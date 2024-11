110 Years of Maserati was dit jaar het hoofdthema van de negende editie van de Belgische Interclassics in de Brusselse Heyselpaleizen. Het Italiaanse merk werd door de organisatoren prachtig in het zonnetje gezet. Maar realistisch gezien telden we toch meer tentoongestelde Porsches dan Maserati’s. En daarbij lag het thema natuurlijk vooral op de professionele restauratie-en hobbyprojecten. Vooral het laatste segment voerde eigenlijk wel een beetje de boventoon. Maar vergeleken met Maserati waarschijnlijk iets beter betaalbaar voor wie aan een dergelijk project begint. De Belgische importeur D’Ieteren had een prachtig ingerichte stand, evenals het Franse RSC waar diverse 911 projecten te bewonderen vielen. Ook waren er nogal wat Franse standhouders, zoals de 928 Club France of Franse particulieren. Ook de Porsche 356 was bij de diverse standhouders een geliefd en een gewild object. Zo zagen we dat bijv. een 356 uit 1961 maar liefst 97.000 Euro moest op gaan leveren. Ook zagen we een hele mooie 914 S GT 2,5 L uit 1970 die te koop werd aangeboden. Een aantal auto’s wisselden dan ook van eigenaar. Traditioneel vielen er in Brussel ook de nodige competitie-auto’s te bewonderen maar het Porsche aanbod was daarbij vergeleken met eerdere exposities dit jaar eigenlijk een beetje schraal te noemen. Anderzijds viel er voor de Porschisten ook dit jaar op de jaarlijkse Brusselse Interclassics weer veel te genieten.

Tekst en Foto’s: Willem J. Staat.