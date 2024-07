Porsche-coureur Pascal Wehrlein wint wereldtitel Formule E

Er zijn zes officiële wereldtitels in de autosport, en één daarvan is in handen van Porsche-coureur Pascal Wehrlein: tijdens een zinderende finale op het ExCel-circuit in de Docklands in Londen haalde de Duitser met zijn Porsche 99X Electric de titel binnen. Met in totaal acht overwinningen in het seizoen, een nieuw record, was de Porsche 99X ook de succesvolste auto in de serie.

Hardcore-autosportfans lopen nog steeds niet warm voor de Formule E en velen halen hun neus op voor de raceserie met volledig elektrisch aangedreven formulewagens. Het gaat inderdaad niet erg hard, de circuits zijn doorgaans krap en smal en de helft van de tijd (of soms nog langer) wordt er niet voluit geracet om energie te sparen, zodat rijders in de slotfase van de race niet zonder stroom stil komen te staan. Dat druist eigenlijk in tegen de filosofie van de autosport, waarin snelheid toch een van de wezenlijke elementen is. Maar anderzijds moet worden gezegd dat de races in de Formule E altijd wel volop spektakel bieden: inhaalacties zijn er aan de orde van de dag, er zijn altijd wel incidenten en terwijl de fysieke belasting voor de coureurs niet erg groot is, is de mentale druk dat juist wel. “Je moet ongelooflijk veel dingen regelen en in de gaten houden. Mentaal is het de zwaarste serie waarin ik gereden heb”, verklaarde Porsche-fabriekscoureur André Lotterer, die ook jarenlang in de Formule E actief was, vorig jaar nog.

Na het vrij onverwacht stopzetten van het LMP1-project met de 919 Hybrid aan het eind van het seizoen 2017, onder druk van het dieselschandaal binnen het Volkswagenconcern en de daarmee gepaard gaande kosten, koos Porsche voor de Formule E als nieuw fabrieksproject. In het seizoen 2019-2020 stapte Porsche met een eigen fabrieksteam in, maar in de eerste jaren bleven de successen uit. Pas in het derde jaar, in Mexico, was er de eerste overwinning dankzij Pascal Wehrlein. In het vierde seizoen, 2022-2023, waren er meer successen. Voor het eerst had Porsche niet alleen het eigen fabrieksteam, maar leverde het ook de aandrijflijn op klantenbasis aan een ander team, het Amerikaanse Andretti-team. Hoewel de eigen fabrieksrijders Pascal Wehrlein driemaal en António Félix da Costa eenmaal wonnen, was het juist de Brit Jake Dennis, rijder van het klantenteam Andretti, die met twee overwinningen uiteindelijk aan de haal ging met de wereldtitel.

In het seizoen 2023-2024 bleken de aandrijflijnen van Porsche en Jaguar net als in het voorgaande seizoen de sterkste te zijn. Pascal Wehrlein begon in januari het seizoen goed met de overwinning in Mexico, titelverdediger Jake Dennis won de eerste van de beide races tijdens het tweede evenement in Saoedi-Arabië. Wehrlein was tijdens de zevende race op Misano in Italië opnieuw succesvol. Zijn Portugese teamgenoot António Félix da Costa leek een beetje achter de feiten aan te lopen en in het voorjaar staken al geruchten de kop op omtrent een mogelijke vervanging van Félix da Costa door de Zwitser Nico Müller voor het volgende seizoen. Vervolgens antwoordde Félix da Costa op de best mogelijke manier door bij de thuiswedstrijd van Porsche in Berlijn de overwinning binnen te halen, waarna hij van de vier volgende races er maar liefst drie won. Dat zijn contract alsnog werd verlengd, was niet meer dan verdiend.

Voorafgaand aan de seizoensfinale in Londen, waar twee races op het programma stonden, maakten er nog zeven rijders in ieder geval theoretisch kans op de titel. Daarbij leken de beide Jaguar-rijders Mitch Evans en Nick Cassidy en Porsche-coureur Pascal Wehrlein de beste papieren in handen te hebben. Wehrlein opende in Londen sterk door met een uitstekend gereden wedstrijd de zaterdagsrace op zijn naam te schrijven, waardoor hij de leiding in de tussenstand van het kampioenschap overnam. Comfortabel was zijn positie echter geenszins, want Cassidy behaalde de pole-position voor de afsluitende race op zondag, waardoor de drie titelkandidaten voorafgaand aan de laatste race op vier punten van elkaar stonden.

Wehrlein zat in de beginfase van de race een tijdlang achter Jaguar-rijders Cassidy en Evans en ook achter zijn Duitse landgenoot Günther (Maserati). In de zevende ronde passeerde hij Günther en pakte zo de derde plaats, maar hij wist dat hij verder naar voren moest om kans te maken op de titel. Jaguar leek met Cassidy en Evans op de eerste twee plaatsen het heft in handen te hebben, maar speelde het strategische spel niet goed. Aanvankelijk schermde Evans Cassidy af, maar omgekeerd lukte dat niet helemaal nadat Cassidy de verplichte omweg had genomen voor tijdelijk extra vermogen, de zogeheten ‘attack mode’. In de slotfase volgde de ontknoping, toen Cassidy in duel met de andere Porsche-fabrieksrijder António Félix da Costa een lekke band opliep en vervolgens ook door de teruggevallen Maserati-rijder Günther geraakt was. Voor Cassidy was de race kort daarop ten einde, waarmee ook zijn titelkansen verkeken waren.

Evans en Wehrlein activeerden in de slotfase hun ‘attack mode’, waardoor Nissan-rijder Oliver Rowland aan de leiding kwam en uiteindelijk de wedstrijd op zijn naam schreef. De meeste belangstelling ging echter uit naar de beslissing in de titelstrijd, die volgde toen bij Evans de activatie van zijn ‘attack mode’ in eerste instantie niet lukte, waardoor de Nieuw-Zeelander een ronde later nog een keer de omweg moest nemen. Dat gaf Wehrlein, op de tweede plaats rijdend, de beslissende marge om die positie naar huis te brengen, waarmee hij ook de wereldtitel binnenhaalde. De rijder uit het Zuid-Duitse Sigmaringen werd daarmee de eerste Duitse wereldkampioen in de Formule E en de eerste Duitse wereldkampioen in een formulewagenklasse sinds de Formule 1-titel van Nico Rosberg in 2016.

Voor Pascal Wehrlein is het zijn tweede belangrijke titel na het winnen van het DTM-kampioenschap, destijds nog voor Mercedes, in 2015. Vervolgens was hij enkele jaren actief in de Formule 1, maar kon met kleinere teams en inferieur materiaal nooit potten breken. Als fabriekscoureur bij Porsche heeft Wehrlein nu in de Formule E een belangrijk wapenfeit op zijn palmares. “Het is ons gelukt, we zijn wereldkampioen”, straalde hij na afloop. “Toen we naar Londen kwamen, wisten we dat we niet favoriet waren, want op dit circuit waren we nooit zo goed, maar we hebben altijd het vertrouwen gehad dat we het konden. We hadden uitstekende dagen hier in Londen, hebben geen fouten gemaakt en zijn in elke sessie beter geworden. Als ik de mannen en vrouwen in ons team zie, hoe ze altijd alles geven en hoe ze me sinds mijn eerste dag bij Porsche ondersteunen, dan ben ik extreem trots!”

Ook voor Florian Modlinger, projectleider Formule E bij Porsche, was de genoegdoening groot: “Een sensationele laatste racedag van seizoen 10 met de bekroning van Pascal als wereldkampioen. Het is de eerste titel voor Porsche in de Formule E en een extreem belangrijke mijlpaal. De complete gebundelde prestatie van het voltallige team heeft dit sensationele resultaat mogelijk gemaakt, natuurlijk in combinatie met Pascal, die de hele race lang zeer veel druk op zijn tegenstanders heeft uitgeoefend. We kunnen trots zijn op onze successen dit seizoen. Trots op Pascal, op het team op de circuits en op ons ontwikkelingsteam in Weissach. Mijn grote dank aan allen!”

Met de drie overwinningen van Wehrlein, de vier zeges van Félix da Costa – die daarmee de succesvolste rijder in het seizoen was – en de ene racewinst van uittredend wereldkampioen Jake Dennis werden in het Formule E-seizoen 2023/2024 acht van de 16 races met Porsche-technologie gewonnen. Daarmee was Porsche succesvoller dan alle andere fabrikanten in de serie. Ook overtrof het Porsche-fabrieksteam met zeven overwinningen het bestaande teamrecord, dat tot dusver in handen was van het Renault-E-dams-team uit het derde seizoen van de Formule E. Na de zomerpauze staan in november de testsessies in de aanloop naar het volgende Formule E-seizoen op het programma. Geracet wordt er dan weer vanaf januari.