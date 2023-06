Het Puur magazine organiseert elk jaar hun jaarlijkse Porsche treffen. Een “puur” Porsche evenement dat elk jaar een paar duizend bezoekers trekt. Deze komen echt van heinde en ver. Naast de Nederlandse Porsche bezoekers staan er best wel veel Porsches met Duitse en Belgische kentekens.

Nadat de laatste jaren de bezoekers aantallen wat terug waren gelopen en na het debacle van verleden jaar, waar de bezoekers wegspoelden door hevige regenbuien, heeft de Puur organisatie het evenement opnieuw “uitgevonden”. Puur Porsche Treffen 2.0 was het eerste wat ik dacht. Door een andere indeling en, naar mijn mening, een veel betere locatie (wel nog steeds aan het water) op het recreatiepark Aquabest, werd ik er zelfs enthousiast over. Vooral door de veranderde indeling. Waar je voorheen een lange uit elkaar getrokken layout had, is er nu voor gekozen de bezoekers hun Porsche direct naast de foodtrucks en standhouders te laten parkeren. Hierdoor ontstond er een veel gezelligere sfeer. Mensen zaten meer dan voorgaande jaren met stoelen en wat te eten en te drinken bij hun geliefde Porsches, en gingen graag een gesprek aan. Ik zou bijna zeggen het ging wat meer richting Dinslaken 1 mai treffen. Volgend jaar neem ook ik zeker te eten en te drinken mee en een paar stoelen.

Puur Porsche Treffen 2.0

Standhouders

Standhouders, zoals bijvoorbeeld Flatsix Sportscars Collectables met een altijd geweldige collectie Porsche colletables ofwel hebbedingetjes. Maar ook Wolbert sportscars stond er met diverse geweldig mooie Porsches, waaronder diverse RSen. Rob Oomen stond er met zijn Leather Repair NLD bus. Mensen konden hem vragen stellen en zien hoe leer moet worden behandeld of door hem wordt gerepareerd.

Als de organisatie nog wat meer kraampjes met met bijvoorbeeld folders, onderdelen, memorabilia enz zou kunnen aantrekken, dan is het helemaal geweldig.

Porsche Centrum Eindhoven

Porsche Centrum Eindhoven stond er natuurlijk ook. En dat deden ze dit keer niet met een tent maar met hun unieke mobile showroom. Wij schreven al over in een artikel toen Porsche Centrum Eindhoven deze geweldige mobile showroom de eerste keer inzette op de Hightech campus Eindhoven. Deze showroom is voorzien van alle gemakken; airco, koffiebar, en zelfs een dakterras. Maar het is geen showroom als er geen Porsche in zou staan. Deze keer stond er binnen een Porsche 911 992 GT3 RS. Had je nu toevallig het nodige kleingeld op zak dan had je deze helaas niet kunnen kopen. De GT3 RS is van een klant die zo vriendelijk was deze ter beschikking te stellen.

Binnen stond de maquette van het nieuwe Porsche Centrum.

Porsche Centrum Brabant

En ja ik noem het bewust niet het nieuwe Porsche Centrum Eindhoven want van die naam moeten we afscheid van gaan nemen. Het wordt namelijk Porsche Centrum Brabant. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de fundering en zijn de palen de grond in.

Wil je de bouw van Porsche Centrum Brabant live volgen dan kan dat via deze QR code.

Foodtrucks

Verder waren er diverse foodtrucks met stoelen en tafels. Hadden er van mij best een paar meer mogen zijn, maar het is al een hele verbetering met de voorgaande jaren. Dus een reden om er de volgende keer weer bij te zijn. Helaas vielen er toch wat regendruppeltjes, maar dat was minimaal. Al met al een zeer geslaagd Puur Porsche Treffen 2.0 . En ik ben van mening dat wie niet dit keer niet is geweest, er zeker de volgende keer heen moet gaan.

TIP

Deze zondag 25 juni is onze eerste Vierenzestig Porsche & koffie bij Sonax Service Nederland. Jullie zijn vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur welkom. Jij komt toch zeker ook naar Oostzaan (Amsterdam)