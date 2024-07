Nieuwe Porsche Panamera noteert recordtijd op de Nürburgring-Nordschleife

Kort voor de onthulling heeft het nieuwe topmodel van de Porsche Panamera indruk gemaakt op de Nürburgring-Nordschleife. Porsche testrijder Lars Kern rondde het fameuze circuit in de Duitse Eiffel 5,64 seconden sneller dan een vergelijkbaar model van de vorige generatie.

Eerder deze maand heeft Lars Kern een tijd van 7:24,17 minuten op de klok gezet. De testrijder van Porsche had al de nodige ervaring op de Nordschleife, zo zette hij in eerdere versies van de Panamera ook al recordtijden neer. “Op de Nordschleife zijn dynamische eigenschappen van een auto extreem belangrijk. De nieuwe Panamera heeft grote stappen vooruitgezet. In technische gedeeltes, zoals bij ‘Höhe Acht’ en ‘Brünnchen’ is het nieuwe model merkbaar wendbaarder.”

De verbetering van meer dan 5,5 seconden onderstreept de continue ontwikkeling van de vierdeurssportwagen van Porsche. De verbrandingsmotor, ondersteunt door een elektromotor, biedt indrukwekkende rijprestaties maar is zeker niet de enige verklaring voor de snellere rondetijd.

Porsche Active Ride

“De aandrijving, de aerodynamica, het chassis, de prestatiegerichte banden van Michelin: alle aspecten dragen bij aan een snellere rondetijd” vult Kern verder aan. “Ook het nieuwe Porsche Active Ride had een belangrijk aandeel, het zorgt immers voor een verbeterde wegligging. Niet alleen tijdens dagelijkse, comfortabele ritten, maar juist ook tijdens een rit over de Nürburgring-Nordschleife. Geen enkele andere Porsche biedt zo’n breed spectrum tussen sportiviteit en comfort.”

Om de bestuurder te beschermen was de Panamera waarin Kern reed voorzien van een racestoel en rolkooi, maar verder was de auto vergelijkbaar met een seriemodel. De Michelin Pilot Sport Cup 2 in de afmetingen 275/35 ZR 21 voor en 325/30 ZR 21 achter zijn speciaal voor de Panamera ontwikkeld. De optionele Carbon Aerokit zorgt voor optimale prestaties door de lift op de vooras te verminderen. In combinatie met de zogenaamde Gurney Flap op de viervoudig verstelbare achterspoiler zorgt dit voor extra downforce.

Een video van de complete recordronde inclusief onboard-beelden wordt binnenkort gepubliceerd op het internationale YouTube-kanaal van Porsche. https://www.youtube.com/@Porsche