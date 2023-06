Deze zondag Porsche & Koffie bij Sonax Service Nederland

Daar is ze dan; onze eerste Porsche & Koffie. We doen dat in samenwerking met Sonax Service Nederland. En wel aanstaande zondag 25 juni vanaf 10.00 uur bij Sonax Service Nederland, Skoon 62 1511HV Oostzaan.

Sonax; het wereldbekende merk voor het reinigen en onderhouden van je Porsche. Van shampoo, auto was, droogdoeken, borstels tot en met hoogwaardige ceramische coatings. Je kunt er voor bij Sonax terecht!

Weet je dat Sonax een van onze adverteerders is op ons 64 Plein? Het leek ons een leuk plan om onze eerste Porsche & Koffie samen met hen te doen. Bij Sonax reageerden ze erg enthousiast en op 25 juni tussen 10.00 en 15.00 uur zijn we van harte welkom voor een kop koffie en natuurlijk Porschepraat met andere Porscheliefhebbers.

Maar er is meer

Maar er is meer, terwijl je van je koffie geniet kan je hen om gratis advies vragen aangaande laktechnische problemen aan je auto of gewone vragen over het reinigen en onderhouden van de lak. Bovendien doet Sonax voor ons die zondag de shop open en krijg je 20% korting als je die dag een van hun producten koopt.

Nog twee adverteerders aanwezig

Die zondag zijn nog twee adverteerders van ons 64 Plein aanwezig. Bij EQ Performance kan je terecht met al je vragen die je hebt over het eventueel chiptunen van je Porsche. Eigen sleutel informeert je graag over de mogelijkheden voor jouw Porschesleutel in bijvoorbeeld de kleur van je auto.

Behalve leuk, is het dus ook de moeite waard om langs te komen bij Sonax Service Nederland te Oostzaan. We heten je graag van harte welkom. En de deelname is gratis!