Cadeautip 1: Kalender Motorsport Classic 2025

In de decembermaand stelt Vierenzestig.nl een aantal cadeautips voor, om te geven, om te krijgen of om jezelf een plezier mee te doen. Natuurlijk allemaal met een Porsche-link. Vandaag deel 1, de prachtige zwart-witkalender Motorsport Classic 2025.

Natuurlijk heeft niemand meer een papieren kalender nodig om te weten welke dag het is, maar laten we eerlijk zijn: het is toch gewoon heerlijk om een mooie kalender aan de muur te hebben en iedere maand te kunnen genieten van een fraaie afbeelding? Die data ernaast of eronder nemen we dan gewoon op de koop toe!

De kalender Motorsport Classic van de Duitse uitgever McKlein is intussen zelf al een klassieker geworden, want de editie voor 2025 is al de 25e uitgave. Het concept is in al die jaren ongewijzigd gebleven: opnames uit de autosport uit de jaren vijftig, zestig en zeventig, allemaal in zwart-wit. Races en rally’s, actiefoto’s, maar ook technische details of situaties in de pits of op een serviceplaats bij een rally. Die laatste categorie is misschien nog wel het leukst om naar te kijken, omdat er vaak zo veel op te ontdekken valt! Al zijn de fraaie actiefoto’s natuurlijk ook puur genieten.

Porsche-liefhebbers komen direct bij de titelpagina al aan hun trekken, want de opname van een vliegende 908/3, onmiskenbaar op de Nürburgring, is ronduit spectaculair en laat zien hoeveel inzet en gedrevenheid de coureurs met de auto’s van toen aan de dag legden. De afbeelding komt uit de 1000-kilometer-race op de Nürburgring in 1970 en toont de JW Automotive-Porsche van Brian Redman en Jo Siffert.

In januari, de eerste ‘echte’ kalendermaand, is er een prachtige, sfeervolle nachtopname van een Porsche 904 tijdens de Rally Monte Carlo 1965. Het is de auto van Eugen Böhringer en Rolf Wüterich, in actie op de Col de Turini, traditioneel een van de scherprechters in de winterse rally. De 904 is natuurlijk vooral bekend van circuitraces, het is bijzonder om de auto hier tijdens een rally te zien.

De derde opname die bij Porsche-liefhebbers speciale aandacht verdient, is de foto in de maand juni, die de startfase van de 24 Uur van Le Mans in 1970 toont. Porsche 917’s (Kurzheck en Langheck), Ferrari’s, Matra’s en Alfa Romeo’s vormden het voorste deel van het startveld en zijn prachtig in beeld gebracht.

Natuurlijk is er behalve deze specifieke Porsche-foto’s nog veel meer. Formule 1, 12 Uur van Sebring, Deutsche Rennsport-Meisterschaft op de Norisring, de 24 Uur van Spa-Francorchamps, sportwagenraces van de Nürburgring tot Argentinië, kortom volop keuze en variatie.

In totaal telt de kalender 26 pagina’s met kartonnen achterzijde en spiraalbinding. Motorsport Classic 2025, uitgave McKlein Publishing, formaat 67 x 48 cm, ISBN 978-3-947156-60-3, prijs 49 Euro. Bestellingen: www.racingwebshop.com