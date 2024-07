Porsche ziet verkoopaantallen dalen in het eerste halfjaar van 2024

Wereldwijd zijn er in het eerste halfjaar van 2024 155.945 nieuwe Porsches aan hun nieuwe eigenaars overhandigd. Nog altijd een fors aantal, maar toch betekent dit een daling van 7% ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar.

Let wel, wereldwijd dan. In Europa is zelfs sprake van een stijging. Hier zijn 38.611 Porsches geleverd, een stijging van 6%. Dit zijn de aantallen zonder thuismarkt Duitsland, waar er ook nog eens 20.811 werden afgeleverd, wat staat voor een toename van 22%. Duidelijke groei en Europa dus.

China en Noord-Amerika

China en Noord-Amerika vormen de belangrijkste markt voor veel autofabrikanten, en dus ook voor Porsche. Juist hier vallen de klappen. In China is de economische situatie momenteel zeer gespannen en geeft men even liever geld uit aan waardevaste zaken. We zien hier met de aflevering van 29.551 auto’s dan ook een daling van 33%. In Noord-Amerika leverde Porsche 39.558 nieuwe auto’s aan hun eigenaars, een daling van 6%. Na douane gerelateerde vertragingen bij de levering van bepaalde Porsche modellen in het eerste kwartaal kon de regio een opmerkelijke inhaalslag maken en de sterkste kwartaalprestaties neerzetten. In de overzeese en opkomende markten werden 27.414 voertuigen aan klanten overgedragen. Dit komt overeen met de aantallen van vorig jaar.

De iconische 911

De iconische 911 blijft zeer geliefd onder de clientele. 28.212 gloednieuwe 911’s wereldwijd, of te wel een toename van 8%

Nieuwe modellen

Nu is het ook zo dat Porsche met de Cayenne, Panamera, Macan, Taycan en 911 vijf van hun zes modellen vernieuwd hebben. Dit brengt noodzakelijke en vaak complexe wijzigingen in de productielijn mee. Die processen zijn nu bijna afgerond.

“In 2024 hebben we het sterkste Porsche product portfolio ooit”, aldus Detlev von Platen, Lid van de raad van bestuur voor verkoop en marketing bij Porsche AG. “We blijven focussen op drie verschillende aandrijflijnen; volledig elektrisch, plug-in hybride en de vertrouwde verbrandingsmotoren. Met dit drietal menen wij helemaal klaar te zijn voor de toekomst, met een aantrekkelijk aanbod voor alle klanten. Wereldwijd”.

Bron: Porsche Newsroom. Foto’s; Porsche Newsroom, 64 Porsche Portal, Robin Groenendijk.