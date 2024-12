Nog tot en met 8 december: Genieten op Essen Motor Show

Liefhebbers van snelle en/of sportieve auto’s, autosport, tuning, klassiekers en alles wat daarmee samenhangt, kunnen nog tot en met volgende week zondag, 8 december, terecht in het expocomplex van de West-Duitse stad Essen – vanuit het midden van ons land in minder dan twee uur bereikbaar – voor de jaarlijkse Essen Motor Show. Dat er ook op het gebied van Porsches genoeg te zien is, spreekt voor zich. Vierenzestig.nl was al op de openingsdag ter plekke en keek rond.

De Essen Motor Show heeft een historie die al teruggaat tot 1968, toen in de stad in het Ruhrgebiet de eerste Internationale Sport- und Rennwagen-Ausstellung Essen gehouden werd. Het idee van initiatiefnemer Wolfgang Schöller was om een groot publiek na afloop van het autosportseizoen de gelegenheid te bieden, succesvolle race- en rallyauto’s van dichtbij te bewonderen, zonder daarvoor naar een circuit te hoeven. In 1970 ging Schöller een samenwerking aan met Formule 1-coureur Jochen Rindt, die zelf in Wenen al een show met raceauto’s organiseerde. Zo kreeg de show in Essen de titel Jochen Rindt Show, ondanks het feit dat Rindt op 5 september 1970 in Monza bij een ongeval om het leven kwam. De show die zijn naam droeg was een fraai postuum eerbetoon. Weduwe Nina Rindt bleef tot 2005 in een adviserende rol aan de show verbonden. Sinds 1996 draagt het evenement de naam Essen Motor Show.

Autosport is nog steeds een wezenlijk onderdeel van de show, maar het accent is de laatste tientallen jaren toch meer verschoven in de richting van tuning en individualisering. Wie zijn of haar auto een eigen uitstraling wil geven, van verlagingsset tot uitlaatsysteem en van speciale verlichting tot geuildsinstallatie, kan in Essen uitstekend terecht. Ook auto-onderhoudsproducten, lifestyle-artikelen en verzamelobjecten (waarvan het lang niet altijd duidelijk is of ze iets met auto’s te maken hebben) zijn er te vinden.

Wie Porsches uit de autosport wil zien, hoeft in Essen niet lang te zoeken. Op de – enorme – stand van de Duitse autoclub ADAC in hal 3 staat prominent de groen-gele 911 GT3 R, bijgenaamd ‘Grello’, van het team Manthey, waarmee de Oostenrijker Thomas Preining het afgelopen seizoen deelnam aan de raceserie DTM. Er tegenover, op de stand van onderstelspecialist KW, een groene Manthey-911. Verder nog gezien in hal 3: een 911 uit de Porsche Sports Cup en een soort van Groep 5-achtige creatie op een lift van Twin Busch.

Hal 1 is gewijd aan Classic Cars en wordt ingevuld door organisator SIHA, ook de stuwende kracht achter de jaarlijkse beurs Techno Classica in Essen, die volgend jaar in april nog eenmaal onder die naam en onder de vlag van SIHA op die locatie plaatsvindt, voordat vanaf 2026 de organisatie van de beurzen Retro Classics in Stuttgart en Neurenberg de klassiekerbeurs in Essen overneemt. In deze hal een reeks gebruikte Porsches voor soms wel heel enthousiaste prijzen: het begrip “beursaanbieding” betekent niet noodzakelijkerwijs een gunstig aanbod. Ook in de hallen 2 (eveneens Classic Cars), 7 en 8 (tuning en autosport) kwamen we Porsches in allerlei hoedanigheden tegen. En natuurlijk zijn we niet eenkennig, dus we genoten net zozeer van tal van fraaie auto’s van andere merken. Voor wat betreft sommige individuele aanpassingen zijn we niet over elke ingreep even enthousiast, maar goed, smaken verschillen. Vast staat in ieder geval dat er voor liefhebbers in de hallen van de Messe Essen genoeg te zien is!

Dat kan nog tot en met zondag 8 december. Openingstijden zaterdag en zondag 9.00-18.00 uur, maandag tot en met vrijdag 10.00-18.00 uur. Toegangsprijs 20 Euro voor volwassenen, 16 Euro voor kinderen van 6-16 jaar. Middagkaart (maandag-vrijdag vanaf 14.00 uur) kost voor alle bezoekers 14 Euro. Alle informatie en voorverkoop: www.essen-motorshow.de