Cadeautip 2: Porsche 917 – The Film / Der Film

In de decembermaand stelt Vierenzestig.nl een aantal cadeautips voor, om te geven, om te krijgen of om jezelf een plezier mee te doen. Natuurlijk allemaal met een Porsche-link. Vandaag deel 2, een schitterende documentaire over de Porsche 917 op DVD, al dan niet in combinatie met een mooi boek.

De Porsche 917 is ongetwijfeld een van de meest tot de verbeelding sprekende auto’s uit de rijke racehistorie van Porsche. “Too good to race” is op deze auto zonder meer van toepassing, want zowel in het WK voor merken als later in de Noord-Amerikaanse Can-Am-serie werden na de verpletterende successen van de Porsche-sportwagen de reglementen zodanig aangepast dat de 917 niet meer kon racen. Zo duurde de carrière van de auto slechts een paar jaar.

Als er nu ergens een 917 wordt aangekondigd voor een historisch evenement, of het nu rijdend of slechts statisch is, is dat altijd goed voor een enorme belangstelling. De speciale 917-tentoonstelling in 2019 in het Porsche Museum trok heel wat bezoekers en tijdens de Porsche Rennsport Reunion, die om de drie tot vijf jaar wordt gehouden in de Verenigde Staten en als een van de grootste Porsche-evenementen wereldwijd geldt, is de 917 steevast een van de sterren van de show.

Boeken over de 917 zijn er legio, maar bewegend beeld is er niet zoveel – afgezien natuurlijk van de film ‘Le Mans’ van Steve McQueen, waarin de 917 in de beroemde Gulf-kleuren een belangrijke rol speelt, wat ongetwijfeld heeft bijgedragen aan de enorme populariteit en de mythevorming rondom de auto. De Duitse uitgever McKlein komt nu met een documentairefilm over de 917, gemaakt door de Oostenrijkse filmproducent Helmut Deimel. Dat is op zich al iets om van te watertanden, want wie Deimels geweldige rallyfilms (‘Evolution des Driftwinkels’ is een klassieker) en zijn opnamen voor Audi en Mercedes kent, weet welke pareltjes hij weet te realiseren.

Voor de film over de 917, verschenen als ‘Edition Porsche Museum’, heeft Deimel gebruik gemaakt van originele historische opnamen, maar ook heel wat eigen materiaal geproduceerd in de vorm van interviews met tal van betrokkenen. Coureurs als Richard Attwood, Derek Bell, Vic Elford, Hans Herrmann, Gérard Larrousse en Gijs van Lennep komen aan het woord. Ze spreken over hoe het was om de auto te rijden en nemen daarbij ook geen blad voor de mond. “De fabrieksrijders durfden er niet mee te rijden”, zegt Elford bijvoorbeld, terwijl David Piper zonder omhaal vertelt over hoe hij bij een ongeluk tijdens de opnamen van de film ‘Le Mans’ een deel van zijn been verloor. “That was very unfortunate.”

Ook Ferdinand Piëch, de geestelijk vader van de auto, komt uitgebreid aan het woord, net als Kurt Ahrens en Willi Kauhsen, die een belangrijke rol speelden bij de ontwikkeling, inclusief zware crashes op de testbaan van Ehra-Lessien, waarvan ook beelden te zien zijn. De hele geschiedenis van de auto wordt belicht, van de drie seizoenen in het WK voor merken en de drie jaren met de 24 Uur van Le Mans – inclusief de overwinningen van Attwood/Herrmann in 1970 en Van Lennep/Marko in 1971 – via de successen in de CanAm-serie in Noord-Amerika en de Interserie in Europa tot het snelheidsrecord van Mark Donohue met de 917-30 als spectaculair slotakkoord.

De 82 minuten durende film is met naar keuze Duits of Engels gesproken commentaar (met ondertiteling waar nodig) te zien op de DVD, die in doosje geleverd wordt voor 29,90 Euro. Er is ook een Premium Edition, bestaande uit de DVD in combinatie met een 60 pagina’s tellend fotoboek met hardcover, uitgevoerd in vierkant formaat van 28 x 28 cm. De foto’s zijn uiteraard opnames van actie uit races, maar ook foto’s die zijn gemaakt in werkplaatsen en in het rennerskwartier, wat mooie sfeerbeelden oplevert. Het geheel is chronologisch ingedeeld, beginnend met de ontwikkeling van de auto, de presentatie tijdens de Salon van Genève in 1969 en vervolgens de seizoenen waarin de auto in actie kwam, elk met een eigen hoofdstuk. Citaten van de in de film geïnterviewde personen verlevendigen het boek. Iets voor de echte liefhebbers en/of voor de verzamelaars die echt alles willen hebben.

Helmut Deimel: Porsche 917 – The Film / Der Film. Productie: Powerslide Film e.U., distributie: Racingwebshop.com, DVD, 82 minuten, Duits en Engels.

Premium Edition: DVD in fotoboek, 60 pagina’s, 28 x 28 cm, hardcover, tekst in Duits en Engels, ISBN 9-120-044-860-2-53.