Op avontuur in Brazilië: Morris Schuring begint in São Paulo aan tweede seizoenshelft

DEN DOLDER (11 juli 2024) – Een kleine maand na de 24 Uur van Le Mans, waar hij met zijn teamgenoten Yasser Shahin en Richard Lietz een schitterende klassezege behaalde met de Manthey EMA-Porsche 911 GT3 R, begint voor coureur Morris Schuring uit Den Dolder dit weekeinde de tweede seizoenshelft in het FIA World Endurance Championship (WEC) op het circuit van Interlagos in de Braziliaanse metropool São Paulo. Voor Schuring wordt het zijn eerste race in Zuid-Amerika, een avontuur waarnaar hij uitkijkt. “Het is toch anders dan races op bekende circuits in Europa”, zegt hij.

Na de eerste vier races van het seizoen, waarin Schuring en zijn teamgenoten met de Porsche onder het startnummer 91 op Spa-Francorchamps en in Le Mans hun klasse wonnen, staan ze met een totaal van 75 punten bovenaan in het klassement van wat officieel de ‘FIA Endurance Trophy for LMGT3 Drivers’ heet. De rijders van de andere Manthey-Porsche, de nummer 92, hebben eenzelfde aantal punten, maar staan op de tweede plaats vanwege het grotere aantal overwinningen van Schuring, Shahin en Lietz.

“Le Mans was natuurlijk fantastisch, maar nu begint ook een heel cool deel van het WK”, vindt Morris Schuring. “Races op andere continenten, wat echt een andere dimensie geeft aan de hele ervaring. Ik heb natuurlijk ook al redelijk wat in het Midden-Oosten gereden in de Carrera Cup aldaar en de 24 Uur van Dubai, maar races in Noord- en Zuid-Amerika en Japan, daar kijk ik erg naar uit. Andere landen, andere culturen beleven, dat zijn ook mooie ervaringen. In São Paulo blijf ik na de race nog een dag langer om in ieder geval wat van de stad te kunnen zien.”

Voor het eerst sinds 2014 staat het Autódromo José Carlos Pace, ook bekend als het Autódromo de Interlagos, weer op de kalender van het FIA WEC. In het voorjaar hadden Morris Schuring en zijn teamgenoten al kort de gelegenheid om het circuit te leren kennen tijdens een test. “We reden daar toen met een Porsche 911 GT3 R van de vorige generatie, 991.2, van Stuttgart Motorsport, wat min of meer het officiële team is van Porsche in Brazilië. Het was toen allemaal wat gehaast, want we vlogen direct na de WEC-race in Imola naar Brazilië om daar te rijden, dus toen heb ik daar verder weinig van de omgeving meegekregen, al zijn we ’s avonds wel naar zo’n beroemde churrascaria geweest, ‘Fogo de Chão’, een typisch Braziliaans grillrestaurant. Dat hoort er daar gewoon bij!”

“Het circuit is heel cool”, bericht Schuring over zijn ervaring. “Het asfalt is er erg grof, dus ik verwacht dat de banden er relatief snel zullen slijten. De lay-out vind ik erg leuk, er zijn zeker mogelijkheden om in te halen, maar anderzijds zijn er ook de nodige stukken die nogal smal zijn, dus het ‘traffic management’, het goed positioneren in het verkeer bij inhalen en ingehaald worden tijdens de race, wordt belangrijk. Bovendien hebben we na onze recente successen nu 45 kilogram succesballast aan boord. Dat is een luxeprobleem, maar natuurlijk wel iets om rekening mee te houden. Ik kijk erg uit naar de race!”

Het programma voor het weekeinde is als volgt (alle aanduidingen in Nederlandse tijd, in Brazilië is het vijf uur eerder): op vrijdag 12 juli vinden twee vrije trainingen plaats, van 15.45-17.15 uur en van 20.15-21.45 uur. Op zaterdag is er nog een vrije training van 15.30-16.30 uur, gevolgd door de kwalificatie van 19.30-20.40 uur. De zes-uursrace, officieel ‘Rolex 6 Hours of São Paulo’, start op zondag om 16.30 uur en eindigt derhalve om 22.30 uur.