Eerste jaarhelft 2024: Porsche op weg naar het grootste productportfolio aller tijden

Porsche AG heeft in de eerste zes maanden van 2024 in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, iets minder auto’s afgeleverd, maar er is desondanks sprake van een stijgende lijn, want in het achter ons liggende tweede kwartaal waren de resultaten beter dan in het voorgaande eerste kwartaal. We praten over de omzet, de operationele winst en het operationeel groepsrendement op verkopen. Van januari tot en met juni werden 155.945 eenheden verkocht, wat een daling is van 7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Omzetdaling buiten Europa

Belangrijk is om te kijken naar de verdeling van de verkopen op de wereldmarkt. De omzetdaling vindt plaats buiten de ‘thuismarkt’ Europa. In China daalde het aantal leveringen naar 29.551 eenheden, dat is 33 procent minder. De reden hiervoor zijn de economische ontwikkelingen in het land van de rijzonde zon. In Noord-Amerika was de terugloop veel minder, het aantal leveringen daalde met 6 procent tot 39.558 voertuigen. Daarmee hebben we de twee achterblijvende werelddelen benoemd. Europa is van oudsher redelijk stabiel en sterk afhankelijk van het succes van het modellenprogramma. Porsche leverde in de eerste helft van dit jaar 38.611 voertuigen, een stijging van 6 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat is een cijfer exclusief Duitsland. Op de thuismarkt steeg het aantal leveringen zelfs met 22 procent tot 20.811 voertuigen. Zo zien we dat Noord-Amerika een belangrijke markt blijft, als we het in aantallen uitdrukken. Die is bijna twee keer groter dan Duitsland (190%). In Afrika, Latijns-Amerika, Australië, Japan en Korea daalden de verkopen met 2 procent.

Verwachtingen van China?

China zou een grote groeimarkt moeten zijn voor Porsche, maar eindigt op dit moment op 142 procent van Duitsland. Weliswaar meer dan Duitsland zelf, maar niet in verhouding tot de grootte van het land. En in China lijkt er vooralsnog geen verbetering te komen op korte termijn. Oud-diplomaat en voormalig ambassadeur Ron Keller stelde in een podcast van BNR dat de groeimotoren voor de Chinese economie grotendeels zijn stilgevallen. Zo is de exportmotor de afgelopen tien jaar steeds minder gaan groeien en zijn de loonkosten gestegen. China’s tweede motor betreft de infrastructuur. Bijna overal is een hogesnelheidstrein te vinden, dus dat werk neemt sterk af. Twee van de drie motoren voor groei zijn dus al stilgevallen. De derde economische motor – innovatie – werkt om allerlei redenen niet. Dus de grote groeicijfers van de Chinese economie van 8 procent of meer, zijn definitief verleden tijd. Niet schrikken, in het eerste kwartaal van 2024 groeide de economie toch nog met 5,3 procent op jaarbasis, volgens het Chinese bureau voor de statistiek. In het vierde kwartaal van 2023 bedroeg de groei nog 5,2 procent, dus het gaat er zelfs beter. De Chinese regering hoopt dat de economie in 2024 met ongeveer 5 procent groeit, maar dat is volgens veel analisten ambitieus. In hoeverre de algemene economische ontwikkelingen van invloed zijn op de Porsche-verkopen in zijn doelgroep, is onduidelijk. Die doelgroep lijkt doorgaans wel minder gevoelig te zijn voor de algemene ontwikkelingen. Eind juli zei Oliver Blume, CEO van Porsche, dat de autofabrikant ervan uitging dat de uitdagingen op de Chinese markt op de middellange termijn zouden blijven bestaan en dat hij lagere volumes zou accepteren in plaats van mee te doen aan de prijzenoorlog in het land.

Er zit weer vaart in

In hun commentaar op de resultaten in het eerste half jaar, sprak Porsche van een stabiele omzet in een jaar waarin vijf van de zes modelseries een update krijgen. Die updates brengen omzet en winst in de toekomst, maar zo lang erop gewacht wordt, daalt de omzet. “De transities die daarmee gepaard gaan zijn complex en leiden tijdelijk tot leemtes in het aanbod. Toch heeft Porsche bewezen sterk en degelijk te zijn in de afgelopen zes maanden”, voegde een woordvoerder van het concern toe. Hij onderbouwde die bewering met het feit dat het operationeel groepsrendement van 17 procent op de verkopen in het tweede kwartaal zelfs boven de verwachtingen is. In de eerste helft van 2024 bedroeg de operationele groepswinst 3,1 miljard euro. Ook financieel heeft Porsche er weer de vaart in gekregen, na een ietwat terughoudend begin van het jaar.

Winstwaarschuwing in april

Porsche waarschuwde in april al voor hogere marketingkosten en minder winst vanwege de introductie van nieuwe modellen, waaronder de volledig elektrische Macan en de vernieuwde versies van de Panamera, Taycan en de 911. De onderneming verwacht echter dat de winstgevendheid volgend jaar zal verbeteren dankzij nieuwe modellen. De verkoop van de 911 bleef sterk met een stijging van 8 procent en de verkoop van het Cayenne-model steeg met 16 procent. De modellen Macan, Panamera en Taycan kenden daarentegen een flinke afname in hun verkoopaantallen.

Het jaar 2024 staat in het teken van de productvernieuwingen, vier van de zes modellijnen worden bijgewerkt. De Panamera, Taycan en de 911 hebben geheel volgens planning hun update al gehad. De nieuwe 100 procent elektrische Macan wordt in september geïntroduceerd. Porsche constateert een grote vraag naar zijn innovatieve 911 Carrera GTS T-Hybrid. De ge-update 911 en de nieuwe volledig elektrische Macan hebben het productportfolio voor de lange termijn behoorlijk versterkt.

Grootste productoffensief ooit

Een hoogtepunt in de productvernieuwingen vormde afgelopen mei de presentatie van de volledig vernieuwde 911. De sportwagenfabrikant heeft in slechts enkele maanden tijd vijf van zijn zes modellijnen vernieuwd en zal na de volledige omschakeling zijn jongste modellenprogramma in jaren aanbieden. “De nieuwe 911 Carrera GTS is de eerste voor de openbare weg goedgekeurde 911 met het superlichte performance hybride systeem, waarvan de technologie is ontwikkeld en getest in de autosport. De vraag naar deze opwindende sportwagen heeft onze verwachtingen overtroffen”, aldus CEO Oliver Blume. “Met het grootste productoffensief in de geschiedenis van Porsche, zetten we onszelf op pole position voor deze transformatie-endurancerace. Porsches innovatieve kracht wordt onderstreept door een hele reeks van technologische hoogtepunten waarvan we denken dat ze onze klanten over de hele wereld in vervoering zullen brengen en inspireren.” De vernieuwde Panamera, Taycan en 911-modellen zijn de afgelopen maanden al volgens schema geïntroduceerd. De nieuwe, volledig elektrische Macan volgt in september. De nieuwe producten imponeren met een aantal technologische wereldprimeurs.

Oliver Blume

Effect op rendement

De talrijke introducties in het eerste halfjaar hebben echter nog steeds hun invloed op de verkoop en op de voorraden. Bovendien resulteerden de modelwijzigingen in een substantiële tijdelijke stijging van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling en in de verkoopactiviteiten. Dit leidde tot een verwachte daling van de verkoopopbrengsten en -winsten. In de eerste helft van 2024 bedroeg de groepsomzet 19,46 miljard euro, vorig jaar was dat nog 20,43 miljard euro. Het operationele rendement op de verkoop van de groep, kwam uit op 15,7 procent. Dat was vorig jaar nog 18,9 procent. De netto kasstroom van de Porsche-automobielsector bedroeg 1,12 miljard euro, vorig jaar bedroeg dat nog 2,22 miljard euro.

Verkoopstructuur nog evenwichtiger

Halverwege het jaar van de productintroducties van Porsche, licht Lutz Meschke, vicevoorzitter van de raad van bestuur en bestuurslid voor financiën en IT, de resultaten als volgt toe. “In uitdagende tijden zijn we financieel sterk en erg winstgevend. Dit is een gevolg van onze strategie van waarde gerichte verkoop en onze evenwichtige verkoopstructuur. Dit geeft ons de mogelijkheid om schommelingen in individuele markten grotendeels op te vangen.” De leveringen aan klanten daalden met 6,8 procent tot 155.945 auto’s in de eerste helft van het jaar. Porsche realiseerde een nog evenwichtiger verkoopstructuur in de afzonderlijke verkoopregio’s.

Lutz Meschke

Drie soorten aandrijflijnen

Terwijl de Chinese markt een daling liet zien, lieten de markten in Europa en Duitsland een stijging zien. De verkoopregio Overseas and Emerging Markets handhaafde het hoge niveau van het voorgaande jaar. Meschke: “Door zo’n stabiele positie kunnen we doorgaan met onze value-over-volume-strategie. Omdat de transformatie naar elektromobiliteit zich wereldwijd heel anders ontwikkelt, zijn we al begonnen met het herijken en opnieuw prioriteren van projecten en producten met betrekking tot ICE-technologie.” Een onderdeel van de strategie is het behouden van de grootst mogelijke flexibiliteit in de productie van de verschillende soorten aandrijflijnen. Porsche blijft zich richten op drie soorten aandrijflijnen: volledig elektrische voertuigen, efficiënte plug-in hybrides en opwindende ICE-motoren. “Onze klanten kunnen in de toekomst blijven kiezen uit een breed scala aan krachtige en efficiënte verbrandings- en hybride modellen, evenals elektrische modellen”, benadrukt Meschke.

Aanpassing van de prognose

Diverse leveranciers van Porsche AG hebben momenteel te maken met een aanzienlijk tekort aan speciale aluminiumlegeringen. Het tekort aan aanbod is het gevolg van de overstroming van een productiefaciliteit van een belangrijke Europese aluminiumleverancier, die zijn klanten schriftelijk heeft geïnformeerd over het optreden van een situatie van overmacht. Het gaat om lichtgewicht carrosseriecomponenten van aluminium, die in alle door Porsche geproduceerde voertuigseries worden gebruikt. Ondanks onmiddellijke tegenmaatregelen wordt duidelijk dat het dreigende tekort aan aanbod van aluminium zal leiden tot een lagere productie, die in de loop van het jaar niet volledig zal worden gecompenseerd. Autoweek schreef dat in een gesprek met analisten Porsche zou hebben gezegd dat er in de tweede helft van dit jaar minstens 10.000 auto’s minder kunnen worden gemaakt door het onderdelentekort. Volgens een analist van de zakenbank Bernstein, roept dit tekort vraagtekens op over Porsche’s afhankelijkheid van een enkele toeleverancier.

Tegen deze achtergrond heeft de Raad van Bestuur besloten de prognose voor het boekjaar aan te passen. Voor het boekjaar 2024 worden nu de volgende cijfers verwacht:

1) Een rendement over de omzet tussen 14% en 15%, de vorige prognose was tussen 15% en 17%.

2) Een totale omzet tussen € 39 en € 40 miljard, de vorige prognose was tussen € 40 tot 42 miljard.

3) Een netto-kasstroommarge voor de automobielsector tussen 7% en 8,5%, de vorige prognose was tussen 8,5% en 10,5%.

4) Een EBITDA-marge voor de automobielsector tussen 23% en 24%, de vorige prognose was tussen 24% en 26%)

5) Een aandeel BEV voor de automobielsector tussen 12% en 13%, de vorige prognose was tussen 13% en 15%.

Veel vertrouwen

“Porsche herziet en geeft prioriteit aan zijn kostenstructuren wereldwijd en past de strategie in sommige gebieden aan”, zei Oliver Blume recentelijk. Hij voegde eraan toe dat hij er vertrouwen in had dat de autofabrikant op de goede weg was om zijn middellangetermijndoelstelling van 17-19% rendement op de verkoop in 2025 te halen. Dat vertrouwen wordt ingegeven door de verdere expansie van het aantal modellen dat wordt aangeboden. De omvang van het modellengamma voor de 100 procent elektrische Macan is zojuist verdubbelt. En het gamma van de nieuwe Porsche Panamera kent weliswaar een heleboel al dan niet hybride modelversies, maar toch zag de Duitse sportwagenbouwer nog ruimte voor twee extra varianten, die in de herfst van 2024 op de markt verschijnen: de Porsche Panamera GTS met vanaf prijs € 171.229,00 en de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid vanaf € 236.930,00 (of € 248.654,00 voor de Executive).

Een mooie toekomst

Het vertrouwen van Blume is in de laatste dagen van juli bevestigd door bijvoorbeeld financieel expert Goldman Sachs. In een door George Galliers gepubliceerd rapport adviseert Goldman Sachs zijn klanten om het Porsche-aandeel te kopen. Het koersdoel is wèl naar beneden bijgesteld en vastgesteld op € 93,00 ten opzichte van € 109,00 voorheen. Ook JP Morgan en de Deutsche Bank geven een positief advies af. Vertrouwenwekkend voor de toekomst, omdat het niet alleen gebaseerd is op verkoopretoriek, maar op basis van adviezen van onafhankelijke financiële experts. Er gloort een mooie toekomst aan de horizon, ondanks de kleine terugval in verkoopaantallen in de eerste helft van 2024.

Geen afschrijving

En diegenen die niet naar de toekomst willen kijken maar liever even achterom in het verleden kijken, voor hen heeft Porsche ook iets structureels in petto. Namelijk dat de voordelen van een Porsche als investering niet zomaar kunnen worden weggewuifd. In tegenstelling tot aandelen straalt een unieke sportwagen een emotionele waarde uit die de bezitter ervan zelf kan ervaren. Een Porsche biedt zijn eigenaar een automobiel met een gestage waardestijging en bescherming tegen inflatie, dat niet direct gekoppeld is aan andere financiële activa en zich onafhankelijk kan ontwikkelen. Het bezit van een Porsche betekent in financiële termen waarde behoud en zelfs waarde toename. Dat kunnen vele automerken niet zeggen. De waarde van een auto daalt naarmate hij langer wordt gebruikt. Een economische wet die niet geldt voor een Porsche. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Kopen dus!

Porsche AG Group Q1 2024 Q1 2023 Verschil Verkoopwinst 19,46 miljard 20,43 miljard -4,8% Bedrijfsresultaat 3,06 miljard 3,86 miljard -20,5% Operationeel rendement op omzet 15,7% 18,9% -3,2% Afleveringen aan klanten 155.945 auto’s 167.354 auto’s -6,8%

Bron: Porsche Newsroom, Autoweek, BNR, archief Peter Vader