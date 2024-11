Porsche 911 GT3 RS met Manthey Kit: maximale prestaties op het circuit

Leusden, 22 november 2024

Weinig sportwagens brengen zoveel motorsport technologie op de weg als de huidige Porsche 911 GT3 RS. Met de nieuwe Manthey Kit tilt Porsche de prestaties van de high-performance circuitauto-met-een-kenteken naar een nog hoger niveau, dankzij verbeterde aerodynamica, een aangepaste ophanging en geoptimaliseerde remmen.

De nieuwe Manthey Kit verhoogt de neerwaartse druk aanzienlijk, wat hogere bochtsnelheden mogelijk maakt. De ophanging is speciaal aangepast voor gebruik op het circuit, terwijl de remmen zijn geoptimaliseerd om te voldoen aan de zwaarste belasting tijdens trackdays. De nieuwe Manthey Kit is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen het Porsche Ontwikkelingscentrum in Weissach en de ingenieurs van Manthey in het Duitse Meuspath. Porsche Centra gaan wereldwijd de circuitgerichte componenten leveren.

Aerodynamica in optima forma

De grondige aerodynamische verbeteringen geven de Manthey Kit voor de Porsche 911 GT3 RS een uniek en herkenbaar uiterlijk. Koolstofvezel versterkt de fors vergrote spoilerlip met een nieuw vleugelprofiel. Samen met de verbeterde Gurney flaps in de wielkasten en twee kleine aerodynamische vleugeltjes aan weerszijden van de voorbumper verhoogt deze spoilerlip de neerwaartse druk op de vooras. Een 25% lichtere plaat van koolstofvezel vervangt de achterruit en bevat een geïntegreerde koolstofvezel ‘shark fin’, geïnspireerd op de World Sportscar Championship-winnende Porsche 963, wat de stabiliteit in bochten verbetert. Zes extra dakvinnen leiden warme lucht van de voorste radiator naar buiten en zorgen ervoor dat koelere lucht efficiënt de achterzijde bereikt, zelfs onder extreme rijomstandigheden.

Tonnair in neerwaartse druk

Het gesplitste koolstofvezel DRS-vleugelelement, samen met grotere en verbeterde zijkanten van de achtervleugel (de zogenaamde eindplaten), verhoogt de neerwaartse druk op de achteras. De aanzienlijk bredere achterdiffuser met langere vinnen van koolstofvezel verhoogt ook de neerwaartse druk zonder de luchtweerstand te vergroten. De koolstofvezel ‘Aerodiscs’ op de achterwielen verminderen de luchtweerstand en vullen de overige aerodynamische onderdelen perfect aan. Samen zorgen deze componenten voor een optimale luchtstroom en maximale efficiëntie. Bij 285 km/u genereert de 911 GT3 RS met Manthey Kit meer dan 1.000 kg neerwaartse druk, wat hogere snelheden in snelle en middellange bochten mogelijk maakt en de stabiliteit maximaliseert.

Semi-actieve schroefveren

De semi-actieve schroefveren zijn afgestemd op de hogere neerwaartse druk, met 30% stijvere veren aan de vooras en 15% stijvere veren aan de achteras. Vier wiel- en drie carrosseriesensoren zorgen – samen met een nieuw ontwikkelde regelunit – voor een volledig automatische demperafstemming die extreem snel en nog preciezer is dan tot nu toe. De nieuwe schokdempers hebben twee aparte kleppen: één voor het inveren (compressie) en één voor het uitveren. Deze werken onafhankelijk van elkaar voor meer precieze controle. Dat zorgt voor een nauwkeurige aanpassing aan veranderende rijomstandigheden en wegcondities, wat de stabiliteit op de track maximaliseert. De dempers passen zich aan op basis van de gekozen rijmodus (Normal, Sport of Track), met specifieke instellingen die bij elke modus horen. In Track-modus kan de basisafstelling ook met de hand worden aangepast aan de persoonlijke voorkeuren via de draaiknoppen op het stuur.

Speciale remmen voor trackdays

e remmen van de Manthey Kit zijn ontwikkeld voor de hoge eisen van circuitgebruik. Staalomvlochten remleidingen verbeteren het pedaalgevoel en zorgen voor een snellere respons. Voor auto’s met het Porsche Ceramic Composite Brake systeem (PCCB) zijn optionele race-remblokken beschikbaar, speciaal ontworpen voor intensieve trackdays. Deze blokken verminderen fading en verbeteren zowel de remrespons als de precisie. Ze blijven effectief onder uiteenlopende temperaturen en bieden uitstekende slijtvastheid voor zowel de blokken als de remschijven.

Uitgebreide accessoires voor een persoonlijke touch

Klanten die hun 911 GT3 RS een persoonlijk tintje willen geven, kunnen kiezen uit diverse sportieve accessoires. Verlichte instaplijsten van koolstofvezel met Manthey opschrift in rood en wit, LED-deurprojectoren met het Manthey logo in wit, en gekleurde decals op de koolstofvezel ‘Aerodiscs’ onderstrepen het unieke karakter van de Porsche. Daarnaast kan het Manthey logo in neodyme, wit of zwart op de portieren worden aangebracht. Voor circuitgebruik is er een sleepoog beschikbaar dat aan de voor- of achterzijde gemonteerd kan worden en verkrijgbaar is in rood, zwart of geel. Op de openbare weg moet het sleepoog worden verwijderd.

Aanzienlijk verbeterde prestaties op het circuit

“De Manthey Kit tilt de 911 GT3 RS naar een hoger niveau op het circuit, vooral in middellange bochten,” zegt Porsche Brand Ambassador Jörg Bergmeister. “De auto duikt, pitcht en helt aanzienlijk minder, waardoor hij veel stabieler aanvoelt en de grip beter behouden blijft onder alle rijomstandigheden.” “Gedurende twee jaar hebben we samen met ingenieurs van Porsche gewerkt aan de nieuwe Manthey Kit voor de 911 GT3 RS en hebben we duizenden kilometers getest op Europese circuits en de Nürburgring Nordschleife,” vertelt Nicolas Raeder, Managing Director van Manthey Racing GmbH. “Onze data wijzen op een aanzienlijke verbetering van de rondetijden ten opzichte van de standaard 911 GT3 RS. Door het weer hebben we nog geen officiële tijd op de Nürburgring Nordschleife kunnen neerzetten, maar we plannen dit zo snel mogelijk in.”

De Manthey Kit voor de 911 GT3 RS is vanaf heden te bestellen. De kit is vanaf januari 2025 beschikbaar bij de Nederlandse Porsche Centra. De fabrieksgarantie van de 911 GT3 RS blijft volledig behouden.

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.