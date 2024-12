Van klantenfeedback naar productielijn

Bij de ontwikkeling van hun auto’s houdt Porsche altijd rekening met de feedback van hun klanten. En dat doen ze met veel succes; Porsche won dit jaar verschillende prijzen in een onderzoek dat werd uitgevoerd door het gerenommeerde J.D. Power. In dit artikel delen we een paar voorbeelden van vernieuwingen die zijn gebaseerd op klantenfeedback.

Wat is J.D. Power

Zeker een bekende naam in de automotive wereld. Naar de jaarlijkse onderzoeksuitslagen wordt reikhalzend uitgekeken door de industrie. J.D. Power geeft al meer dan 50 jaar branche-informatie over interacties van klanten en hun producten. Toonaangevende bedrijven in grote sectoren vertrouwen wereldwijd op J.D. Power om hun klantgerichte strategieën te begeleiden.

Klantonderzoek

J.D. Power maakt voor het kwaliteitsonderzoek gebruik van klantonderzoeken om de kwaliteit van nieuwe auto’s in de VS te beoordelen. Het merk Porsche staat in het aanvankelijke kwaliteitsonderzoek (Initial Quality Study, IQS) op de eerste plaats onder de premiummerken. Aan ongeveer 100.000 Amerikaanse eigenaren van nieuwe auto’s is gevraagd naar kwaliteitskenmerken aan hun nieuwe auto die zij minder of juist bijzonder vinden. Bij dit onderzoek waren meer dan 30 automerken en meer dan 200 modellen betrokken.

Trots op de prijzen

“We zijn trots op de prijzen. Het hele team heeft meegewerkt aan deze geweldige prestatie”, aldus Christian Friedl, Vice President Corporate Quality bij Porsche. “Kwaliteit is meer dan het bewaken van de kwaliteit aan het eind van de productielijn. Het begint met de feedback van onze klanten dat doorvloeit naar de conceptfase, het ontwikkelingsproces beïnvloedt en eindigt met de ondersteuning van onze klanten in de retailsector”.

Kwaliteit van de auto en klanttevredenheid

Het J.D. Power VDS (Vehicle Dependability Study) en APEAL (Automotive Performance, Execution and Layout) onderzoek, analyseert kwaliteit van de auto en de klanttevredenheid. VDS onderzoekt drie jaar oude auto’s en beoordeelt de klanttevredenheid op langere termijn. APEAL is gefocust op nieuwe auto’s en beoordeelt ontwerp, prestaties, gebruiksgemak, comfort en kwaliteitsgevoel.

Bij het APEAL onderzoek behaalde de Porsche Taycan het predikaat “het beste model” in de hogere middenklasse premiummerken. Kevin Giek, Vice President Model Line Sedans, nam de prijs in ontvangst. De Porsche 718 ontving de platina prijs voor het meest betrouwbare model in het VDS onderzoek. Deze werd overhandigd aan Michael Rösler, Managing Director Complete Vehicle Product Line 911.

Pietro Malfatti, Senior Consultant Automotive Advisory Europe bij J.D. Power; Kevin Giek, Vice President Model Line Sedans; Christian Friedl, Vice President Corporate Quality bij Porsche; Michael Rösler, Managing Director Complete Vehicle Product Line 911; Fabian Chowanetz, Director Automotive Advisory Europe bij J.D. Power, 2024, Porsche AG

Deze positieve resultaten komen niet uit de lucht vallen, maar zijn het gevolg van genomen aanpassingen, mede uit de klantonderzoeken. We lichten een paar aanpassingen uit die zijn meegenomen in de productie aan de hand van klantenfeedback.

HomeLink

Bij voorgaande modellen meldden veel klanten dat het bedienen van de garagedeuropener erg ingewikkeld was, omdat je diverse stappen in het Porsche Communication System (PCM) moest doorlopen. Vanaf de introductie van de nieuwe Cayenne zijn er fysieke knoppen op de binnenspiegel geplaatst waarmee tot drie garagedeuren kunnen worden bediend.

Gekoelde telefoonoplader

Telefoons kunnen tijdens het opladen erg warm aanvoelen. Dit werd door veel klanten gemeld. In de nieuwe Cayenne, Panamera en Macan wordt de telefoonoplader gekoeld. Dit zal ook op latere modellen worden toegepast.







“Skip” knop op het stuurwiel

Uit het kwaliteitsonderzoek (IQS) en data analyses bleek dat veel klanten de knop die je zelf kunt toewijzen aan een functie, vaak gebruikten om naar een volgend muzieknummer te “skippen”. Porsche heeft nu een “skip” knop aan het stuurwiel toegevoegd zodat een andere functie kan worden toegewezen aan de “vrije” knop.

Airconditioning

Bij de voorgaande Cayenne waren er opmerkingen over het geluid van de ventilatoren van het airconditioningsysteem. Deze opmerkingen hebben geleid tot specifieke akoestische verbeteringen aan het airconditioningsysteem van de nieuwe Cayenne en toekomstige modellen. De aanpassing is dat de luchtstroom naar achteren wordt verminderd als de achterbank niet bezet is, met minder geluid tot gevolg.

Bron en foto’s: Porsche News Room