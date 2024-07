Puur Porsche treffen was dit jaar in Duitsland

Alles anders im Kalkar

Afgelopen zondag was er weer het jaarlijkse Puur Porsche treffen. Ook dit jaar was de locatie weer ergens anders. Verleden jaar moest er op Best ook al worden verhuisd naar de andere zijde van het water. Wat bij enige bezoekers weerstand opriep. Ik zelf was toen best positief over de laatste locatie op Best. Dit jaar verhuisde Puur naar het plaatsje Kalkar Duitsland. De nieuwe locatie was op het terrein van het Pretpark Wunderland Kalkar. Kalkar ligt zo’n 25 kilometer over de grens bij Arnhem, Nijmegen of Boxmeer. Ik weet dat het wel wat trouwe bezoekers uit Nederland en België heeft afgeschrokken. Anderzijds zullen de Duitse bezoekers er blij mee zijn geweest. Persoonlijk was het voor mij om het even. De afstand was voor mij nagenoeg gelijk gebleven.

Ankunft

Bij der Ankunft werden de Porsches meteen opgevangen en in de juiste richting van het evenemententerrein geleid.

Bij de toegangscontrole was de gelegenheid om direct aan de kassa nog een ticket te kopen voor wie dit niet al online had gedaan. Daarna was het toch wel zo’n een 100 tot 150 meter over een onverharde weg rijden. Hahaha ik hoor de mensen die verleden jaar commentaar hadden alweer klagen. Maar heel eerlijk gezegd, het was geen probleem en prima te doen. Zelfs met mijn auto die best wel hard is afgeveerd en wat lager ligt.

Het parkeren was op aanwijzing op een groot grasveld waar meer dan genoeg plek was. En qua ruimte was het zeker geen probleem dat de eerste mensen ook hun tafeltje en stoeltje voor of naast de auto zetten, wat mij persoonlijk altijd wel aanspreekt. Wij komen tenslotte allemaal om elkaars Porsche te bewonderen en om met gelijkgezinden een leuke dag te hebben, nieuwe mensen te leren kennen en het gezellig over onze passie te hebben. En dat vaak onder het genot van een kop koffie, wat fris en al dan niet met wat te eten. En als je dan in Duitsland bent dan wil je toch een Curry of Bratwurst. Maar geen kraam of snackbar te zien. Daarvoor moesten we eerst een stuk om een sloot lopen en toen omhoog naar een hoger gelegen grote hal. Voor de hal waren diverse Porsches geparkeerd.

Op basis waarvan die selectie was gemaakt was mij niet helemaal duidelijk. Ja, er stonden wat “speciale” modellen of uitvoeringen maar ook minder speciale. Ik miste hier en bij het parkeren beneden toch ook een beetje de diverse clubjes en groepen of types die in het verleden bij elkaar stonden. Zeker boven voor de hal.

Die Halle

Die Halle ofwel de hal was groot en hoog. Wat als eerste opviel was de stand van Porsche Centrum Gelderland! Deze stak er met kop en schouders boven uit. Een zeg maar gerust met een kostbare line up Porsches die er in twee rijen stonden. Porsches zoals de 918 Spyder en de matching 911 Turbo. Maar ook diverse andere 911’s uit de privé collectie van Mark Wegh, en ook diverse Porsche waar je de nieuwe eigenaar van kan worden, zoals van een 964 turbo of GT3 of een GT2, of een 992 Turbo S Techart GT Street R.

Tanja Stadnic

Op de stand bij Porsche Centrum Gelderland stond ook de in de Porsche wereld wereldberoemde en gevraagde kunstenares Tanja Stadnic met een aantal van haar schilderijen. Iedereen kon haar vragen stellen of gewoon even een praatje maken.

Meer zien van haar Porsche Art of zelf bij haar een schilderij van jouw eigen Porsche in opdracht geven? Dat kan via haar webside https://tanjastadnic.com/porsche-acrylic-art-home/

Ook Rob van Leather Repair NLD stond er met een stand samen met een collega van One Off bekleding. Rob van Leather Repair NLD is gespecialiseerd in het (indien gewenst op locatie) conserveren, restaureren en reconstrueren van leder en plastic. Deze dag had hij het vooral druk met het met een laser personaliseren van lederen sleutelhangers en portemonnees. Vierenzestig kreeg ook een gepersonaliseerde sleutelhanger.

RWB stond ook in de hal met twee RWB’s die natuurlijk de aandacht trokken bij veel bezoekers. De blauwe Red Bull RWB is van John Vianen, de eigenaar van Porsche Bodyworks & Rauh-welt Headquaters Europe. Binnenkort meer over Rauh-welt Headquaters Europe op vierenzestig.

Creventic stond er ook met een stand. Wie is Creventic? Zoals ze zelfs zo mooi zeggen, “de meeste mensen kennen ons niet maar wel ons product”. Kort samengevat is Creventic een autosport organisatiebureau gespecialiseerd in zogenaamde Endurance-races. De meeste wedstrijden zijn 12- of 24-uurs races en vinden allemaal in het buitenland plaats. Men kon aan de stand meedoen voor een “Give Away” voor 2 VIP tickets voor de 12 uur race at Spa-Francochamps. Binnenkort meer over dit evenement en hun “Cars & Coffee exclusief voor Porsches” op Vierenzestig!

Verder stonden en nog diverse andere standhouders met diverse borden en platen en toebehoren. Waaronder een grote stand met een grote keuze Porsche miniatuurmodellen in de verschillende schalen. Een mooie line up van 914’s stond centraal in de hal. Het bleek dat buiten, achter de hal nog wat kraampjes waren weggestopt. Die hadden eigenlijk een beter plek gehad voor de hal of op de plek waar wij onze Porsche mochten parkeren. Ja, het was zeker even wennen aan de nieuwe locatie en ik denk dat dit ook voor de organisatie gold. Maar al met al een leuke dag met geweldig mooi weer en dat was in het verleden weleens anders geweest.