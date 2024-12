Groeten uit Weissach – Porsche Motorsport Night of Champions 2024

Het is al decennialang een goede traditie dat Porsche zijn succesvolste autosportklanten tijdens de jaarlijkse Night of Champions extra in de schijnwerpers zet en bij die gelegenheid ook de successen van de eigen fabrieksrijders en -teams op feestelijke wijze viert. Als altijd vond de festiviteit plaats in het Casino, het voormalige bedrijfsrestaurant op het test- en ontwikkelingscomplex in Weissach. In het gezelschap van zo’n 400 aanwezigen (alleen degenen die uit Groot-Brittannië kwamen, ontbraken grotendeels, omdat vanwege het weer daar vrijwel alle vluchten waren geannuleerd) bevonden zich ook zes mediavertegenwoordigers, waaronder uw redacteur. Leuk was dat er heel wat Nederlandse successen te vieren waren. Wat en wie we er allemaal zagen, leverde genoeg op voor een uitgebreide “Groeten uit”.

We waren tijdig in Stuttgart, dus konden voorafgaand aan de festiviteiten nog even eeen bezoek brengen aan het Porsche Museum, wat altijd de moeite waard is. Enkele verlichte sterren zorgden bij het natte en grauwe weer voor een beetje sfeer.

Een mooi rijtje 917’s.

Een mooi rijtje 911 GT1’s.

En een doorkijk met blik op een deel van de speciale tentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de turbomotor bij Porsche

In het museum troffen we oud-coureur Sascha Maassen (“Als je maar niet schrijft dat ik ook een museumstuk ben!”), die ook met Porsche vele successen behaalde en tegenwoordig volop actief is als coach van juniorrijders. Hij leidde de Franse coureur Dorian Boccolacci rond, die daags ervoor officieel was aangekondigd als de nieuwe ‘Selected Driver’ van Porsche Motorsport Asia. Boccolacci, die we nog kennen vanuit het EK Formule 3, won vorig jaar de titel in de Franse Carrera Cup en scoorde dit jaar goed in de GT World Challenge Europe. Als ‘Selected Driver’ van Porsche Motorsport Asia treedt hij in de voetsporen van Alessio Picariello en Yifei Ye. Boccolacci was er samen met zijn Franse landgenoot Alexandre Gibot, die Porsche Motorsport Asia leidt.

Natuurlijk liepen we ook even door de museumwinkel, waar Porscheliefhebbers hun hart kunnen ophalen. Van specifieke kerstboomdecoratie…

…en Porsche-kersttruien en jumpsuits…

…tot aan miniaturen met kerstboom. Maar wij hielden de creditcard op zak.

Na een kleine late lunch in de vorm van koffie en een ‘Butterbrezel’ bij een bakker in de buurt vertrokken we naar het nabijgelegen hotel.

Gelegen op een industrieterrein en met de charme van een ziekenhuis, zo’n typisch hotel voor vertegenwoordigers en zakelijke trainingen. Het heette jarenlang Abacco, tegenwoordig officieel Abacco by Rilano en binnenkort wordt de naam zoals bij alle hotels van de Rilano-groep gewijzigd naar Elaya. Voor de liefhebbers: in het hotel bevindt zich wel een uitstekend steakrestaurant. Vorig jaar was het hotel onderkomen voor degenen die met Vierenzestig.nl het Porsche Museum bezochten.

De etages en conferentieruimtes zijn genoemd naar bekende autosportgrootheden uit de regio en bekende circuits of evenementen, de link met de autoindustrie is onmiskenbaar.

En het moet gezegd: de kamers zijn er keurig en de bedden slapen prima.

Per shuttlebus gingen we samen met alle andere gasten van Porsche die in hetzelfde hotel verbleven naar de feestlocatie in Weissach, een kleine 40 minuten rijden. Buiten stond een Formule E-auto opgesteld.

Leuk om er weer te zijn!

Twee grootheden uit de succesvolle racehistorie van Porsche: vijfvoudig Le Mans-winnaar Derek Bell en technicus Norbert Singer, die vorige week zijn 85e verjaardag vierde en van de 917 in 1970 tot en met de 911 GT1 in 1989 bij 16 Le Mans-winnende Porsches betrokken was.

Ook uw redacteur stond op de wand met de namen van aanwezigen, zoals altijd in Duitsland onder de d.

De eerste twee Nederlanders die we er troffen, waren Paul van Splunteren (l.) en Sjoerd Teertstra, de vorige en huidige directeur van Pon Luxury Cars, waaronder Porsche Nederland valt.

Uit de historische collectie was de 917-10 van Herbert Müller gehaald, waarmee de Zwitser successen behaalde in de Interserie.

Een schril contrast met de moderne 963 LMDh, waarmee het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport successen behaalt in FIA WEC en IMSA.

De 40 tafels van elk tien personen waren keurig opgedekt.

Zulke details, daar houden we van! Boter met Porsche-logo. Voor de liefhebbers: er zijn zulke vormen voor ijsblokjes te koop.

Dirk Schouten, kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux, en cupmanager Olivier Aerts waren eer uiteraard ook. Voor Schouten is het nog onzeker wat hij volgend jaar gaat doen. “Ik kijk naar verschillende mogelijkheden: Duitse Carrera Cup, Supercup, maar ik sluit zeker ook niet uit dat ik nog een jaar in de Carrera Cup Benelux blijf en mijn titel verdedig”, zei hij.

Roger S. Penske (r.), ook bekend als ‘The Captain’, was voor de festiviteiten vanuit Amerika overgekomen en maakte gelijk van de gelegenheid gebruik voor een bezoek aan het Porsche Zentrum Mannheim, waarvan hij de eigenaar is. Links Alwin Springer, een Duitser die al sinds de jaren zestig in Amerika woont en, nadat hij eerst met zijn eigen onderneming Andial succesvol was, jarenlang de sportactiviteiten van Porsche in Amerika leidde. “Ik ben al sinds eind november in Duitsland, maar wil nu toch wel weer heel graag terug naar de zon”, lachte Springer.

Ook vanuit Amerika kwam John Doonan (m.), president van IMSA, hier met links Carlo Wiggers, hoofd teammanagement en business relations van Porsche Motorsport, en rechts Porsche-sportdirecteur Thomas Laudenbach.

Voor vader en zoon Gerwin en Morris Schuring was het hun eerste bezoek aan de Night of Champions van Porsche Motorsport. “Indrukwekkend hoe ze dit zo doen en wie je er allemaal tegenkomt”, vonden ze.

Oliver Schwab (l.) is seriemanager van de Porsche Mobil 1 Supercup. “We zitten volgend jaar in de Supercup alweer vol en ik ben blij dat we ook weer naar Zandvoort komen”, zei hij. Paul van Splunteren is uiteraard ook blij met de grote Nederlandseinbreng in de Porsche-merkencups.

Van links naar rechts op de foto: de Italiaan Dr. Vincenzo Tota, jarenlang actief voor BMW en later voor Audi, is de laatste jaren een van de vaste teamartsen voor de fabrieksrijders bij Porsche. Daarnaast tweevoudig Le Mans-winnaar Timo Bernhard, Ferdi Porsche, de volgende generatie van de familie die langzaam meer en meer taken van zijn vader Wolfgang overneemt en dit weekeinde ook de prijsuitreiking van de Porsche Cup voor zijn rekening nam, en Dr. Barbara Tota Burnengo, de dochter van Dr. Vincenzo Tota en manager van het bedrijf dat de medische diensten aan Porsche verleent. Voor wat betreft Timo Bernhard ziet het ernaar uit dat er ook volgend jaar weer een Nederlandse rijder voor zijn team in de Duitse Carrera Cup aan de start verschijnt.

Lisa Ramuschkat presenteerde de avond, Oliver Blume, voorzitter van de raad van bestuur van Porsche en het Volkswagen-concern heette de aanwezigen welkom.

Het Japans geïnspireerde voorgerecht bestond uit koshikari en geelvintonijn met een miso-vinaigrette, mierikswortel, wasabi, komkommer en sesam, gecombineerd met een buitengewoon lekkere Weißer Burgunder van het Weingut Friedrich Becker uit Schweigen in het Saarland, in het zuidwesten van Duitsland.

Aan tafel bij de familie Schuring, rechts Yasser Shahin, die samen met Morris Schuring de klasse-winnende 911 GT3 R van Manthey EMA in Le Mans reed.

De Duitse fotograaf Christof Sage, tevens uitgever van zijn eigen lifestyle-magazin ‘Sage’, keerde ’s middags terug van een verblijf op het eiland St. Maarten (“Speciaal voor jou, is tenslotte ook Nederland”, lachte hij tegen uw redacteur. “Wel ongelooflijk mooi daar overigens!”) en was ’s avonds direct alweer bij de Porsche Night of Champions. Onderweg raakte hij ook nog betrokken bij een aanrijding, maar door zulke kleinigheden laat hij zich niet uit het veld slaan. Als er ergens iets met prominenten te doen is, is Sage erbij!

Over prominenten gesproken: Rubens Barrichello kwam vanuit Brazilië en nam zijn prijs in ontvangst voor het winnen van de Endurance-titel in de Braziliaanse Porsche Challenge. Op de achtergrond Nicole Nagel, ooit actief voor het Porsche Museum, maar tegenwoordig verantwoordelijk voor alle merkencups bij Porsche Motorsport.

Voor Nederlandse rijders was het een uitzonderlijk goed jaar in de internationale Porsche-merkencupcompetities. Drie rijders uit één land die met elkaar vier kampioenstitels in de diverse cups wonnen is een feit dat, voorzover we konden nagaan, nog niet eerder voorkwam. Van links naar rechts op de foto: Dirk Schouten, kampioen Porsche Carrera Cup Benelux, Loek Hartog, kampioen Porsche Carrera Cup North America en Larry ten Voorde, kampioen Porsche Mobil 1 Supercup en Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland.

En ook Kay van Berlo was succesvol: hij won samen met zijn teamgenoot Curt Swearing de Pro-Am-titel in Pirelli GT4 America.

En toen mocht Larry ten Voorde nog een keer het podium op, ditmaal samen met teambaas Côme Lédogar van het team Schumacher CLRT, waarmee hij de titel in de Porsche Mobil 1 Supercup won. Links Nicole Nagel, rechts Michael Dreiser, hoofd verkoop Porsche Motorsport.

En hier, rechts naast Carrera Cup Benelux-kampioen Dirk Schouten, nog een succesvolle landgenoot: Robert de Haan, die bovenaan eindigde in het rookie-klassement van de Porsche Mobil 1 Supercup. Het ziet ernaar uit dat hij volgend jaar zijn deelname aan de Supercup met het Oostenrijkse team BWT Lechner Racing voortzet.

Tijd voor het hoofdgerecht: een duet van runderfilet van de Bodensee en 48 uur gegaarde kalfsschouder met truffeljus, aardappel met thijm en kervelwortel. Hier was de bijpassende wijn een Oostenrijkse genaamd Redmont, een cuvée van Blaufränkisch, Merlot en Zweigelt van het huis Markowitsch. Smaakte lekker, maar maakte ons niet zo enthousiast als de eerdere witte. Maar goed, kwestie van smaak.

Er was dit weekeinde geen ronde van de Porsche Carrera Cup Middle East, dus de gebroeders Lechner – die de serie organiseren – konden in Weissach zijn, in plaats van in Abu Dhabi. Hier in het midden Robert Lechner, geflankeerd door twee Duitse journalisten, Robert Seiwert (links) en Arno Wester (rechts), beide werkzaam voor Motorsport Magazin.

Loek Hartog, kampioen in de Porsche Carrera Cup North America, met partner Wiep en Volker Holzmeyer, hoofd Porsche Motorsport North America.



Illuster gezelschap van mensen met decennia autosportervaring en -succes met Porsche: presentatrice Lisa Ramuschkat met Derek Bell, Norbert Singer en Roger Penske.

Oliver Schwab en Nicole Nagel, mensen die trots kunnen zijn op het internationale succes van de Porsche-merkencups.

Ferdi Porsche en Roger Penske.

En natuurlijk moest Loek Hartog ook nog even de ‘Wall of Fame’ signeren.

Zwitserse connectie: Urs Kuratle, hoofd fabriekssport LMDh bij Porsche, en Rahel Frey, die volgend jaar met het team Iron Dames weer met Porsche in actie komt.

En met deze foto van de trofee van Loek Hartog sluiten we onze reportage af. Het was weer een memorabele avond!

Foto’s: Rebocar/R. de Boer