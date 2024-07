Het nieuwe Porsche Centrum Brabant

Op 5 juli is Porsche Centrum Eindhoven overgegaan naar Porsche Centrum Brabant. 64 stond natuurlijk te popelen om in het nieuwe bedrijf rond te kijken. Gelukkig wilde Robert van Barneveld, Business Development Directeur PZG, graag tijd voor ons vrij maken en zo stonden Alain en ik op 23 juli voor de deur… bij Porsche Eindhoven.

Het verlaten bedrijf dus. Daar hadden we met Robert afgesproken om nog een keer het oude vertrouwde Porsche Centrum te bezoeken, een soort van afscheid eigenlijk. En zo gek, al na zo een korte tijd heeft het niet alleen een verlaten, maar ook een beetje vervallen indruk. We hadden even tijd om de buitenkant goed te bekijken want kort na het afgesproken tijdstip ontving Alain een foto van Robert dat hij iets verlaat was…

Tja… Maar al snel arriveerde Robert en liet hij ons binnen bij Porsche Centrum Eindhoven. Alleen is dat geen Porsche Centrum Eindhoven meer. “De ziel is er uit” aldus Robert, “de mensen, de Porsches, de drukte. Dat alles maakte het Porsche Centrum Eindhoven”. Inderdaad. We staan in een grote, praktisch lege en stille ruimte, die je totaal niet herinnert aan Porsche Centrum Eindhoven, ondanks de Porsche gerelateerde spullen die er nog staan of hangen. Allebei voelen we direct wat Robert bedoelt. Het oude vertrouwde is weg.

We wandelen door het verlaten pand terwijl Robert vertelt dat hij trots is op de medewerkers die de verhuizing in een paar dagen voor elkaar hebben gekregen en dat iedereen de handen uit de mouwen heeft gestoken om deze gigantische klus voor elkaar te krijgen.

De verhuizing was hard nodig

“We zijn in de 20 jaar echt uit ons pand gegroeid” legt Robert uit. “PCE werd een begrip in Porschekringen en was erg succesvol. De laatste tijd werd het moeilijk om de steeds groter wordende klantenkring de service te bieden die zij van ons gewend is. Zo was bijvoorbeeld het vinden van een parkeerplaats soms een crime, onze gastvrouwen moesten en de gasten ontvangen, en de telefoon opnemen en de vervangende auto’s meegeven. Daarbij waren de routes in het bedrijf onlogisch. Het kon niet anders en onze medewerkers hebben het weten te camoufleren door nog harder hun best te doen, maar je begrijpt dat het intern niet altijd even gezellig was. De directie begreep dit en heeft een aantal jaren geleden besloten te verhuizen naar een groter pand.” Drie en een half jaar nadat de juiste locatie was gevonden is het eindelijk zover en wij gaan nu kijken.

Porsche Centrum Brabant is niet te missen

Foto: Porsche Centrum Brabant

Op bovenstaande foto kunt u zien hoe enorm groot het nieuwe onderkomen is. Als u komt aanrijden ziet u de zilverkleurige gevels al snel. Fraai en indrukwekkend. Geweldig om nu in werkelijkheid te zien wat we eerder als maquette hebben gezien.

Robert legt uit dat bij het ontwerp is uitgegaan van het gemak voor de klant. Dat merk je al als je je auto parkeert op het parkeerterrein. Ruimte, heel makkelijk om uit te stappen omdat je het portier voldoende kunt openen. Alle parkeerplekken zijn drie meter breed. Kom daar maar eens om tegenwoordig. Maar ook bij de indeling van het pand staat gemak voor de klant centraal.

Warm welkom

Robert nodigt ons uit om naar binnen te gaan en we komen in een sfeervolle grote ruimte. Het is heel knap wat men met verlichting kan doen, want de verlichting is zo gemaakt dat het helder is, maar ook warm. Het voelt sowieso uitnodigend aan als je binnenkomt. Ik voelde me gelijk prettig, moeilijk te omschrijven, maar gelukkig hebben we beeldmateriaal.

Het hart van de begane grond is de showroom met daarin de nieuwe Porsches en de klassiekers. Rondom het hart zijn kantoorruimtes, balies voor het magazijn, de werkplaats en de verhuurafdeling en twee afleverruimtes, waarin uw nieuwe Porsche in alle rust aan u wordt overhandigd. Zoals bijvoorbeeld de Panamera hieronder.

Ook de verkoopadviseurs hebben een plek aan de ring van de showroom, niet meer individueel, maar in een gezamenlijk kantoor. Efficiënter, maar ook prettiger. In de showroom staan diverse comfortabele zitplaatsen om gesprekken te voeren en uiteraard zijn er afgesloten ruimtes indien de klant dat prettiger vindt.

Werkplaatsen

In het algemeen wordt met de werkplaats de plaats waar onderhoud en reparatie aan uw auto plaatsvindt bedoeld. Maar op de schadeafdeling en detailingafdeling wordt ook aan auto’s gewerkt, dus neem ik de vrijheid om het meervoud te gebruiken. Mensen, wat een verschil met de tijd dat ik in de werkplaats aan auto’s stond te sleutelen. Dezelfde lichtinval als in de showroom en er schettert geen muziek door de werkplaatsen. Dat komt doordat het hele audiosysteem zo is ontworpen dat je overal en in iedere ruimte goed klinkende muziek op de achtergrond hoort. En de werkplaatsen zijn brandschoon en opgeruimd. Als je automonteur bent wil je hier toch graag werken?

EV-batterijen, hoogspanning. Dus afblijven en dicht bij de uitgang.

O ja, nog zoiets moois. Als een auto de werkplaats inrijdt gaat hij over meetapparatuur die het bandenprofiel en de wielstanden meet en dit op de werkorder zet. Over efficiëntie gesproken.

PCB heeft nu ook een laklaboratorium waar zelf de lak wordt gemaakt en gemengd. Met alle werkzaamheden die men bij PCB zelf uitvoert kan je gerust spreken van een one-stopshop.

Op de luchtfoto van Porsche Centrum Brabant is duidelijk te zien dat het pand een U-vorm heeft. Logische gevolg is dat niet alles in hetzelfde gedeelte zit. Neem bijvoorbeeld de detailingafdeling en de aflevering. De net aflever klaargemaakte auto moet naar de overkant. Erg jammer als het regent? Nee hoor, de tussenruimte is overkapt. Een ander logisch gevolg van deze vorm is dat je een binnenruimte hebt. Ook deze wordt nuttig gebruikt. Het is afgesloten met verzinkbare palen en een hek, dus auto’s staan hier veilig. Alleen medewerkers en toeleveranciers hebben toegang. Bijkomend voordeel; de vrachtwagens die onderdelen leveren rijden deze binnenplaats op, zowel overdag als ‘s nachts. De belasting voor de omwonenden is hierdoor minimaal.

Eerste verdieping

Via een brede trap in de showroom gaan we naar de eerste verdieping. Ook hier schitterende Porsches, maar pre-owned. Mijn oog valt direct op een witte 991 Carrera S Cabrio met een rode kap…maar daar kwamen we niet voor. Rondom de showroom boven zijn zalen waar presentaties kunnen worden gehouden of kan worden vergaderd. Deze zalen kunt u huren voor een vergadering of evenement.

Vanuit deze showroom lopen we langs enige kantoren waar druk wordt gewerkt. Een van de kantoren is voor de gastvrouwen. Zij nemen nog steeds de telefoon op, maar niet als zij beneden zijn om de gasten te ontvangen. Daar kunnen ze nu geheel op focussen, want ook de vervangende auto’s worden niet meer door de dames meegegeven. Langs deze kantoren bereiken we een van de parkeerdekken op het dak. Hier staan onder andere de auto’s van het personeel, zodat de parkeerplekken beneden geheel ten goede komen aan de klanten en bezoekers. Een van de hellingen waarmee je op het dakterras komt is zo hoog, het wordt al “de Efteling” genoemd, en er zit een extra helling in, dat sommige medewerkers er niet op durven. Helaas heb ik hier geen foto van gemaakt, maar ik kan me dat heel goed voorstellen.

Via verschillende technische ruimtes kwamen we weer bij de start, de showroom op de begane grond, waar we aan de koffiebar na kletsten. Tijdens de rondleiding liepen we Luc Vanderfeesten, dga tegen het lijf. Een mooie gelegenheid om ook hem van harte te feliciteren met PCB.

We spraken nog over het bouwproces dat 3,5 jaar heeft geduurd. “De bouw zelf was in 13 maanden klaar” vertelt Robert. “Het ontwerp werd steeds aangescherpt. Er zit een hoop tijd in het optimaal krijgen van een idee, en het kwam ook voor dat een idee ook weer werd verbeterd. Uiteraard veel overleg. Onderling, met de architect, de aannemer, maar ook met Porsche in Stuttgart, die immers een Destination Porsche huisstijl heeft ontwikkeld. Een prima basis, maar soms wilden we wat zaken een klein beetje anders hebben. Gelukkig dacht Porsche hierin mee, maar je moest het wel heel erg goed bepleiten. Deze lange periode heeft wel het voordeel gehad dat wij echt de allerlaatste versie van de Destination Porsche huisstijl hebben kunnen toepassen. Hadden we een jaartje eerder opengegaan, dan hadden we het weer moeten aanpassen. Elk nadeel heb zijn voordeel…”

“Bij de ontwikkeling stond duurzaamheid van het pand hoog op onze lijst. Zonnepanelen, waterpompen, energiebesparing…het voldoet aan de hoogste eisen.”

Je leest het. Robert is hartstikke trots op het nieuwe Porsche Centrum Brabant. En terecht. Wij zijn erg onder de indruk. Robert kan natuurlijk niet iedere geïnteresseerde rondleiden. Er moet ook nog gewerkt worden. Hij kan dat wel via onderstaande video. Loop maar mee met presentatrice Nina van den Broek en Robert van Barneveld.

Ben je een keer in de buurt van Oisterwijk? Dan is het absoluut de moeite waard om zelf een bezoek te brengen aan Porsche Centrum Brabant.

Tot slot bedanken Alain en ik Robert en zijn medewerkers voor de fijne ontvangst en hun kostbare tijd.