De volledige elektrische Porsche Macan Turbo.

Donderdagmorgen Leusden. Onder in de “catacomben” van het Pon hoofdgebouw mag ik de volledig elektrische Porsche Macan ophalen. Het lijkt wel een beetje of ik bij Q een nieuw “secret service” speeltje mag ophalen. En eerlijk gezegd had ik er stiekem echt naar uitgekeken; dit nieuwe “wapen” van Porsche. Maar dan toch wel weer met wat gemengde gevoelens want met deze volledige elektrische Macan sluit er weer een verbrandingsmotoren hoofdstuk van Porsche. Of… is dat wel zo? Ik denk eerlijk gezegd zelf niet dat wij straks allemaal alleen nog maar volledig elektrische auto’s zullen rijden. Nee, dat zal er niet van gaan komen. Ja, elektrisch rijden zal wel een van de mogelijkheden zijn en een optie waar men voor kan kiezen. Ook gezien de laatste ontwikkelingen bij alle grote westerse automerken. En dan hebben we nog een klein dingetje waar de groen linkse politiek wel heel makkelijk overheen stap. En dat is de infrastructuur en capaciteit van de elektrische netwerken. En dus ook de mogelijkheden om elektrische auto’s te laden. Maar het laden en de snelheid is een ander verhaal waar ik verderop in dit artikel op terug kom.

Daar stond hij dan als Turbo in in de geweldige kleur Icegrey. Deze Macan is een indrukwekkende verschijning, zeker in deze kleur. Dat komt omdat de Macan nu groter oogt. En dat gevoel had ik niet zo bij het vorige model. Daar had ik veel meer het gevoel dat de Macan juist niet zo heel groot leek en was ik binnenin de auto telkens weer verbaasd over de hoeveelheid ruimte. Nu vraag je jezelf misschien af zou dat aan de kleur liggen? Ik denk het niet. Want inmiddels heb ik de Macan in diverse andere kleuren mogen aanschouwen met hetzelfde gevoel. Het zijn vaak kleine optische veranderingen die het verschil kunnen maken. Want de afmetingen zijn nagenoeg gelijk gebleven. De Macan is 478 cm lang, 194 cm breed en de hoogte is zelfs iets lager met de 162 cm. Ondanks de nagenoeg gelijk gebleven maten is de Macan voor mij uitgegroeid naar een serieuze SUV. Wel is de wielbasis 86 millimeter langer geworden. Ook het silhouet van de Macan is echt veranderd. Vooral de daklijn vind ik strakker, gladder maar vooral aerodynamischer geworden. In het algemeen is de Macan vooral stoerder geworden en straalt hij nu veel meer kracht uit.

Maar ik was er natuurlijk niet alleen om te kijken. Dus instappen en wegwezen wilde ik bijna zeggen. Maar het was meer “instappen en genieten” vanaf het eerste moment. Over instappen gesproken… de instap is begrijpelijk wat hoger maar niet te hoog. Het plaats nemen op de stoel is mede door de instaphulp (die je in en uit kan schakelen) erg makkelijk en comfortabel, net als stoelen die net zo comfortabel zijn. En zoals je mag verwachten van Porschestoelen zijn ze optimaal in te stellen naar ieder zijn eigen voorkeuren. Wat resulteert in een optimaal rijcomfort en beleving.

Rijden

Maar eindelijk was het dan zover. Via de James Bond achtige setting verliet ik de ondergrondse Pon gewelven richting snelweg. Voor ik het terrein in Leusden verliet stond ik al weer geparkeerd. Vergeten om mijn telefoon te koppelen aan de handsfree en Apple CarPlay. En de navigatie in te stellen op Rotterdam. Nee zo moeilijk is dat alles niet, maar wel zo veilig en verstandig om dit niet tijdens het rijden te doen. Hierna ging het richting Rotterdam. Hoezo Rotterdam? Sommige raden het al… inderdaad daar woont 64-collega Robin Groenendijk. En Porsche Centrum Rotterdam is natuurlijk daar, waar ik als Amsterdammer schijnbaar niet zonder begeleiding van een Rotterdammer naar binnen mag hahahaha. Nee serieus, ik was nog steeds niet in het nieuwe Porsche Centrum Rotterdam geweest. En Robin die zelf een Porsche SUV rijdt (Cayenne Coupé Hybride) wilde ook graag deze nieuwe Macan rijden. Meteen een mooie eerste testrit.

De eerste rij indrukken naar Rotterdam waren zeer positief. Een zeer comfortabele auto waarmee je prima uit de voeten kan in het dagelijks verkeer. Zowel op de snelweg en in het stadsverkeer. En ondanks de afmetingen is de Macan zeer overzichtelijk. Je heb niet echt het gevoel dat je in een (te) grote hoge SUV rijdt. Het zicht rondom is echt goed, op de achterruit na. Het zicht naar achter is wat minder, maar nog steeds redelijk tot goed te noemen. De 584 Pk van de Macan Turbo geeft je ruim voldoende vermogen om soepel en vlot door het (stads)verkeer te komen. En zo was ik binnen de kortste tijd bij Robin. Na deze rit stapte ik er relaxed en ontspannen uit de Macan.

Na een kop koffie was het tijd om met Robin achter het stuur richting Porsche Centrum Rotterdam te rijden. Over ons bezoek aan Porsche Centrum Rotterdam komt een “op de koffie bij” artikel. Maar hier wel alvast wel wat foto’s van ons bezoek.

Hier nog even Robin over zijn Macan ervaring.

“De rit naar en van PCR was niet zo lang en daarbij was het erg druk. Er zit een leuke bocht in en daar had ik toevallig even de ruimte. Gas erop, of stroom erop. Hoe moeten we dit noemen mensen? Maar goed, rechtervoet iets naar beneden en dan reageert een elektrische auto direct, de Macan gaf geen krimp en ging lekker strak de bocht door. Voelde echt goed. Daarna kwam het 80 km/u traject inclusief traject controle. Ik wilde de cruise control inschakelen, maar dat gaat dus blijkbaar anders dan bij mijn Cayenne. Het systeem ging niet aan. Het was druk dus wilde ik niet rijdend gaan uitzoeken hoe dat dan zou moeten. Zelf maar de snelheid in de gaten gehouden. Tot zover mijn korte ervaring met de fijne elektrische Macan.

Het Porschegevoel

Bij elke elektrische Porsche val ik weer in herhaling. Diegenen die mij kennen weten dat ik weinig heb met elektrische auto’s in het algemeen. Ik geloof niet in het milieuvriendelijk en het groen zijn van deze voertuigen. En ja de meeste elektrische auto’s zijn snel en dat was het dan meteen ook wel qua beleving. Een Tesla heeft voor mij dezelfde beleving als een lege koektrommel. Totaal geen passie of emoties. En daar was ik bij de eerste volledige Porsche, de Taycan, ook bang voor. Enige Porscheliefhebbers roepen vandaag de dag nog steeds “het zijn geen echte Porsches. Je krijgt er niet het Porschegevoel in.” Voor mij bleek het tegendeel waar te zijn toen ik de eerste reed. Dit blijkt nu ook weer bij deze volledig elektrische Macan.

Nee, er is geen benzinelucht, geen Flatsix boxermotor die voor ons petrolheads een symfonie aan geluiden ten gehore geeft. Maar mis ik dat in de Macan? Ik moet bijna met schaamrood op de kaken toegeven dat ik dat niet mis. De geur van benzine en het geluid van de motor… het zijn maar deeltjes van de beleving als je een Porsche rijdt. Passie, emoties, beleving en het gevoel als je een Porsche rijdt zijn zoveel meer dan het het geluid van de motor. Ik vergelijk het wel eens met vorige modellen van Porsche. Het begon bij de 356 en de overgang naar een compleet andere model in 1964, de 911. Ik sprak laatst nog iemand die vertelde dat er toen al mensen waren die deze vooruitgang niet konden en wilden omarmen. Toen met de diverse 911 modellen waarbij de 993 stof deed opwaaien want dat was ongehoord deze schuine koplampen. Zelfs bij de eerst Porsche Turbo was er “weerstand”. Want een turbo was vloeken in de kerk. Ook omdat toen bij de Turbo het motorgeluid “minder” was. Het dramatisch dieptepunt was de stap in de toekomst van luchtgekoeld naar watergekoeld. En zelfs ondanks het feit dat deze noodzakelijke stap en vooruitgang Porsche redde van een gewisse ondergang, zijn er tot vandaag de dag tegenstanders van deze technische vooruitgang. Maar al deze technische ontwikkelingen hebben de beleving en de passie voor het merk niet minder gemaakt. Is het echte Porschegevoel minder geworden bij elke verandering? Nee, sterker nog, het tegendeel is het geval.

Een 356 rijden is een bepaalde beleving en geeft een bepaald gevoel . Zo ook bij de luchtgekoelde 911 en ook bij de watergekoelde 911’s of bij de Porsche Boxster en laten we de 914, 924, 944, 968, en 928 vooral niet vergeten. Ze geven je stuk voor stuk een bepaald gevoel en wekken emoties op. En je ervaart de passie voor ons merk Porsche. Maar kan en mag je ze met elkaar vergelijken? Nee! En dat wil je ook niet. Ook bij de Porsche Cayenne en Macan heb je die passie, emotie en het gevoel dat je een echte Porsche rijdt. Dus wat is er dan veranderd? Buiten de technische hoogstandjes en vooruitgang eigenlijk niets. Je kan/mag een klassieke 356 niet vergelijken met bijvoorbeeld een 911 of 918. Want elke vergelijking gaat daar in mijn optiek scheef. Iedereen heeft zijn voorkeur en smaak en beleeft elke Porsche anders. Maar voortgang is niet per definitie slecht of sluit het “Porschegevoel” uit. De basis van het “echte” Porschegevoel is altijd al hetzelfde; passie, emoties, beleving. Alleen de ingrediënten zijn bij elk nieuw model iets veranderd. Zo ook nu bij de elektrische Macan. De nieuwe Macan is een echte sportieve Porsche waarbij het Porschegevoel zeker niet ontbreekt.

Hoe sportief is de Macan

Heel sportief kan ik je vertellen. De 584 pk, boost tot 639 pk, en 1.130 Nm zorgt er voor dat de Macan van nul naar honderd vliegt in 3,3 seconden. Dat is serieus echt snel. Dat zijn 911 tijden. De Macan heeft ondanks de hoogte een geweldige wegligging. Natuurlijk draagt de vierwiel aandrijving daaraan bij. Ook bij het betere, snellere en sportieve bochtenwerk bleef de Macan mij verbazen. Ook in de meest sportieve stand Sport plus, meet de auto van alles en corrigeert deze in een fractie van een seconde om de hoeveelheid pk’s weer optimaal op de weg te brengen en blijft de Macan stabiel en vastgeplakt op het wegdek. Bij net een stapje extremer richting de belastinggrens slipt en draait maar heel even een wiel door voor het wordt gecorrigeerd. Ook op slechtere, oneffen wegen gebeurt dit zeer efficiënt en vindt de Macan meteen weer grip. Indrukwekkend wat deze Porsche kan. De snelheid waarmee deze SUV een bocht kan nemen is voor mij bijna onbegrijpelijk. De Macan lijkt zich vast te zuigen aan het wegdek.

Een kennis zei tegen mij, ja Alain, het is een “erg mooie auto maar ik wil dan iets sportievers”. Na een korte demo ronde was de opmerking …. “niet normaal, sportiever wordt het niet”.

Maar het was tijd voor de Duitse Autobahn. Ik woon aan de grens en heb een aantal jaren in Duitsland mogen wonen. Dus de Autobahn is zeer bekend terrein. Ik rijd er wekelijks over. Na de grensovergang was het volgas of volstroom? Nu was er op de heenweg best wel wat verkeer en waren er vooral veel gele kentekenplaten onderweg. De terugweg was ideaal om te kijken hoe de Macan met 150 – 200 km/u rijdt. En vooral in de langgerekte bochten. Ook hier stelde de Macan niet teleur. Spoorvast en ook in de langgerekte bochten die niet zo mooi glad waren gaf de Macan geen spoortje van enige nervositeit. Het luchtgeveerde onderstel is zowel in “Normaal” stand als in “Sportief” en “Sportief plus” geweldig. Moeiteloos worden elke oneffenheid en hobbel genomen zonder dat de Macan een krimp geeft. Ook met hogere snelheden is de Macan koersvast en vertrouwenwekkend stabiel. De topsnelheid is officieel 260 km/uur. Op de teller verscheen even het getal 272, wat moeiteloos werd bereikt. De acceleratiesnelheid is voor een SUV meer dan indrukwekkend. Is de Macan ook de ideale sportieve gezinsreisauto? Ik zou de Macan Turbo of de Turbo S graag ook eens voor een lange nonstop afstand test willen rijden op de Autobahn om die vraag te beantwoorden. Misschien komt dat nog.

Laden en accu

De Turbo heeft een actieradius (WLTP) 591 kilometer. Dat zal in de praktijk minder zijn want het rechterpedaal heeft daar zeker invloed op. En geloof mij, deze Turbo vraagt je om het pedaal in te drukken.

De Macan heeft een 100-kWh accu en een 800-volt basis voor snelladen met 270 kW. De lithium-ion performanceaccu laadt van 10 naar 80 procent bij een snellaadstation in zo’n 21 minuten. Maar die 21 minuten is alleen dan mogelijk als het snellaadstation dit ook mogelijk maakt. En dat is helaas niet altijd het geval.

Het ligt dus niet aan de auto, maar meer aan wat ons stroomnet en de infrastructuur aankunnen. Ook de hoeveelheid ladende auto’s heeft invloed. Nu hoor ik mensen zeggen. Ja, maar je moet thuis laden. Niet iedereen heeft echter een eigen laadpaal of kan voor de deur laden. Bijvoorbeeld een verlengkabel van de 6 etage telkens uit en oprollen is onbegonnen zaak. Dus dan ben je afhankelijk van een publieke laadpaal of een snellaadstation.

Maar als het allemaal mee zit dan gaat het ook razendsnel. En is de 21 minuten haalbaar.

Wat een leuke bijkomstigheid is tijdens het laden, is dat je mensen tegenkomt. Ik zag een witte Porsche 991 Turbo staan. Contact was snel gelegd en Porscherijders hebben elkaar altijd wel wat te vertellen. Het bleek Michiel Bos te zijn die net op de terugweg was was van een tour met zijn schitterende Turbo S.

Offroad

Ja, offroad. Op het stuur zit de fun knop of wel keuzeknop voor de rij modes. “Normaal”, “Sportief” en “Sportief plus”. Draai je de knop echter naar links, dan zet je de de Macan in Offroad. En als die knop er op zit, dan moet je deze ook gebruiken. Dus heb ik dat ook gedaan. In de offroad stand komt de Macan met adaptieve luchtvering / het offroad designpakket omhoog met 10 mm tot 195 mm in de normale stand.

Inmiddels zijn we gewend van Porsche dat de stoelen en het zitcomfort erg goed zijn. Dat geldt trouwens ook de op achterbank. Ook daar is het goed vertoeven bij een langere rit. Ook de langere passagier(s) zitten letterlijk en figuurlijk goed. Meer dan genoeg beenruimte zonder dat de voorstoelen naar voren moeten. Ook de hoofdruimte is ruim bemeten. Is de Macan door de binnenruimte geschikte als dagelijkse (gezin) auto? Ik zeg 100% ja. Zeker in combinatie met de bagage ruimte voor en achter.

Voor is echt voor wat kleinere spullen en zeker niet geschikt voor grotere tassen, dozen of koffers. Maar daar heb je in achter laadruimte met zijn 540 liter meer dan genoeg ruimte voor, en die kan door het omklappen van de achterstoelleuningen aanmerkelijk worden vergroot. Ja, dan gaan zelfs lengtes van 185 cm er zonder problemen in. Dus voor een rit naar bijvoorbeeld de bouwmarkt hoef je niet de buurman of iemand anders te vragen of zij kunnen rijden. Daar voor in de plaats kan jij wel deze mensen uitnodigen voor een sportieve rit. Nee, het is optisch geen 911, maar de Macan heeft wel de prestaties van een 911. Het is ook geen 12 in een dozijn SUV gezinsbak.

Het is wel een uitkomst dat bij het achteruitrijden en parkeren je de beschikking hebt over een achteruitrijcamera. Datzelfde kan je ook zeggen over de camera voor. Misschien heb jij ze niet nodig maar handig zijn ze zeker wel. Ik persoonlijk vindt de birdview optie een zeer welkome en goede ondersteuning. Zeker als je tijdens het rijden over landweggetjes opeens een bruggetje met een breedte van 220 cm over moet. Dan is de Macan met zijn net geen 194 cm (met spiegel gemeten zo’n 210 cm) toch wel heel breed. De birdview in het middelste display geeft je net iets meer overzicht. Niemand van ons wil de Macan weer gaan afgeven met een extra “striping”.

Maar wat als je wordt tegengehouden door een hond en een kat die je niet meer willen laten gaan? Ook dan is het een uitkomst. Tenslotte wil je deze diertjes veilig kunnen passeren. De hond en kat hebben na wat onderhandelen de blokkade opgeheven. Waarna ik mijn weg mocht vervolgen.

Ik heb wel een puntje wat ik persoonlijk een minpunt vind. En dat is het airbag lampje van de bijrijder. Deze blijft als er niemand op de stoel zit branden. Met de tekst “airbag off”. Nee het gaat niet uit. Is (nog)niet uit te zetten volgens het instructieboekje. Bij diverse Porsche Centrums aan de experts gevraagd maar niemand wist een manier om dit uit te zetten. Wat is het probleem denk je!? Nou het lampje zit in de hemel bij de bediening van het schuif/kanteldak en is fel oranje van kleur. Vooral ‘s avonds is het best erg aanwezig. Je kent het wel, zo’n klein dingetje waar je je onbewust steeds meer aan gaat irriteren en dat steeds groter wordt. Dat had ik met dit lampje. Nu is de voorlopige oplossing eenvoudig op te lossen door het af te dekken, maar is dat wat je wilt?

Verder heeft deze Macan diverse leuke zaken; zoals een half automatische trekhaak, te bedienen vanuit de achterste laadruimte/kofferbak. De trekhaak moet je wel zelf vergrendelen en na gebruik zelf omhoog klappen onder de auto. (De Macan heeft een trekvermogen van 2000 kilo), voetbediening van de achterklep en een sensor om de voorklep te openen (zie video 7,35m). Ook is er de mogelijkheid om de Macan omhoog of omlaag te zetten voor het beladen van de achter laadruimte/kofferbak. De bedieningsknoppen zitten naast die van de trekhaak.

Ik kan alleen concluderen dat het een feest is om er in te rijden. Een geweldige beleving, telkens als je achter het stuur stapt! De Macan oogt niet alleen sportief, krachtig en snel, maar deze Porsche Macan Turbo is dat ook.