces, dan de wedstrijden in het voorprogramma, de kwalificatiesessies, dan de race in blokken van één of twee uur tot aan de onderbreking met de rode vlag, vervolgens de herstart en de finish, en dan verslagen van alle klassen met aandacht voor alle deelnemers. Alle uitslagen, feiten, cijfers en statistieken completeren het boek, als altijd keurig verzorgd. De hoofdtekst is in het Duits, met een beknopte samenvatting in het Engels per hoofdstuk. Hoewel de race dit jaar dus wat minder omvangrijk was dan in voorgaande jaren, is het boek als altijd een collectors’ item.

24 Stunden Nürburgring Nordschleife 2024, uitgave Gruppe C Motorsport Verlag, 272 pagina’s, formaat 23,5 x 31,5 cm, gebonden in hardcover, Duits- en Engelstalig, ISBN 978-3-948501-32-7, prijs 45 Euro. Bestellingen: https://www.gruppec-verlag.de/products/24-stunden-nurburgring-nordschleife-2024

Nürburgring Langstrecken Serie 2024

Naast de 24-uursrace is er op de Nürburgring-Nordschleife ook een eigen raceserie, bestaande uit lange-afstandswedstrijden, meestal met een duur van vier uur en ook één race van zes uur. Ook over deze ‘Nürburgring Langstrecken-Serie’ verschijnt sinds een aantal jaren een boek als samenvatting van het voorbije seizoen, en dit jaar vormt daarop geen uitzondering.

Ditmaal telden ook de beide kwalificatieraces voor de 24-uurswedstrijd mee voor het klassement van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Zo waren er in totaal zes evenementen met acht wedstrijden, want het openingsweekeinde was een ‘double-header’ met een race op zaterdag en een race op zondag. Van de races wordt in het boek uitgebreid verslag gedaan in woord en beeld, inclusief een overzicht op twee pagina’s van alle klassewinnaars (21 in getal) die allemaal ook zijn afgebeeld. Ook de volledige raceuitslag is afgedrukt.

De aparte hoofdstukken over de acht wedstrijden die het seizoen vormden maken uiteraard het overgrote deel van het boek uit, in totaal zo’n 160 van de 240 pagina’s. Dan is er een hoofdstuk over de virtuele NLS en is er ook een pagina inclusief eindstand gewijd aan elke afzonderlijke klasse. Een portret van de kampioenen van Adrenalin Motorsport en een uitgebreid gedeelte met alle uitslagen en eindstanden plus een historisch overzicht van alle kampioenen sinds 1977 ronden het geheel af.

Nürburgring Langstrecken-Serie 2024, uitgave Gruppe C Motorsport Verlag, 240 pagina’s, formaat 23,5 x 31,5 cm, gebonden in hardcover, Duits- en Engelstalig, ISBN 978-3-948501-37-2, prijs 40 Euro. Bestellingen: https://www.gruppec-verlag.de/products/nurburgring-langstrecken-serie-2024

DTM 2024

Vorig jaar kende Porsche een bijzonder sterk seizoen in de Duitse raceserie DTM, dat culmineerde in de titelwinst voor Thomas Preining in het rijdersklassement. Dit jaar kwamen de Porsches er in de strijd om de titel niet aan te pas, wat deels ook te maken heeft met de ‘balance of performance’, die wellicht vorig jaar in sommige gevallen iets te positief was en misschien ook wel daarom dit jaar wat minder gunstig uitviel. Helemaal waterdicht krijg je dat soort dingen nooit, in het FIA WEC mogen coureurs en teamleden zelfs op straffe van sancties niet meer over de ‘BoP’ spreken…

Goed, er was dit seizoen nog wel één Porsche-overwinning in de DTM, titelverdediger Thomas Preining won de zondagsrace op de Lausitzring, maar daarna waren er nog maar twee podiumplaatsen: Preining eenmaal tweede in Spielberg, Güven eenmaal derde in Hockenheim. Zo kwam Preining dan ook niet verder dan de vijfde plaats in de eindstand, met 80 punten achterstand op kampioen Bortolotti (Lamborghini). Güven, in totaal slechts drie keer in de top tien, sloot het jaar als 16e af.

Het volledige verhaal van het DTM-seizoen 2024 is te lezen in het officiële jaarboek van de serie, dat sinds de overname van de DTM door de Duitse automobielclub ADAC vorig jaar gelukkig weer in ere is hersteld. De vijf ontbrekende jaren van 2018 tot en met 2022 krijgen we natuurlijk nooit meer ingevuld, maar goed, iets is altijd nog beter dan niets. De eerste 60 pagina’s zijn besteed aan onder andere een voorwoord, een terugblik op het jubileumweekeinde op de Norisring waar het 40-jarig bestaan van de DTM gevierd werd alsmede een overzicht van alle auto’s en rijders. Dan is er een verslag van de test in Hockenheim, gevolgd door verslagen van elk van de acht raceweekeinden, met in totaal 14 pagina’s per evenement inclusief de bijbehorende uitslagen van kwalificaties en races. Portretten van de kampioenen ronden het DTM-gedeelte af.

Het slotdeel van het boek is gevuld met terugblikken op de seizoenen in ADAC GT Masters, ADAC GT4 Germany, Prototype Cup Germany, NXT Gen Cup en Porsche Carrera Cup Deutschland. Een compleet en keurig verzorgd overzicht.

DTM 2024, uitgave Gruppe C Motorsport Verlag, 224 pagina’s, formaat 23,5 x 31,5 cm, gebonden in hardcover, Duitstalig, ISBN 978-3-948501-34-1, prijs 40 Euro. Bestellingen: https://www.gruppec-verlag.de/products/dtm-2024

Kalender 24h Nürburgring 2025

Sinds een aantal jaren is er ook een eigen kalender die is gewijd aan de 24-uursrace op de Nürburgring. Zoals bekend was de race van dit jaar een ingekorte versie, want van de onderbreking op zaterdagavond rond 23.20 uur tot aan de herstart op zondag om 13.30 uur met slechts vijf ronden achter de safety-car werd er niet meer geracet. Niettemin waren er natuurlijk toch weer ruim voldoende foto’s om een fraaie kalender mee samen te stellen.

En dat deden de mensen van het Duitse Gruppe C Motorsport Verlag, dat ook al jarenlang het officiële jaarboek van de 24-uursrace uitgeeft. Er is keuze uit twee foto’s per maand, waarbij Porsche-liefhebbers uiteraard niet te kort komen. Gelijk in januari is het al raak met een geweldige overzichtsfoto van alle Porsches in de race, ongeveer een derde van het totale deelnemersveld! Ook opnames van de Falken-Porsche tijdens de formatieronde, de Grello-Porsche vooraan het veld bij de start van de race en als minuscuul detail in het landschap tijdens de wedstrijd en de Sorg Rennsport-Cayman GT4 zijn prachtig.





Ook de foto’s waarop het niet in eerste instantie om Porsches gaat, zijn natuurlijk van hoog niveau, van e een fraaie opname van de tot de laatste plek toe gevulde paddock via de ongelooflijk drukke startopstelling tot aan spannend actiebeeld van de wedstrijd. Ook de Falken Drift Show ontbreekt niet, net als foto’s van pitstops, de finish van de wedstrijd en ook het rode licht in de mist, symbolisch voor de race van dit jaar.

De afwerking is prachtig, met spotvernis op de titelpagina die als altijd het winnende team van de actuele race toont. De kalender is gedrukt in A2-formaat op hoogwaardig papier.

24h Nürburgring-Kalender 2025, uitgave Gruppe C, 26 pagina’s met kartonnen achterzijde en spiraalbinding, formaat 67 x 48 cm, ISBN 978-3-948501-36-5, prijs 40 Euro. Bestellingen: https://www.gruppec-verlag.de/products/24h-nurburgring-kalender-2025

Kwartetspellen 24h Nürburgring 2024 en Champion

Tenslotte stellen we twee varianten van het welbekende kwartetspel voor, die ook voor autosport- en Porsche-liefhebbers interessant zijn: een editie waarin de 24-uursrace van de Nürburgring 2024 centraal staat, en een versie die geheel is gewijd aan de winnaars van de 24-uursrace in de Eifel sinds de première van het evenement in 1970. Met de race van dit jaar waren eindelijk de 52 vol, zodat er ook een volwaardig kwartetspel met 13 kwartetten van gemaakt kon worden.

Het kwartet van de race van 2024 toont bijna de helft van het deelnemersveld van in totaal 127 auto’s. Dat daarbij de grootste aandacht uitgaat naar de dikke GT3-auto’s in de topklasse SP9 en de hoge klassen SP10 (GT4), Cup 2 (voor de 911 GT3 Cup) en Cup 3 (voor de Cayman GT4) ligt voor de hand, maar er zijn zeker ook andere deelnemers, zoals de populaire Dacia Logan van Ollis Garage Racing of een redelijk standaard BMW 325 uit de klasse SP4. Daarbij kan het spel naast de klassieke variant als kwartet ook als troefspel worden gebruikt, waarbij de op de kaarten afgedrukte aspecten als klassering in de race, startplaats, snelste rondetijd, positie in de klasse, gereden kilometers, pitboxnummer, aantal pitstops en cilinderinhoud bepalend zijn.

Het ‘Champion’-kwartet toont alle winnaars van de 52 tot dusver verreden edities van de 24-uursrace op de Nürburgring, beginnend met de Koepchen-BMW 2002 van Hans-Joachim Stuck en Clemens Schickentanz uit 1970 tot aan de winnaar van dit jaar, de Scherer Sport-PHX-Audi R8 van Frank Stippler, Christopher Mies, Ricardo Feller en Dennis Marshall. Ook de Nederlandse racewinnaars Duncan Huisman (2005, BMW), Jeroen Bleekemolen (2013, Mercedes), Nicky Catsburg (2020, BMW) en Robin Frijns (2022, Audi) zijn te zien, althans hun auto’s. En natuurlijk de diverse winnende Porsches, van de Müllerbräu Racing-911 (1976 en 1977) tot aan de vele successen van de diverse Manthey-Porsches, bekroond met de tot dusver laatste Porsche-zege met de ‘Grello’-911 in 2018. Als troefspel spelen factoren als klassering hierbij geen rol (de afgebeelde auto’s zijn immers allemaal winnaars), maar wel zaken als startnummer, het aantal deelnemers, het aantal afgelegde ronden, het aantal gereden kilometers, het aantal rijders op de winnende auto, het aantal deelnemers in de klasse en het percentage geklasseerde deelnemers.

Kwartet 24h Nürburgring 2024, uitgave Gruppe C Motorsport Verlag, 52 kaarten, 59 x 91 mm, in kartonnen doosje, 5,95 Euro. Bestellingen: https://www.gruppec-verlag.de/products/quartett-24h-rennen-am-nurburgring-2024

Kwartet 24h Champion, uitgave Gruppe C Motorsport Verlag, 52 kaarten, 59 x 91 mm, in kartonnen doosje, 5,95 Euro. Bestellingen: https://www.gruppec-verlag.de/products/champion-quartett