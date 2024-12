Christmas shopping in Stuttgart

We zijn toch in Stuttgart voor de jaarlijkse Night of Champions, de feestelijke seizoensafsluiting van Porsche Motorsport waar traditioneel in het ontwikkelingscentrum in Weissach de succesvolste Porsche-coureurs van over de hele wereld gehuldigd worden.

Daarbij maakten we natuurlijk van de gelegenheid gebruik om ook even een bezoek te brengen aan het Porsche Museum, want dat is altijd de moeite waard.

We bezochten ook de shop en legden vast wat er zoal aan mogelijke kerstcadeaus te vinden is. Van kersttruien en kerst-jumpsuits tot aan passende kerstboomdecoratie. En je hoeft er niet voor naar Stuttgart: ook Nederlandse Porsche Centra kunnen dit leveren, en anders is er nog Shop.porsche.com

Foto’s René de Boer, Rebocar