Festival of Speed op Goodwood en Petrolhead Patrick Rossou was er voor 64 bij

Patrick Rossou en ik (Alain) zijn al zo’n 25 – 30 jaar bevriend. Patrick is een grotere autogek en Petrolhead dan ik ben. En de kans dat je hem ergens op een circuit, autoshow of evenement tegen het lijf loopt is vrij groot aanwezig. Hij is ondanks zijn bescheidenheid bij veel insiders een graag geziene gast. Nu wist ik dat hij dit jaar naar het Festival of Speed op Goodwood zou gaan, en op mijn vraag of hij voor Vierenzestig wat opnames kon maken met een paar regels tekst hoe hij als ervaring deskundige Festival of Speed op Goodwood heeft ervaren, was zijn antwoord meteen ja. En natuurlijk heeft hij voor ons niet alleen maar Porsches vast gelegd.

Patrick Rossou

Van 10 t/m 14 juli was het jaarlijkse Festival of Speed Goodwood in Engeland. Het stond al zolang op onze bucket-list, en dit jaar was het zover. Als petrolhead belandde ik in het walhalla van de autowereld. Je kunt het bijna niet bedenken of het stond er wel.

Voor onze grote vriend heb specifiek wat gefotografeerd en gefilmd aangaande natuurlijk de Porsches. Volgens mij kon ik wel duizend foto’s maken daar, zoveel diversiteit aan Porsches.

Buiten de parkeerplaatsen waar bezoekers hun geliefde bolides konden parkeren en waar wij als bezoekers van konden genieten, tot aan een geweldig gaaf Porsche-house.

Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk mooie foto’s te maken; met wel een kanttekening dat ik geen fotograaf ben en alles met mijn telefoon doe.

Mochten jullie ooit in de gelegenheid zijn om dit event te bezoeken, zeg ik, zeker doen. Het enige wat roet in het eten kan gooien is het weer.

Met vriendelijke groet, Patrick Rossou

Patrick, namens Vierenzestig en haar lezers hartelijk bedank voor deze geweldige bijdrage. Het geeft een mooie indruk van een van de iconische auto-evenmenten die er zijn.

Foto’s Video: Patrick Rossou