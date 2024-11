Wint Porsche dit weekeinde ook de WK-titels voor rijders en merken?

In het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship haalde Porsche in totaal negen titels binnen. Dit weekeinde wordt de seizoensfinale van het FIA World Endurance Championship verreden in Bahrein. Hier is Porsche al zeker van de rijders- en teamtitel in de GT3-klasse, maar ook in de hypercar-klasse is Porsche hooglopend favoriet in de klassen voor rijders en constructeurs. Vierenzestig.nl is dit weekeinde ter plekke en blikt vooruit op de race, die op zaterdag van 12.00 tot 20.00 uur Nederlandse tijd verreden wordt (live op Eurosport en Videoland).

Titelsucces in de IMSA-serie en in het WK voor sportwagens in hetzelfde jaar is iets wat voor Porsche sinds de Groep C-dagen van medio jaren tachtig met de 962 niet meer voorkwam. De kansen zijn goed, want voorafgaand aan de achtste en laatste WEC-race van het seizoen hebben coureurs Laurens Vanthoor, André Lotterer en Kévin Estre, de bezetting van de Porsche 963 met het startnummer 6, met een voorsprong van 35 punten aan de leiding in het rijdersklassement, terwijl er in Bahrein nog maximaal 39 punten te verdienen zijn.

Toch is het geen gelopen koers, benadrukt de Belg Laurens Vanthoor, die na Jacky Ickx dit weekeinde de tweede Belgische wereldkampioen in de lange-afstandsracerij kunnen worden: “In Bahrein staan er anderhalf keer zoveel punten als in de reguliere races op het spel. Vorig jaar waren we er niet erg sterk, maar we weten nu waarom. Het wordt een heel spannend weekeinde, het winnen van de titel zou voor iedereen in het team een droom zijn die uitkomt.” Voor de ‘halve Belg’ André Lotterer wordt het zijn laatste optreden als fabriekscoureur in de hypercar-klasse met Porsche, want het merk kondigde vorige week aan dat Lotterer volgend jaar geen deel meer uitmaakt van de hypercar-bezetting in het WEC. Vanthoor, Lotterer en Estre zijn de enige rijders die dit jaar meer dan één race op hun naam wisten te schrijven. In de andere Porsche van het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport komen. Matt Campbell, Michael Christensen en Fred Makowiecki in actie. Ook voor Makowiecki, die zelf bij Porsche vertrekt, wordt het zijn laatste optreden als fabrieksrijder in een 963.

In de strijd om de merkentitel heeft Porsche voorafgaand aan de finale tien punten voorsprong op Toyota, Ferrari staat met 27 punten achterstand op Porsche op de derde plaats. Als Porsche erin slaagt om Toyota van de titel af te houden, dan komt er een einde aan de reeks van vijf opeenvolgende merkentitels voor de Japanse constructeur, die echter kan bogen op een zeer succesvolle historie in Bahrein, waar de GR010 Hybrid nog ongeslagen is. Ook het Ferrari-trio Fuoco, Molina en Nielsen heeft nog titelkansen, maar dan zullen ze wel moeten winnen, terwijl de concurrentie nauwelijks mag scoren.

“De eerste penalty heeft ons team in de IMSA-titelstrijd benut. Nu willen we ook in het FIA WEC de titels binnenhalen”, zegt Thomas Laudenbach, hoofd van Porsche Motorsport. “We zijn in het tweede jaar van ons wereldwijde programma een stuk beter geworden en we hebben telkens het beste van onze mogelijkheden gemaakt. Dat verwacht ik ook voor dit raceweekeinde in Bahrein.”

Klanten-Porsches in de hypercar-klasse zijn er van het Duitse Proton Competition, met de nummer 99-Porsche van Julien Andlauer, Neel Jani en Harry Tincknell, en het Britse Hertz Team Jota, dat twee Porsches aan de start brengt, de nummer 12 met Will Stevens, Callum Ilott en Norman Nato en de nummer 38 met Jenson Button, Phil Hanson en Oliver Rasmussen. Ook voor het Jota-team van David Clarke en Sam Hignett is het een afscheidswedstrijd, want volgend jaar komt het team als fabrieksteam voor Cadillac in het FIA WEC in actie. Jota is al zeker van de teamtitel in de hypercar-klasse voor privéteams.

In de LMGT3-klasse staan Manthey-PureRxcing-Porsche-rijders Malykhin, Bachler en Sturm al vast als winnaars van de coureurstitel, terwijl de crew van de nummer 92-Porsche ook de teamtitel al binnen heeft. Zes teams strijden nog om de tweede plaats, aangevoerd door de nummer 91-Manthey-EMA-Porsche van Morris Schuring, Richard Lietz en Yasser Shahin.

De race in Bahrein wordt verreden op zaterdag met start om 12.00 uur Nederlandse tijd en finish om 20.00 uur, in het donker. Daags erna vindt op Bahrain International Circuit de jaarlijkse ‘rookie-test’ van het FIA WEC plaats, met onder andere het lang verwachte eerste optreden van BMW-coureur Valentino Rossi in een hypercar. Voor Porsche komt onder andere Mathieu Jaminet tijdens de ‘rookie-test’ met de 963 in actie.