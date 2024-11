Op de koffie bij Porsche Centrum Rotterdam

In deze rubriek wandelen we zonder afspraak binnen voor een kop koffie en een praatje bij een Porsche Centrum of bij andere bedrijven die dagelijks met Porsche te maken hebben.

Deze keer liepen we binnen bij Porsche Centrum Rotterdam. Altijd leuk om even bij hun te buurten. Het is voor mij niet ver, er is veel moois te zien en de koffie smaakt voortreffelijk. 64-collega Alain Feld is vandaag meegekomen. Hij was nog niet eerder in het nieuwe pand geweest en was heel benieuwd.

Februari 2022

Zelf was ik hier in februari 2022, vlak na de opening, en heb ik van brandmanager Harrie van Ham een rondleiding gehad. Wilt u meer informatie over de geschiedenis en de bouw van dit legendarische autopand? In dit artikel vindt u een verslag van deze rondleiding.

Destination Porsche

Het “Destination Porsche” concept is ontstaan vanuit de veranderende wensen van de klanten. Een Porsche Centrum moet meer een centraal ontmoetingspunt worden voor Porsche liefhebbers, “een clubhuis” zoals Harrie van Ham het noemt.

Goed gevoel

Het draait dus om een goed gevoel bij de bezoekers. Een fijne plek waar bezoekers kunnen kletsen, rondlopen en vergaderen. En dat alles in de sfeer van Porsche. PCR is geheel opgebouwd volgens de toenmalige voorwaarden van het “Destination Porsche” concept. En dat is heel geslaagd vinden wij; er zijn veel zitplekken, werkplekken en vergadermogelijkheden en alles ademt Porsche.

Door de open ruimtes, het licht en de akoestiek heerst er een prettige, rustige sfeer.

Dat is belangrijk, maar de vriendelijke ontvangst van de medewerkers van PCR doet een flinke schep bovenop dat prettige gevoel. Bij binnenkomst door de hoofdingang komen we in een grote ruimte met links de bureau’s voor werkplaats en magazijn, rechts een wachtplek en een gastvrouw aan de balie recht tegenover de ingang die ons vriendelijk welkom heet en vraagt of ze ons kan helpen. Op ons antwoord “we willen graag even rondkijken, mag dat?”, wijst ze met een vrolijke zwaai van haar arm naar de trap.

De eerste verdieping

Op deze verdieping stralen de gloednieuwe Porsches ons tegemoet. Centraal de showroom, accessoire shop en coffee corner met daaromheen kantoren, vergaderruimtes en afleverkamers.

Ook de vriendelijke dame aan de coffee corner straalt ons tegemoet en vraagt waarmee ze ons kan helpen. Of Harrie van Ham wellicht even tijd voor ons heeft? Harrie is met een paar medewerkers in gesprek op een kantoor, maar als hij ons ziet komt hij onze kant op. Ik stel Harrie en Alain aan elkaar voor. “Van die leuke artikeltjes” zegt Harrie tegen Alain. “Leuk om je nu eens te ontmoeten. O ja, die van jou zijn ook leuk hoor Robin. Ik lees ze allemaal”. Tja…wat moet ik daar nou mee mensen? Nee, alle gekheid op een stokje. Het is leuk om te horen dat de brandmanager van een groot Porsche Centrum onze artikelen leest en waardeert.

Cappuccino à la Porsche

We nemen plaats in een zithoek waar ons een lekkere kop cappuccino wordt geserveerd. Een cappuccino à la Porsche.

We genieten van de cappuccino en kletsen wat met zijn drieën. Het is geen interview, daarvoor maken we altijd een afspraak, maar gewoon even gezellig bijpraten. Erg fijn om te horen dat ondanks de rommelige autowereld op dit moment, Harrie tevreden is over de verkopen. “Het loopt goed. De nieuwe Macan blijkt een succes. We hebben er vorige maand al 50 afgeleverd”. “Heren, kijk op jullie gemak rond, ik moet weer verder”, klinkt het iets later. Begrijpen we helemaal. Altijd werk aan de winkel. We gaan de Porsches in de showroom eens bekijken.

De tweede verdieping

Hier is ook zo ontzettend veel te zien. Er staat een diverse voorraad pre owned Porsches. Ook is op deze vloer de Classic corner, staan er wat bijzondere voertuigen en objecten en is er een doorgang naar … We struinen tussen de pre owned Porsches door. Wat zitten er toch parels bij zeg. (Stomme loterij. Heb je niets aan.) Daarna bekijken we de bijzondere voertuigen en objecten. Ik zou hier uren kunnen doorbrengen.

Doorgang naar…

Zowel Alain als ik zijn enorme Porsche liefhebbers, maar we zijn ook enorme petrolheads. Die doorgang gaat naar vier andere schitterende merken die ook onder de Pon vlag opereren; Bentley, Bugatti, Lamborghini en Rimac, en we zouden wel gek zijn als we de kans niet grepen om daar te gaan kijken. Wat een schitterende bolides allemaal. Ook hier hebben we even rond gelopen natuurlijk. We zijn eerlijk gezegd helemaal vergeten om foto’s te maken.

Wat vindt Alain van het nieuwe PCR?

Natuurlijk ben ik heel benieuwd wat Alain er van vindt. Ik geef het toetsenbord even over:

Ik had net de nieuwe Macan Turbo (zie artikel) opgehaald die Robin ook graag wilde rijden. Dus op naar Rotterdam en het moest er toch eens van komen om de “nieuwe” locatie van Porsche Centrum Rotterdam te bezoeken. Van de oude locatie was ik destijds zeker niet onder de indruk. Niet van de locatie en niet van het gebouw van toen. Dat is nu wel veranderd. Het historische pand straalt met zijn architectuur een sfeer uit die mij erg aanspreekt. Veel open en hoge ruimtes, balken en pilaren met daar tussen Porsches. Het lijkt wel een kunstgalerij en misschien is dat het ook wel…Want Porsches zijn meesterwerken van design en techniek. De ontvangst bij binnenkomst was zeer vriendelijk. De eerste indruk is dus goed. Robin gaf al aan dat we eigenlijk kwamen binnenvallen. Maar desondanks nam Harry van Ham even de tijd voor ons. Leuk om eindelijk hem eens in persoon te spreken onder het genot van een kop cappuccino waar de gastvrouw haar best op had gedaan. Er was keuze genoeg in de showroom; van de nieuwe Macan, 911 992.2 en de nieuwe Panamera tot nieuwe exemplaren van de GT4 RS en GT3 RS. Of wat dacht je van een Porsche mountainbike. Dat houten model vond ik ook bijzonder. Daar heb ik een video van gemaakt. Niet alleen aanwezige Porsches waren indrukwekkend, maar ook de andere merken die Robin al aanhaalde. Ik ben onder de indruk van Porsche Centrum Rotterdam. Ik kan iedereen aanraden om PCR eens te vereren met een bezoek. Ik kom er zeker binnenkort weer terug. (Ja zelfs als Amsterdammer.)

Beste mensen. Mocht u nou een keer in de buurt van PCR zijn, ga gerust ook eens bij hen langs op de koffie. U zult onder de indruk zijn en gaat er zeker van genieten.

Foto’s: Alain Feld, Robin Groenendijk