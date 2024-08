De Taycan Turbo S… sneller laden, meer reikwijdte en veel meer WAUWWW!!!

De Porsche Taycan Turbo S. Eindelijk was het dan zover dat ik de (ver)nieuw(d)e Taycan Turbo mocht gaan rijden, en dan ook nog de S. Van de eerste serie Porsche Taycan heb ik diverse modellen gereden. Dus je begrijpt dat ik nieuwsgierig was naar de (ver)nieuw(d)e Taycan. Ik ben geen fan van de elektrische auto’s omdat het zogenaamd “zo goed” is voor het milieu. Want daar geloof ik persoonlijk niet in. Jaja, de meningen verschillen daarover en dat mag natuurlijk ook. Maar ik ben inmiddels wel een fan van de volledige elektrische Taycan geworden als auto. Of beter gezegd als Porsche, al is dat met wat kanttekeningetjes…

Kanttekeningetjes

Een daarvan is de afmetingen van de Taycan. Het is een serieus grote, brede en zware auto. Is het de ideale Porsche om mee te rijden op smalle bochtige wegen en bergpassen? Nee, de Taycan mag en moet je niet willen vergelijken met een 911, Boxster of Cayman. Vooral de laatste twee zijn de ideale Porsches voor bochtige wegen, bergpassen en tourritten. Zeg maar het betere gooi- en smijtwerk. Maar ik zei het al eerder: de Taycan is een echte Porsche, met verbazend veel rijeigenschappen van de GT3. Nee, natuurlijk is het geen GT3, maar de Taycan komt aardig in de buurt. De rijkwaliteiten en eigenschappen van de Taycan Turbo S zijn naar mijn mening geweldig. De Taycan stuurt erg strak, maar bij echt bochten nemen met hogere snelheden wil de Taycan wat gaan schuiven over de vooras. Ofwel de voorbanden verliezen tijdens het insturen van een bocht hun grip, ook wel onderstuur genoemd. Al denk ik dat de meeste eigenaren hier niet heel snel mee te maken zullen krijgen. Zeker niet bij een “normaal sportieve” rijstijl. Want de wegligging van de Taycan is wat je van een Porsche mag verwachten… echt heel erg goed.

Nog even terugkomen op de afmetingen van de Taycan. Het verschil tussen mijn Porsche 911 996 en de Taycan mag je gerust enorm noemen. Op mijn oprit voor de carport kunnen normaal twee auto’s staan, maar met de Taycan blijft er alleen nog ruimte voor een klein autootje. De carport wordt goed gevuld door de Taycan.

Lengte 4.962 mm

Breedte 1.966 mm

Breedte (zonder spiegels in te klappen) 2.144 mm

Hoogte 1.378 mm

Wielbasis 2.900 mm

Nee, Nederland is niet ingericht op grotere voertuigen. En we hebben ook de laatste jaren bij de aanleg van nieuwe wegen, straten en parkeerplekken de boot vaak gemist, zeker wat betreft parkeerplaatsen. Bij het parkeren van de Taycan kan het nogal eens wat krapper worden met het in- en uitstappen, of de Taycan past net niet in het parkeervak en steekt een stukje uit het parkeervak. Of je krijgt de auto helemaal niet in het vak. Maar ook op binnendoor weggetjes kan het nog wel eens wat krap worden met tegemoetkomend verkeer. Het kan ook anders: een mooi voorbeeld is dat van Porsche Centrum Brabant. Daar zijn alle parkeerplaatsen ruim bemeten volgens de nieuwe Porsche AG-norm. En met ruim bemeten bedoel ik zo ruim dat toen Robin Groenendijk en ik Porsche Centrum Brabant bezochten Robin na het foutloos en feilloos inparkeren weer naar voren reed omdat hij dacht niet goed in het vak te staan omdat hij zoveel ruimte had aan zijn kant.

Dan een puntje van irritatie. En helaas heeft iedereen daarmee van doen die vanaf 7 juni dit jaar een nieuwe auto heeft gekocht. De verplichte intelligente speed assistance (ISA) is in de gehele EU verplicht op alle auto’s die sinds 6 juli 2022 zijn gepresenteerd. Vanaf 7 juli 2024 geldt de maatregel voor álle nieuwe auto’s, dus ook voor bestaande modellen. De verplichte intelligente speed assistance met een mega irritante toontje dat jou, naast alle andere waarschuwingsgeluidjes wel even corrigeert als je boven de wettelijk toegestane snelheid komt. En nee, je kan dat niet zoals bij vele andere rijhulpjes of assistentiesystemen uitzetten. Er is bij Porsche gelukkig een optie als je net als ik niet telkens dat toontje wilt horen. Je hebt de optie om het ISA bij het begin van elke rit uit te zetten. Maar je moet dan wel het menu in. Gelukkig is er een sneltoets op het stuur en hoofd display aanwezig. En door de sneltoets te gebruiken en van te voren te programmeren is het uitzetten wel met een druk op de knop gedaan. Maar je moet het ISA wel bij elke rit zelf uitschakelen. Draagt dit ISA bij aan de veiligheid? Ik betwijfel het. Kan me zelfs voorstellen dat het juist het tegendeel bewerkstelligt. Maar bij de EU hebben een paar eurocraten vanachter hun bureaus over “nagedacht”…

Mijn laatste punt is, of beter gezegd was, de oplaadtijd van de Taycan en de reikwijdte. Nou,daar heeft Porsche serieuze stappen gezet. Hier een overzicht:

Bruto batterijcapaciteit 105,0 kWh

Netto batterijcapaciteit 97,0 kWh

Maximaal laadvermogen met gelijkstroom (DC) 320 kW

Oplaadtijd voor gelijkstroom (AC) met 9,5 kW (0 tot 100%) 13,00 h

Oplaadtijd voor gelijkstroom (AC) met 11 kW (0 tot 100%) 11,0 h

Oplaadtijd voor gelijkstroom (AC) met 22 kW (0 tot 100%) 6,0 h

Oplaadtijd voor gelijkstroom (DC) met 120 kW (10 tot 80%) 46 min

Oplaadtijd voor gelijkstroom (DC) met 150 kW (10 tot 80%) 33 min

Oplaadtijd voor gelijkstroom (DC) met maximaal laadvermogen (10 tot 80%) 18 min

Oplaadbereik (WLTP) in 10min met 150kW 124 km

Oplaadbereik (WLTP) in 10 min. met maximaal oplaadvermogen 293 km

Deze getallen gelden onder ideale omstandigheden. En laten we eerlijk zijn. Momenteel is de kans op ideale omstandigheden gering in Nederland, en is de kans groter dat je deze waardes niet haalt dan wel haalt, vanwege het verouderd stroomnetwerk in ons land. Het kan zo maar zijn dat je aan een leeg 300 kW-laadstation staat als enige klant en maar 100 tot 120 kW krijgt (of zelfs nog minder). Nee, dat ligt niet aan de auto of aan het niet conditioneren (batterijvoorbereiding) van het accupakket, maar echt aan een netwerk wat het gewoonweg niet aan kan. En ja inderdaad, het is niets nieuws en bijna dagelijks in het nieuws. En dat bleek ook nu ook wel een beetje bij de paar keer dat ik moest laden. Ik geloof dat elektrisch rijden zeker een vorm van autorijden zal zijn en ook zal blijven in de toekomst, maar het wordt zeker niet DE toekomst hoe wij ons gaan verplaatsen. Hoe graag bepaalde politieke richtingen dat ook zouden willen. De harde realiteit en haalbaarheid laat nu al de eerste barsten en scheuren zien in het voornemen dat vanaf 2030 geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren meer mogen worden verkocht binnen de EU. Steeds meer merken hebben nu al aangekondigd dat ze ook na 2030 verbrandingsmotoren verder ontwikkelen en deze blijven aanbieden naast de elektrische hybridemodellen en auto’s met verbrandingsmotoren. Ook Porsche AG heeft dit nog niet zo lang geleden bekend gemaakt voor de motoren van de Cayenne. Ik ga er voorzichtig van uit dat dit ook voor andere Porschemodellen het geval zal zijn.

Citaat Porsche

Erprobung für vollelektrisches Modell hat begonnenWeiterentwicklung der Verbrenner und Hybride geplantVielfältiges Angebot bis über das Jahr 2030 hinaus

Die vierte Generation des Porsche Cayenne wird vollelektrisch. Das anspruchsvolle Testprogramm für die ersten getarnten Prototypen ist bereits in vollem Gange. Gleichzeitig entwickelt Porsche seine leistungsstarken Hybrid- und Verbrenner-Modelle weiter. Bis über das Jahr 2030 hinaus soll das erfolgreiche SUV weltweit in drei Antriebsvarianten angeboten werden.

Laden

Maar wat was nu mijn ervaringen de afgelopen week met het laden? Ik heb thuis geen eigen laadpaal en of laadaansluiting dus ben ik afhankelijk van een laadstation. Mijn voorkeur ging uit naar 300 kW of meer (er zijn inmiddels ook 400 kW-laadstations). En waar ik vooral nieuwsgierig naar was, was het aantal kW’s waarmee ik deze vernieuwde Taycan kan laden. En dan vooral het continue aantal kW’s. Dus geen uitschieter of piek naar 275 of 300 of meer, maar de daadwerkelijke constante kW’s waarmee er wordt geladen. Er zijn diverse automerken met deze uitschieters naar boven, maar veelal niet met de constant hoge laadcapaciteit als de (ver)nieuw(d)e Taycan. De eerste test (bij het Fastned laadstation bij Hondsdiep aan de A73) met een 300 kW bleek al snel dat deze laadpaal 300 kW niet echt kon waarmaken. Een constante 244 en 255 kW kwam wel “in de buurt” van de “beloofde” 300kW, maar was niet de gehoopte 300 kW. Wel met een dip van 112 kW en een top van 264kW, waarschijnlijk mede veroorzaakt door het aantal voertuigen aan dit laadstation. Mede daardoor was om 11.40 uur de aangeven 90% nog niet bereikt, Maar zaten we “maar” op de 83 %. Ook niet toen de tijd 11.43 werd. Nee nee, ik hoor enige sommige die-hard petrolheads al roepen: Zie je wel…, maar het niet kunnen opladen met de snelheid wat mogelijk is, is toch echt te wijten aan ons Nederlandse stroomnetwerk. Daar hebben we in Nederland echt nog een uitdaging, die we de komende jaren niet even snel gaan en kunnen oplossen.

Ik heb natuurlijk nog een tweede keer een laadstation bezocht, en wel op de vrijdag tijdens de vakantiedrukte. Een overvol laadstation met vakantiegangers hielp niet mee om de verwachte 300 kW of meer te behalen. Dat lukte dus nu zeker niet en had ik het eerlijk gezegd meer te doen met deze vakantiegangers en gezinnen die probeerde hun auto’s vol te “druppelen”.

Maar opgeven is echt geen optie. En ja hoor, driemaal is scheepsrecht. Bij de volgende laadpaal was het raak en zelfs boven verwachting met een piek van boven de 300 kW. En dat terwijl er een grote elektrische vrachtwagen een paal verder stond te laden.

Hiermee laat Porsche voor mij zien dat kortere laadtijden met meer reikwijdte geen probleem meer zijn. Dit zal in de toekomst alleen maar verbeteren en daarmee zal het elektrisch rijden voor veel meer mensen ineens een serieuze optie worden. Zeker wie de knop kan omzetten en begrijpt dat het anders rijden en laden (tanken) is dan als met een benzine of dieselauto. Het komt neer op anders plannen, zeker als je thuis een laadpaal of mogelijkheid hebt om tijdens je werk te laden. Dan is het laden in de meeste gevallen een zaak van onderweg alleen bijladen als dat nodig blijkt te zijn en thuis gaat de auto terwijl die niet wordt gebruikt aan de laadpaal om deze vol te laden. Zo wordt het ook alweer een heel ander verhaal qua “verloren” laadtijd onderweg. Wat niet zal helpen om mensen te stimuleren elektrisch te gaan rijden, is het wegvallen van de voordelen zoals geen wegenbelasting. Het prijsverschil tussen een Porsche met verbrandingsmotor of een Porsche Taycan Turbo S zal niet echt relevant zijn, wat bij veel andere automerken vaak wel een rol kan spelen.

De prijs (kaal) van de Turbo S is € 218.900,- en met wat extra’s kom je al snel boven de €250.000,- .

Reikwijdte

Porsche geeft zelf de volgende reikwijdte aan voor de Turbo S

Range gecombineerd (WLTP) 558 – 630 km

Range stad (WLTP) 612 – 691 km

Natuurlijk is het daadwerkelijk aantal kilometers dat je kan rijden afhankelijk van bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Rijd je veel snelweg of juist stadsverkeer. Maar vooral van je rechtervoet en je rechterhand. Rechtervoet begrijp je natuurlijk wel, maar je rechterhand heeft zeker ook invloed, want daarmee bedien je de rijmodus. Deze gaat van Range, via Normal naar Sport en Sportplus. Deze laatste heeft serieus invloed op de reikwijdte van de Taycan, maar het is gelijktijdig de modus waar ik heel blij van werd. De reikwijdte en vergelijkbare eerlijke getallen met de WLTP is wat moeilijker. Er wordt doordiverse partijen gezegd dat het verschil tussen de WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test) en de daadwerkelijke in de praktijk gemeten afstand zo’n 40 tot 70 kilometer uitmaakt. Ik denk dat dit aardig klopt bij de (ver)nieuw(d)e Taycan.

Acceleratie

De acceleratie van de Taycan Turbo S is echt waanzinnig snel en met ‘launch control’ wordt de Taycan Turbo S het ruimteschip USS Enterprise NCC-1701D met warp-versnelling. 0 naar 100 in 2,4 seconden. Dat is Hypercar snelheid. De Taycan Turbo S is dus niet weer de zoveelste volgende weer snellere Porsche waar iedereen mee overweg kan. Ik denk dat Turbo S met zijn 700kW en 952 PK overboostvermogen met ‘launch control’ heel, heel erg serieus moet worden genomen. De G-krachtmeter sloeg bij de ‘launch control’ uit naar 1,21 G. Dat is best behoorlijk.

Hier de Launch Control acceleratie getallen

Acceleratie van 0 – 100 km/u met Launch Control 2,4 s

Acceleratie van 0 – 160 km/u met Launch Control 5,2 s

Acceleratie an 0 – 200 km/u met Launch Control 7,7 s

Acceleratie van 80 – 120 km/u met Launch Control 1,4 s

En natuurlijk heb ik de Taycan in launch Control gezet….

Snelheid

De topsnelheid is begrensd op “maar” 260 kilometer per uur. Jaja …. in Nederland mogen we maar 100 tot 130 kilometer per uur. Maar na 15 jaar in Duitsland te hebben gewoond, en nu dichtbij de Duitse grens woonachtig te zijn, ben ik met zeer grote regelmaat op de Deutsche Autobahn te vinden met ietsje meer snelheid dan de max 130 die de meesten van ons in Nederland gewend zijn. Auf der Deutsche Autobahn zijn ze hele andere snelheden gewend dan in Nederland. En ja natuurlijk is daar ook overig verkeer, en het weer en de wegomstandigheden spelen altijd een rol en die moet je in acht nemen en respecteren. Maar het weer was geweldig mooi en ideaal om de Taycan paardjes los te laten ‘auf der Autobahn’. Het accelereren van 0 naar 260 km/u is vloeiend en je voelt dat er veel meer snelheid inzit. Inhalen of accelereren is bij elke snelheid zo makkelijk en vlot dat je de ‘boost mode’ met een extra 70 kW voor meer boost niet echt hoeft te gebruiken…. Ja, natuurlijk kan je deze ‘extra fun button’ gebruiken, maar heb je die echt nodig?

Bij hoge snelheden is Taycan erg rustig en zeer stabiel. Ook lange bochten die je neemt met hoge snelheden vormen geen enkel probleem. De luchtvering en vierwielaandrijving spelen hierbij zeker een grote rol. Porsche rust alle vernieuwde Taycan-modellen nu standaard uit met adaptieve luchtvering. Het nieuwe Porsche Active Ride-onderstel is voor de vierwielaangedreven versies als optie leverbaar. Dit systeem biedt een ongekend bereik tussen rijcomfort en een dynamisch weggedrag. De ophanging houdt de koets van de Taycan onder alle omstandigheden stabiel, zelfs tijdens dynamische rem-, stuur- en acceleratiemanoeuvres.

Snel rijden is erg leuk. Zeker als je weet dat je op tijd kan stoppen. Nu is de Taycan met zijn 2370 kg geen lichtgewicht te noemen, maar daar merk je niets van bij het remmen. Ook bij vol remmen vanaf hogere snelheden blijft de Taycan rustig en komt verbazingwekkend snel tot stilstand voor zo’n grote en zware auto. Maar hadden we wat anders verwacht van Porsche? Nee, natuurlijk niet. Wat ik al eerder aangaf: de wegligging van de Taycan is echt geweldig, of je nu rustig onderweg bent of wat vlotter of sneller.

En ik blijf me verbazen dat ik als petrolhead die houdt van het geluid en de geur van een verbrandingsmotor en zeker van de Boxermotoren, dit in de Taycan eigenlijk niet mis. Dit is een Porsche waar ik serieus blij van word.

Panorama dak.

Natuurlijk was deze Taycan voorzien van een paar erg interessante, maar vooral praktische opties. Een daarvan is het Sunshine Control panorama dak. In deze video schakelen we tussen de verschillende opties van Sunshine Control en wat er nu daadwerkelijk verandert.

.

Ventilatierooster

De bediening van de lucht/ventilatierooster in de Porsche Taycan blijft een van mijn favorieten. Nee, dit is niet echt nieuw, maar ik wil het toch graag laten zien.

Dit waren maar twee van de vele technische snufjes op de Taycan. Misschien komen de andere in de nabije toekomst nog aanbod.

Fan

Nu is de Taycan sowieso wel een opvallende verschijning en zeker in deze kleur. Bij het maken van foto’s of video’s heb je altijd wel bekijks en komen er mensen kijken of stellen vragen over de auto. Maar deze fan had ik niet verwacht toen ik nog even snel bij mij in de buurt wat foto’s wilde maken. Deze ree heeft minutenlang nieuwsgierig staan kijken en is op een gegeven moment gaan liggen. Ook toen ik wegreed bleef ze liggen. Dat zal met mijn 911 Turbo die iets minder stil is waarschijnlijk niet het geval zijn.

Tot slot

Aan alles komt een eind. Er was mij vriendelijk verzocht de auto vrijdagmiddag weer te komen afgeven. Dat viel mij deze keer toch wel wat zwaarder dan normaal. Ik had graag nog wat langer van de Taycan willen genieten. Want genieten was het zeker. Deze Taycan Turbo S is zo’n geweldige auto, niet alleen qua snelheid of acceleratie, maar als complete rijdersauto. Je wordt telkens weer blij als je instapt. En waar ik in het verleden veel meer bezig was met de actieradius en het laden, of wanneer ik moest laden, is dat met de grotere actieradius nu niet meer het geval.

Porsche E-Performance.

Dromen zijn de sterkste motivatie. Met de Taycan heeft Porsche deze overtuiging overgebracht naar elektromobiliteit – en zeker met deze Taycan een nieuw hoofdstuk geopend: de Porsche E-Performance.