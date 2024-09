Mijn passie voor Porsche: Robert Kreeft

Voor deze aflevering in “Mijn passie voor Porsche” reizen Jos en ik naar het altijd gezellige Brabant om met Robert Kreeft over zijn passie voor Porsche te praten.

“Je kan mij wel een echte Porschegek noemen. Ik heb er ook verschillende gehad en daarin zie je een opbouw. En bij iedere Porsche ontwikkel je je liefde verder” begint Robert. “Ik ben niet technisch, maar qua design en merk vind ik Porsche geweldig. Toen ik 19 was overhandigde een kennis mij de sleutel van zijn Porsche 944. “Hier, ga maar rijden” Dat zal ik nooit meer vergeten. Dat was zo’n beleving. Laatst heb ik de sleutels van mijn Taycan aan de 20-jarige zoon van een vriend gegeven. “Hier, ga maar rijden” om ook hem zo’n onvergetelijke beleving te geven. Mijn liefde is echter begonnen toen ik in 2005 na enige jaren in het buitenland te hebben gewoond, terugkeerde naar Nederland en kort daarna mijn eerste Porsche kocht, een zwarte Boxster, die na twee jaar werd ingeruild op een zwarte 996 Cabrio. Op haar beurt werd deze ingeruild op een 991 Targa. Later kwam er een GT3 RS.

Een GT3 RS is, voor velen onder ons wel een droomauto lijkt me, toch is deze niet meer in Robert’s bezit. “De GT3 RS reed fantastisch, echt een geweldige auto als je door de alpen rijdt (ik heb er in Zwitserland de 25 Collen-rally mee gereden) of op circuits racet (verschillende circuitdagen en rijvaardigheidstrainingen in gedaan). Fantastisch! Maar als je met dat volbloed racemonster bij ons door het dorp rijdt…”lacht hij. “In het volle Nederland is het gewoon lastig met al die afremdrempels, fietsers enz. dat is wel jammer.” Dus is afscheid genomen van de GT3 RS en is de jacht geopend op een GT3.

Robert heeft even over een 992 GT3 nagedacht, maar wilde toch liever een 991.2 GT3 Touring vanwege de klassieke en machtig mooie 911 uitstraling. Deze bleken moeilijk te vinden in Nederland, dus zocht hij ook op de internationale sites. In Duitsland vond hij een bedrijf die GT3, GT4, Sportclassics en meer van dat moois had staan. Samen met zijn zoon is hij gaan kijken, gecombineerd met een bezoek aan het Porsche Museum, maar hier vond hij niet wat hij zocht.

In Zuid-Frankrijk leek wel de GT3 van zijn keuze te staan: 2018, GT-zilver, PCCB en slechts 4.500 kilometer. Bij Porsche Centrum Brabant vroeg Robert na of zij het VIN eens wilde checken of er wat bekend was over deze GT3. En wat bleek? Porsche Brabant had de auto nieuw geleverd in 2018 aan iemand uit Aken maar verder leek alles in orde. Op de foto’s zag de GT3 er ook mooi uit, maar om zeker te zijn wilde hij een keuring bij een Porsche Centrum in Frankrijk. Dat was geen enkel probleem. Tijdens deze keuring kwam er een defect tevoorschijn aan het PADM-systeem en dat is keurig verholpen door de dealer.

De auto was gerepareerd en kon worden opgehaald, dus vlogen Robert en zijn zoon naar Frankrijk en meldden zij zich bij Porsche Center Antibes. Ze mochten echter niet bij de auto. Terecht want hij was niet de eigenaar op dat moment. De auto stond achter en ze zijn toch even gaan kijken.

Mooie rit naar huis

Over de Franse binnenwegen via Chamonix is het duo naar Nederland gereden, plus en stukje om, want bij minder dan 6.000 km wordt de auto door onze vrienden van de Belastingdienst als nieuw gezien en moet je BTW afdragen. Naast de BPM hè. Leuker kunnen ze het niet maken…”Maar het was een mooie rit om de GT3 in te rijden” aldus Robert.

Robert heeft ook een driftcursus gedaan met de GT3. En dat viel niet mee. De grens ligt zo ver dat je bijna niet in een slip raakt. En als ze gaat (op een natte baan met alle elektronica uit), dan gaat ze en ga je meestal rond. “Het doet me eigenlijk een beetje pijn als je dat de hele tijd doet. Ik weet niet of het allemaal zo goed is “ zegt Robert.

Gelukkig doet Robert wel waarvoor een Porsche gemaakt is. Rijden! Samen met zijn zoon is hij net terug van een 8-daagse roadtrip. Alle passen van Zwitserland, een aantal in Italië en Kroatië. 3.500 kilometer in totaal. Jaarlijks zullen het echter niet veel kilometers zijn want de dagelijks kilometers maakt Robert in een Taycan Turbo. De pretkilometers zijn voor de GT3, hoewel, ook van de Taycan Turbo geniet hij enorm.

Wat een schoonheid zo’n GT3

Los van de schitterende lijn, zitten er veel mooie details in. Jos heeft ze voor u vastgelegd. Zowel buiten…

…als binnen.

Proefrit in een Taycan

Bij een bezoek aan Porsche Centrum Gelderland vroeg Robert of hij een proefrit in een Taycan mocht maken. Hij kreeg de sleutels en was gelijk verkocht. “Het is een vreselijk snelle auto, een perfecte reisauto. De actieradius is geen aandachtspunt voor mij, no range anxiety. In de ochtend is de batterij vol. Op buitenlandse ritten is de actieradius ongeveer 370 kilometer. Maar de Taycan laadt enorm snel, in een kwartiertje zit je al op de 80%. In de praktijk is het vaak zo dat we een broodje eten, bakkie koffie en dan is ze al voldoende vol. Tijdens navigeren worden de laadstations vanzelf gezocht. Je kan ook voor het laden bij lokale Porsche Centra kiezen. Lekker in de showroom rondkijken met een echte koffie. Ik vind het een geweldige auto en zou niet weten wat ik anders zou moeten rijden” aldus Robert. Nou, dat zijn toch wel lovende worden van een echte petrol head.

Hij vervolgt: “Als ik in de GT3 rijd, dan geniet ik van het geluid en de beleving en als ik in de Taycan rijd geniet ik van het onmiddellijke vermogen en snelheid. De GT3 trekt vanaf zo’n 5.000 toeren, de Taycan geeft direct vol vermogen. Daar moet ik echt om denken als ik in de GT3 rijd en snel even een auto wil inhalen. Even een versnelling terugschakelen, en soms wel twee…

De appel valt niet ver van de boom

Zijn zoon Xander is in het artikel al een paar keer genoemd. Volgens zijn vader heeft hij de gekte ook te pakken. Ze hebben samen meegedaan aan de Porsche Kids Rally, Xander heeft zelf gereden met de Porsche Young Driver Experience Zandvoort en mocht als kind al sturen bij vader op schoot, ook in de GT3 RS. Ook toeren ze samen regelmatig en zijn ze twee keer op de heilige grond van Stuttgart geweest. De appel valt niet ver van de boom. Wie weet speelt hij over een paar jaar met zijn eigen Porsche de hoofdrol in deze rubriek?

Robert, bedankt voor de gastvrije ontvangst en je tijd.

Foto’s; Robert Kreeft, Jos Berkien, Robin Groenendijk

Vond je dit een leuk artikel om te lezen en lijkt het je leuk om zelf met je Porsche de hoofdrol te spelen in deze rubriek? Laat het me alsjeblieft weten. Reageer onderaan dit artikel of stuur een mailtje naar robin.groenendijk@vierenzestig.nl

Speciale oproep

Aan die vriendelijke dame die ons aansprak in het bos tijdens het fotograferen van de GT3 en vertelde dat zij een grote Porschefan is. Wilt u contact met mij opnemen? Dan maak ik graag een afspraak met u en schittert u met uw Panamera in “mijn passie voor Porsche”.