Feestelijke prijsuitreiking als slotakkoord geslaagd seizoen Porsche Carrera Cup Benelux

Afgelopen vrijdagavond vond de officiële prijsuitreiking van de Porsche Sprint Challenge Benelux en de Porsche Carrera Cup Benelux plaats in het schitterende nieuwe pand van Porsche Centrum Brabant in Oisterwijk, goed bereikbaar vanuit zowel Nederland als België. Het prachtige onderkomen was een perfecte locatie voor deze feestelijke bijeenkomst, waar nog eens werd teruggeblikt op het afgelopen seizoen in de Porsche-raceklassen. Vierenzestig was ter plekke.

Het nieuwe onderkomen van Porsche Centrum Brabant, strategisch gelegen tussen ‘s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven, is uitgevoerd volgens het ‘Destination Porsche’-concept van de Duitse sportwagenfabrikant, dat als leidraad voor alle dealers wereldwijd geldt. Wat er in de afgelopen twee jaar in Oisterwijk is gerealiseerd, is zonder meer indrukwekkend te noemen.

Licht in de duisternis. Raceauto’s in de showroom, dat zie je ook niet iedere dag!

Robert van Barneveld was de stuwende kracht achter het omvangrijke nieuwbouwproject, dat hem de afgelopen twee jaar veel energie en inzet heeft gekost, maar het resultaat mag er zijn. Uw redacteur werkte in 2008 al samen met Van Barneveld, die toen teammanager was van het zeer succesvolle raceprogramma van Van Merksteijn Motorsport by Equipe Verschuur met de Porsche RS Spyder. Mooie herinneringen!

Arriverende bezoekers werden verwelkomd met een feestelijk glas. Ondertussen werd de laatste hand gelegd aan de geëxposeerde Cup-auto’s, die er natuurlijk stralend bij moesten staan.

“Champion 2024”: de kampioensauto van Dirk Schouten. GP Elite had ook de auto van Huub van Eijndhoven uit de Porsche Carrera Cup Deutschland meegenomen. En nog een kampioensauto, die van Philip Wils, die de titel in de Porsche Sprint Challenge Benelux op zijn naam schreef.

Goede stemming bij Olivier Aerts, seriemanager van de Porsche Carrera Cup Benelux (r.) en Norman Simon, die met het door hem ontwikkelde online-platform OnGrid een perfecte oplossing biedt voor het hele administratieve gedeelte dat met een raceserie te maken heeft, van inschrijving tot uitslagen en alles wat daartussen zit. De Carrera Cup Benelux maakt ook gebruik van dit digitale platform, net als meer en meer andere raceseries over de hele wereld.

Luc Vanderfeesten, DGA van PGZ en daarmee van Porsche Centrum Brabant, en Mark Koense, die de avond op de van hem bekende plezierige wijze aan elkaar praatte. Op de rechterfoto Mark Koense (r.) met Rudi Penders, die met Prospeed de belangen van Porsche Customer Racing Benelux behartigt.

Er moesten heel wat prijzen worden uitgereikt. Fraaie verzilverde bekers…en speciaal vervaardigde trofeeën. Natuurlijk kwam ook de inwendige mens niets tekort.

Tijd om na te praten over een enerverend seizoen.

Voor Niels Langeveld betekende de deelname aan de Porsche Carrera Cup Benelux een nieuwe stap in zijn carrrière, na de vele successen die hij behaalde in de TCR-toerwagenracerij. Met zijn resultaten in de Porsche leverde hij samen met kampioen Dirk Schouten een belangrijke bijdrage aan de titelwinst van Q1 Trackracing in het teamklassement van de Carrera Cup Benelux. Langeveld wil volgend jaar graag door in de serie, “maar het is best een kostbare aangelegenheid”, gaf hij toe.

Vlaams onderonsje met v.l.n.r Marc Goossens, die als vertegenwoordiger van het succesvolle Belgische Porsche-team Red Ant Racing ter plekke was, Luc Vanderfeesten van PGZ en Porsche Centrum Brabant, en collega Joost Custers van Autosportwereld.be, die tevens de persberichten van de Carrera Cup Benelux voor zijn rekening neemt. Luc Vanderfeesten was de afgelopen jaren zelf ook als rijder actief in de Carrera Cup Benelux en maakte er bepaald geen geheim van dat het “toch wel weer kriebelt”. Nu de nieuwbouw van zijn Porsche Centrum Brabant succesvol is afgerond, heeft hij wellicht weer tijd om zijn raceactiviteiten opnieuw op te pakken.

Rudi Penders met Marc Schipper van Team GP Elite, ook een vaste waarde in de Porsche Carrera Cup Benelux. Op de rechterfoto Olivier Aerts en Lars Plato, de onvermoeibare organisatoren van de Carrera Cup Benelux en de Sprint Challenge Benelux (en niet te vergeten de Sprint Challenge Southern Europe), met Marc Schipper en Donna Rutten, event manager van Porsche Nederland.

Ook Benelux-teams (in dit geval Belgische teams) die in andere series succesvol waren met Porsche, werden voor het voetlicht gehaald, zoals hier Q1 Trackracing voor het succes in de 24 Uur van Zolder en Red Ant Racing voor het winnen van de titel in de 992-klasse van de 24H Series.

Voor Benjamin Paque was er een fraaie chronograaf als beloning voor zijn prestaties in de kwalificaties, want hij won de TAG Heuer Pole Position Award in de Porsche Carrera Cup Benelux. Met vier snelste kwalificatietijden was hij even vaak de snelste als Kalle Rovanperä, maar het grotere aantal tweede plaatsen gaf de doorslag in het voordeel van Paque.

Aan sportiviteit is er bij Porsche toch al geen gebrek, maar wie nog betere prestaties wil, kan ook bij Porsche Centrum Brabant terecht voor aanpassingen van Manthey. Deze avond konden we er ook terecht voor een heerlijk malse sukade met pistache als hoofdgerecht.

De top drie uit de Porsche Sprint Challenge Benelux, v.l.n.r .runner-up Niels Troost, kampioen Philip Wils en de als derde geklasseerde Menno van de Grijspaarde, en de top drie in de algemene rangschikking van de Porsche Carrera Cup Benelux, v.l.n.r. Paul Meijer, kampioen Dirk Schouten die de trofee krijgt, en Benjamin Paque.

Lars Plato (r.), de onvermoeibare spin in het web van de Cup- en Challenge-organisatie, haalde op vrijdag op Zandvoort zelf zijn racelicentie, dus begrijpt nu nog beter waar rijders het over hebben. Links Ruurd Neurink, head of strategy Pon Luxury & Performance Cars, die uiteraard ook zeer tevreden is met de ontwikkeling van de Porsche-sportactiviteiten in de lage landen, van de Track Experience tot aan de Carrera Cup.

Ook kampioen Dirk Schouten mocht een fraai TAG Heuer-uurwerk in ontvangst nemen, dat hij ook direct om deed.

Bas Koeten was met zijn gelijknamige team dit seizoen ook in de Porsche Carrera Cup Benelux actief. Volgend jaar zullen deze activiteiten worden voortgezet, samen met diverse races in de lange-afstandscompetitie van Creventic, waarvoor hij onder andere de Indiase filmster annex coureur Ajith Kumar aan boord heeft gehaald. “Dat is in India echt iemand met de status van Tom Cruise”, vertelde Koeten. “Hij heeft al de nodige ervaring met formulewagens en wil nu met zijn eigen team Ajith Kumar Racing aan lange-afstandsraces deelnemen, waarbij wij het operationele deel voor onze rekening nemen. De Michelin 24H Dubai in januari wordt ons eerste evenement.”

En zo wordt er nu alweer vooruit gekeken naar volgend jaar. Bij het vertrek was er voor alle aanwezigen nog een fraai geschenk in de vorm van een box met vier boekjes onder de titel “Back to the roots”, met uitgebreide reisroutes naar Stuttgart, Gmünd, Leipzig en Le Mans, plaatsen die een belangrijke rol spelen in de rijke historie van Porsche. Wellicht een leuk idee voor de periode tot aan de start van het nieuwe raceseizoen in de Porsche Carrera Cup Benelux!