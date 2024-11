Op pad met de Porsche Cayenne Adventure

De kans dat u nog nooit van de Cayenne Adventure hebt gehoord is erg groot. Het is namelijk niet de officiële naam van deze stoere terreinwagen, en bovendien komt hij in deze verschijning ook niet uit de fabriek. Hoe zit het dan?

75 jaar Pon Porsche

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Pon officieel importeur werd van Nederland. Daar wilde de Porscheorganisatie iets leuks meedoen. Omdat de eerste Cayenne (E1) zich inmiddels een classic mag noemen was het besluit om zo’n Cayenne nieuw leven in te blazen door er een stoere terreinwagen van te maken.

Het had wel wat voeten in de aarde voordat de Cayenne er uiteindelijk uitzag zoals op deze foto van Pon Porsche Import.

De basis

De basis moest een Cayenne E1 zijn die in goede staat verkeerde en waarbij het onderhoud netjes was uitgevoerd. De zoektocht bracht hen bij een Cayenne Turbo uit 2004, met die heerlijke V8, die voornamelijk in onderhoud was geweest bij een Porsche Centrum. En zo werd de Porsche Cayenne gewoon gekocht via de occasionhandel. Er werden wat deukjes uitgedeukt, het lakwerk werd hersteld en gepolijst en nieuwe emblemen en sierlijsten maakten de buitenkant af. Binnen werd de hemelbekleding vervangen, het stuurwiel gerestaureerd en werd het complete interieur gereinigd. Uiteraard werd de auto ook technisch aangepakt zoals onderhoud met alle vloeistoffen en filters, wat pakkingen, remblokken en allerlei kleinere zaken, waarna deze Cayenne E1 er weer perfect bijstond.

Nog maar het begin

Nu moest de ombouw naar een stoere terreinwagen beginnen. Uitgangspunt was dat er uitsluitend onderdelen en accessoires werden gebruikt die via Porsche of Porsche Classic leverbaar zijn in de webshop. De 18 inch velgen zijn exclusief voor de E1 Cayenne gemaakt met een gelimiteerd aantal van 150 sets en voorzien van BF Goodrich All-Terrain banden. Wat natuurlijk direct opvalt is de speciaal ontworpen decorfolie en het Transsyberia dakrek met verlichting. In het dashboard valt direct het PCCM Plus Cayenne navigatiesysteem op waarmee je bijvoorbeeld beschikt over moderne zaken als Apple CarPlay, Android Auto en DAB+ om maar enkele zaken te noemen.

De lijst van toegepaste opties is lang. En het mooie is dat, op de banden (overigens wel goedgekeurd door Porsche AG) en de bullbar na, alles origineel Porsche is en u dit voor uw E1 los kunt bestellen. Het onderdeelnummer kunt u vinden als u op het betreffende onderdeel klikt dat ik noem. Onderaan het artikel vindt u een lijst van de onderdelen en de onderdeelnummers die ik in het artikel niet heb genoemd. At your service!

Genoeg theorie

We gaan naar de auto. Deze stond al een tijdje op ons wensenlijstje en vandaag is het dus zover, Hans Jansen van Parts & Accessoires heeft ons tussen de planning in kunnen schuiven en loopt met mij mee om het een en ander te laten zien en uit te leggen. Er valt gelijk iets op. Dat gave Transsyberia dakrek met verlichting zit er niet op. We gaan blijkbaar kamperen vandaag. Op het dak is een heuse daktent geplaatst. Een origineel Porsche Accessoire voor iedere Porsche waar dakdragers op kunnen. Dan is er geen plaats voor het dakrek met verlichting.

Hans wijst me op de details die van de Cayenne een Cayenne Adventure maken. En dat gaat best ver. Zelfs de spatlappen zijn speciaal voor de Adventure ontworpen. Verder laat hij mij zien hoe de tent kan worden opgebouwd en weer kan worden opgeruimd. Dat ziet er niet zo heel erg moeilijk uit eerlijk gezegd.

Inmiddels is 64-collega Alain Feld gearriveerd. Hij moest de demo, de nieuwe Porsche Macan weer inleveren. Ook hij was heel benieuwd naar deze speciale Cayenne en heeft aangeboden de video opnames en de fotografie te doen.

We gaan op pad

Met die noppenbanden stuurt het natuurlijk niet strak. Dat geeft niet want we gaan toch snel van de gebaande wegen. We rijden immers in een stoere terreinwagen. Dat is tenminste het idee. Dat valt echter niet mee in Nederland. Ieder pad wat naar een mooi stuk of zelfs een heuveltje zou kunnen leiden, is voorzien van een hek of een slagboom. Als u nu een plek weet waar nog wel mag worden terreingereden. Wilt u ons dat dan laten weten? Dan kunnen we daar een volgende keer direct naar toerijden. Bij voorbaat onze dank. We rijden dus nog even op de verharde weg. Het is genieten als je het gaspedaal intrapt, dat geluid van die heerlijke V8. Kippenvel. Ondertussen kijken we links en rechts of er een stukje is waar we van de weg af kunnen. Klinkt allemaal stoer hoor, maar eigenlijk zijn we op zoek naar een mooie fotolocatie. Bij deze rit gaat het meer over het laten zien van de auto, dan hoe het rijdt. Toch een beetje offroad dan maar.

Tent opzetten

Nu moet ik er als “niet kampeerder” aan geloven. Ik heb goed opgelet dus hoe moeilijk kan het zijn? Ik moet zeggen dat Porsche hier goed over heeft nagedacht. Zelfs ik kan deze tent opzetten. De achterste tentstok is wat moeilijk te plaatsen. Ik ben niet lang genoeg (1.82), maar met het nodige kunst en vliegwerk is het gelukt. Alain heeft het allemaal op beeld vastgelegd.

Tijdens het opzetten van de tent kwamen diverse wandelaars even kijken en kletsen. Opmerkingen als “wat handig”, “dat is bijzonder” tot “ga je daar in slapen? Je lijkt wel gek”. Dat laatste wel met een lach hoor. Maar het geeft wel aan dat zo’n daktent toch bijzonder is.

Opruimen die tent

Ik ben niet voor kamperen in de wieg gelegd bleek maar weer. Heb je eindelijk de zooi opstaan, moet het weer terug in de dakkoffer. Hij’s fijn!

Maar is was erg handig en ontzettend snel…

Het Adventure pakket op uw Cayenne E1 is een absolute eyecatcher. Daar zit natuurlijk wel een kostenplaatje aan. Wilt u het gehele Adventure pakket, met lichtrek in plaats van dakkoffer, gaat u schat ik richting de € 4.500. Controleert u het voor de zekerheid aan de hand van de onderdelen, of vraag het na bij een Porsche Classic Centrum. Gelukkig kunt u de accessoires ook los bestellen.

Lijst met niet eerder genoemde accessoires

Naafdoppen 9P1601147 JE1 Rek met verlichting 95580115300 Rubber mattenset PCG044802A Aluminium tankdop 99720198000 Spacers 17mm 95504460023 Spacers 5mm 95804450000 Geurdispenser 992044008 Rubber kofferbak mat hoog 95504400015 B-stijlbekleding met kabelset voor voeding PCG559320A

Wij vonden het een leuke beleving. Het was weer eens wat anders. En ik moet zeggen, als ik een Cayenne E1 had en een leuk prijsje won in de loterij, of ergens nog een gevulde sok had, zou ik het Adventure pakket een geweldige upgrade voor mijn Cayenne vinden. Maar dan wel met het rek met verlichting. Vind ik zo tof, en dan hoef ik ook niet te kamperen.

Foto’s: Pon Porsche Import, Alain Feld