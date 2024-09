Het laatste nieuws over de 992 Endurance Cup en de Cars & Coffee op 7 september op Circuit de Spa-Francorchamps

Zoals al eerder aangekondigd vindt rondom de Michelin 992 Endurance Cup, de eerste 12-uursrace exclusief voor Porsche 992 GT3 Cup-auto’s, op zaterdag 7 september op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen, ook een Porsche “Cars & Coffee” plaats, een evenement dat Porsche-rijders en -liefhebbers (m/v/d) natuurlijk niet mogen missen! Kaarten zijn nog steeds te bestellen via deze link

Laatste update voor de race is dat er 30 auto’s deelnemen. Dat wordt een waar 12 uurs race spektakel. Onder de deelnemers zijn de diverse Nederlanders.

Diverse Porsche-gerelateerde aanbieders zijn tijdens de “Cars & Coffee” in de paddock en in de grote tent van Porsche Club Spa Francorchamps aanwezig. Als mediapartner van het evenement biedt Vierenzestig.nl een overzicht van de deelnemers.

Tanja Stadnic is bij velen een begrip en wereldwijd een gevraagd kunstenares. Ze schildert het liefst Porsches . Citaat “Ik schilder vooral graag mijn eigen favoriete sportwagen, de wereldberoemde Porsche. De schoonheid van contrasten wordt weerspiegeld in opvallende doeken die mijn direct herkenbare abstracte stijl laten zien en liefdevol zijn samengesteld volgens uw persoonlijke wensen”. Met andere woorden; je kunt jouw geliefde Porsche door haar laten vastleggen in een uniek kunstwerk. Maar Tanja Stadnic is veel meer dan “alleen” een kunstenares en ambassadeur voor ons geliefde merk. Bezoek haar site en ontdek het zelf. En bezoek haar zeker op de Cars & Coffee in de Porsche Tent en maak kennis met haar en haar kunst.

Sechzylinder is de Porscheholic Petrolhead kunstenaar Nikita Karagozov uit Duitsland, (hij spreek zelfs een beetje Nederlands) die wij bereid hebben gevonden om ook aanwezig te zijn op de paddock met zijn mode en gelimiteerde artprints. Een bezoek aan zijn stand is een aanrader.

RAUH-Welt BEGRIFF of wel RWB is een begrip in Porsche-kringen en ver daarbuiten. De creaties van de Japanse tuner spreken al jarenlang zeer tot de verbeelding en voegen een extra dimensie toe aan het toch al sportieve karakter van Porsches. In de Benelux wordt RWB vertegenwoordigd door Vianen Car Refinish – RWB Europe die hun deelname aan de “Cars & Coffee” heeft toegezegd en daarmee zijn er niet een, maar zelfs twee RWB-Porsches te bewonderen in de paddock van Circuit de Spa-Francorchamps.

Wij van Vierenzestig.nl staan er natuurlijk zelfs ook met een stand. Waar wij een (misschien wel twee) Porsche 992 GT3 Cup auto(’s) zullen hebben staan. Dit konden we mogelijk maken door het wereld beroemde en succesvolle GP Elite uit de Rijp en coureur Niels Troost. Maar ook kan je bij ons op de stand de nieuwe Porsche 992.2 bewonderen. Kom dus bij ons langs en maak kennis met onze teamleden.

Naast ons staat ASPHALTKIND inmiddels een wereldwijd begrip bij veel Porsche GT3, GT4, 991 GT3 RS en vooral bij de 992 GT3 RS rijders. Deze laatste groep Porsche bezitters heeft nagenoeg geen enkele bagage opberg mogelijkheid. Asphaltkind heeft de oplossing. Een hoogwaardige gestroomlijnde uit carbon vervaardigde dakkoffer. Maar ze maken meer dan alleen deze hoogwaardige dakkoffers. Ons advies is, kom zeker ook bij hun kijken, want het zal zeker de moeite waard zijn. Meer willen we er nu nog niet over kwijt.

In de grote Porsche tent vind je onder andere de volgende bedrijven;

Mosafrein is gespecialiseerd in autoremmen en andere onderdelen en toebehoor.

RSRSpa is de aanbieder van trackdays op Spa en andere circuits.

Karting Genk van het legendarische kartcircuit waar onder andere Max Verstappen zijn carrière begon.

Restometal Reviseert onderdelen voor oldtimers (voornamelijk motorblokken en andere aluminium onderdelen)

De kunstenaar Julien Pieper is ook aanwezig in de tent. Hij tekent silhouetten van Porsches.

Rotax Is een fabrikant van Race Karts, zij zullen hier hun nieuwe elektrische racekart presenteren.

En het bij iedereen wel bekende en wereldberoemde Manthey Racing staat er met onder andere onderdelen, tuning kits etc. Maar ook met hun werkelijk geweldige racing simulator. Deze is gratis uit te proberen voor alle toeschouwers

En natuurlijk staat Creventic er ook, net zoals de Porsche Club Spa Francorchamps. De Porsche Club heeft er 4x statische simulatoren geplaatst waar iedereen zijn talent op kan beproeven (tickets zijn ter plaatse te koop). Bij Creventic kan je naast informatie over hun activiteiten/races ook als toeschouwer een uitgebreid assortiment aan merchandise vinden, zowel van de 992 Endurance Cup als van de Porsche Club Francorchamps. Kom dus zeker is een kijkje nemen in de officiële merchandise store van het evenement. Dit is de perfecte kans om een leuke souvenir van de race mee naar huis te nemen.

Centraal in de tent staat de barista opstelling, waar deelnemers van hun complementaire koffie kunnen genieten en onder andere de “dream car” corner kunnen bewonderen. Ook is er een live DJ aanwezig in de tent.

De Porsche “Cars & Coffee” rondom de 12-uursrace voor Porsche 992 GT3 Cup-auto’s op het Circuit de Spa-Francorchamps, georganiseerd door het Nederlandse bureau Creventic in samenwerking met de Porsche Club Francorchamps, belooft een groot, niet te missen spektakel te worden, waarbij de organisatie enkele honderden Porsches verwacht die allemaal op de paddock mogen parkeren. Tijdens het evenement zal een jury, onder andere bestaande uit teamleden van Porsche Club Francorchamps en van 64 Porsche Portal (vierenzestig.nl) de “best of show” kiezen uit alle Porsches. Meer informatie ontvang je bij binnenkomst. Jij komt toch zeker ook?!